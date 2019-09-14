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ДТП с 7 погибшими
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«Мама упала в обморок»: мальчика, пострадавшего во время ДТП с автобусом, направили на операцию

Подробности страшной аварии в Ярославской области

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В аварии Пострадали более 30 человек

Фото: Следственный комитет

Очевидцы рассказали, что происходило в детской областной больнице, куда после страшного ДТП в Гаврилов-Ямском районе привезли пострадавшего мальчика. Вместе с ним приехала и мама — она тоже пострадала в аварии.

— Мальчика отправили на обследование и на операцию. Из дома экстренно вызвали нейрохирурга. А маме стало плохо. Она упала в обморок. Ей все бросились на помощь, врачи очень быстро оказали ей первую помощь, молодцы. А она ни за что не хотела лечиться сама, пока не удостоверилась, что с ребенком всё хорошо. Состояние, конечно, было ужасное. Но после ей тоже вызвали скорую и увезли, — рассказали порталу 76.RU очевидцы. 

— У ребёнка пострадавшего ушибы и порвана ушная раковина. Прооперировали — его жизни ничего не угрожает, — сообщает источник 76.RU.

Напомним, ДТП случилось сегодня в 10:45 в Гаврилов-Ямском районе. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Много пострадавших, погибли 7 человек. Мы ведём трансляцию, где собираем всю оперативную информацию.

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