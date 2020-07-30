«Летела, как торпеда»: в Ярославле на проспекте Фрунзе перевернулась легковушка

В Ярославле на проспекте Фрунзе вечером 30 июля перевернулась легковушка с самарскими номерами. Автомобиль, лежащий на крыше, сфотографировали очевидцы ДТП.

— К счастью, в аварии никто не пострадал. Сейчас на месте ДТП образовался затор, выясняются обстоятельства произошедшего, — рассказали в полиции Ярославской области.

Пользователи начали обсуждать в соцсетях, как подобное могло произойти.

— Когда летела, как торпеда, но вдруг возник поворот, — пишет Оксана.

— Чтобы так кувыркнуться, нужна скорость приличная, — предположила Наталья.