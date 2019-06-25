В Ярославле на месте сгоревших бараков выросла многоэтажка. А бывшие жильцы стали бомжами

В Ярославле на Среднем посёлке на месте сгоревших 17 бараков в районе улиц Кавсказской и Клубной выросла новая восьмиэтажка. Стройка продолжается, но работы уже подходят к концу. Люди из спалённых домов смотрят каждый день на здание и понимают — квартиры в нём не для них.

— Так и бомжуем с тех пор, — рассказывает погорелец Наталья Струнникова. — Мы, например, уже три года на съёмной квартире живём, судимся с мэрией. Бывший мэр Слепцов пообещал нам, что обеспечит жильём, но он уехал. Продолжаем судиться.



Погорельцы до сих пор не могут получить новое жильё Фото: Александра Савельева

Бараки здесь сожгли не сразу. Пожары продолжались несколько лет. В итоге «освободился» целый квартал.

— Помню, как наш дом подожгли, — вспоминает Наталья Струнникова. — Была ночь, люди спали. Потом всё загремело и ярко вспыхнуло. К дому бензиновую дорожку сделали. Хорошо, что все соседи быстро поняли, что происходит, и все спаслись.



В квартале остались ещё старые деревянные дома Фото: Александра Савельева

Когда в старых деревянных домах стали происходить пожары, у людей появились вопросы. Все раскладывали простую схему — поджигают, потому что так легче избавиться от бараков, мешающих застройке. Но пойди докажи такое.. Тем более что чиновники отнекивались — это всё ложь. Мол, нет никакого застройщика и быть не может. А тут вдруг появилась стройка. В мэрии тогда дали такой ответ.

— Ранее мы говорили об отсутствии застройщика, потому что его и не было, — уверял тогда руководитель пресс-службы мэрии Ярославля Хаджи Бадалов. — Всё шло поочерёдно: расселение домов, их снос и освобождение территории, потом участок был сформирован и выставлен на торги.



Видео: Михаил Контуев