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«Летела, как торпеда»: в Ярославле на проспекте Фрунзе перевернулась легковушка

На месте ДТП работают специалисты

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К счастью, в ДТП никто не пострадал

К счастью, в ДТП никто не пострадал

В Ярославле на проспекте Фрунзе вечером 30 июля перевернулась легковушка с самарскими номерами. Автомобиль, лежащий на крыше, сфотографировали очевидцы ДТП.

— К счастью, в аварии никто не пострадал. Сейчас на месте ДТП образовался затор, выясняются обстоятельства произошедшего, — рассказали в полиции Ярославской области.

Пользователи начали обсуждать в соцсетях, как подобное могло произойти.

— Когда летела, как торпеда, но вдруг возник поворот, — пишет Оксана.

— Чтобы так кувыркнуться, нужна скорость приличная, — предположила Наталья.

Напомним: 28 июля произошла другая авария. Автомобиль «Шевроле», в котором ехала 49-летняя женщина с 6-летним сыном, выехал с второстепенной дороги на трассу, в этот момент в них врезался летевший по магистрали «Рено». В результате ДТП женщина-водитель погибла на месте, ее сын и две пассажирки «Рено» были госпитализированы. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии.

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ДТПЯрославль
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