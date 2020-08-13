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Смерть от осложнений: в Ярославской области умер заболевший коронавирусом руководитель завода

Врачи до последнего боролись за жизнь пациента

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Коллеги Вадима Собко говорят, что ему удалось сделать существенный вклад в развитие завода

Коллеги Вадима Собко говорят, что ему удалось сделать существенный вклад в развитие завода

В Ярославской области от коронавируса умер управляющий директор завода

Сегодня в Ярославской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер управляющий директор рыбинского судостроительного завода «Вымпел» Вадим Собко. Врачи сделали всё возможное, но спасти его не удалось.

— Вадим Павлович был настоящим профессионалом, знал, как работает и чем живет предприятие, — рассказал о погибшем губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Он открыл новую страницу в истории завода, разработал стратегию, позволяющую реализовывать новые смелые проекты.

На заводе говорят, что Вадим Собко зарекомендовал себя как сильный руководитель и яркая личность.

Вадим Собко возглавил судостроительный завод «Вымпел» в марте этого года. Карьеру в судостроении начал в 2004 году в «Светловском судоремонте» (Калининградская область). Работал на руководящих должностях на Жатайском судоремонтно-судостроительном заводе и Волгоградском судостроительном заводе, директором по производству судостроительного завода «Янтарь» (Калининград) и судоремонтного завода «33 СРЗ» (Балтийск). До прихода в «Вымпел» возглавлял Жатайскую судоверфь (Якутск).

Редакция 76.RU выражает глубокие соболезнования родным и близким Вадима Собко.

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коронавирусВадим Собко
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