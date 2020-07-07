ФСБ задержала советника главы Роскосмоса: ему грозит 20 лет за госизмену

Сегодня ФСБ задержала советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике Ивана Сафронова. Его подозревают в работе на НАТО.
— Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, — сообщили в ФСБ изданию РИА «Новости».
В пресс-службе Роскосмоса задержание подтвердили, однако уточнили, что оно «не связано с его текущей работой». Об этом сообщает ТАСС. Прежде Сафронов работал в журналистике: в
В Кремле не связывают задержание Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью.
— Мы знаем, что уже сделала заявление ФСБ. Он обвиняется в статье по госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Соответствующая статья Уголовного кодекса грозит наказанием
— На данный момент проводятся следственные мероприятия, — заявили в Роскосмосе и подчеркнули, что госкорпорация оказывает всяческое содействие следственным органам.
В должности советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов провел меньше двух месяцев — он был назначен на нее в мае этого года.