В Ярославле на месте сгоревших бараков выросла многоэтажка. А бывшие жильцы стали бомжами

Многоэтажку возвели на месте спалённых бараков
Фото: Александра Савельева
В Ярославле на Среднем посёлке на месте сгоревших 17 бараков в районе улиц Кавсказской и Клубной выросла новая восьмиэтажка. Стройка продолжается, но работы уже подходят к концу. Люди из спалённых домов смотрят каждый день на здание и понимают — квартиры в нём не для них.
— Так и бомжуем с тех пор, — рассказывает погорелец Наталья Струнникова. — Мы, например, уже три года на съёмной квартире живём, судимся с мэрией. Бывший мэр Слепцов пообещал нам, что обеспечит жильём, но он уехал. Продолжаем судиться.
Бараки здесь сожгли не сразу. Пожары продолжались несколько лет. В итоге «освободился» целый квартал.
— Помню, как наш дом подожгли, — вспоминает Наталья Струнникова. — Была ночь, люди спали. Потом всё загремело и ярко вспыхнуло. К дому бензиновую дорожку сделали. Хорошо, что все соседи быстро поняли, что происходит, и все спаслись.
Когда в старых деревянных домах стали происходить пожары, у людей появились вопросы. Все раскладывали простую схему — поджигают, потому что так легче избавиться от бараков, мешающих застройке. Но пойди докажи такое.. Тем более что чиновники отнекивались — это всё ложь. Мол, нет никакого застройщика и быть не может. А тут вдруг появилась стройка. В мэрии тогда дали такой ответ.
— Ранее мы говорили об отсутствии застройщика, потому что его и не было, — уверял тогда руководитель пресс-службы мэрии Ярославля Хаджи Бадалов. — Всё шло поочерёдно: расселение домов, их снос и освобождение территории, потом участок был сформирован и выставлен на торги.
Видео: Михаил Контуев
И такая история не только за Волгой. В городе выжгли квартал под застройку на улице Лётной, регулярно горели дома на Красном Перевале, на «Пятёрке», у завода № 50 и во Фрунзенском районе. Ранее мы уже составляли карту пожаров.
А в августе прошлого года в Ростове-на-Дону больше суток полыхал пожар в центре города. Там огонь уничтожил 120 жилых домов, больше 500 жителей остались без крова. Ростовские СМИ тогда сообщали, что там как раз был умышленный поджог ради лакомого куска земли под застройку.