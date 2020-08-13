Смерть от осложнений: в Ярославской области умер заболевший коронавирусом руководитель завода

Сегодня в Ярославской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер управляющий директор рыбинского судостроительного завода «Вымпел» Вадим Собко. Врачи сделали всё возможное, но спасти его не удалось.



— Вадим Павлович был настоящим профессионалом, знал, как работает и чем живет предприятие, — рассказал о погибшем губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Он открыл новую страницу в истории завода, разработал стратегию, позволяющую реализовывать новые смелые проекты.



На заводе говорят, что Вадим Собко зарекомендовал себя как сильный руководитель и яркая личность.



Вадим Собко возглавил судостроительный завод «Вымпел» в марте этого года. Карьеру в судостроении начал в 2004 году в «Светловском судоремонте» (Калининградская область). Работал на руководящих должностях на Жатайском судоремонтно-судостроительном заводе и Волгоградском судостроительном заводе, директором по производству судостроительного завода «Янтарь» (Калининград) и судоремонтного завода «33 СРЗ» (Балтийск). До прихода в «Вымпел» возглавлял Жатайскую судоверфь (Якутск).



Редакция 76.RU выражает глубокие соболезнования родным и близким Вадима Собко.

