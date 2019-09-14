«Мама упала в обморок»: мальчика, пострадавшего во время ДТП с автобусом, направили на операцию

Очевидцы рассказали, что происходило в детской областной больнице, куда после страшного ДТП в Гаврилов-Ямском районе привезли пострадавшего мальчика. Вместе с ним приехала и мама — она тоже пострадала в аварии.

— Мальчика отправили на обследование и на операцию. Из дома экстренно вызвали нейрохирурга. А маме стало плохо. Она упала в обморок. Ей все бросились на помощь, врачи очень быстро оказали ей первую помощь, молодцы. А она ни за что не хотела лечиться сама, пока не удостоверилась, что с ребенком всё хорошо. Состояние, конечно, было ужасное. Но после ей тоже вызвали скорую и увезли, — рассказали порталу 76.RU очевидцы.