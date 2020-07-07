ФСБ задержала советника главы Роскосмоса: ему грозит 20 лет за госизмену

В Кремле не связывают задержание Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью.



— Мы знаем, что уже сделала заявление ФСБ. Он обвиняется в статье по госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Соответствующая статья Уголовного кодекса грозит наказанием от 12 до 20 лет лишения свободы.

— На данный момент проводятся следственные мероприятия, — заявили в Роскосмосе и подчеркнули, что госкорпорация оказывает всяческое содействие следственным органам.

В должности советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов провел меньше двух месяцев — он был назначен на нее в мае этого года.

