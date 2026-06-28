«Не думала, что не успею похоронить мать»: тысячи людей застряли в аэропортах из-за закрытого неба

Россияне сутками не могут добраться домой или в долгожданный отпуск Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В Сочи аэропорт за сутки закрывали пять раз. В ночь с 27 на 28 июня люди сидели в ожидании своих рейсов, а многие ждут их до сих пор, так как несколько десятков самолетов приземлились на запасных аэродромах: в Махачкале, Минеральных Водах и в Волгограде. Одна женщина из-за этого опоздала на похороны к матери. Всё, что происходит в аэропорту Сочи из-за закрытого неба, рассказали в материале.

Что случилось

Беспилотную опасность в Сочи объявили в 23:29 (мск) 27 июня и закрыли аэропорт. Однако уже через 16 минут, в 23:45 (мск) отменили. При этом воздушная гавань была закрыта всю ночь, а Росавиация открыла небо лишь в 05:49 по местному времени.

Аэропорт Сочи за сутки закрывали пять раз, а между ограничениями там обслужили 63 рейса и 9,5 тысячи пассажиров на прилет, а также 56 рейсов и 8,5 тысячи пассажиров на вылет. Остальные пассажиры застряли в разных городах. Множество рейсов были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах, таких как Махачкала, Минеральные Воды и даже Волгоград.

Люди теряют терпение

В аэропорту Сочи персонал трудится на износ, а пассажиры, которые уже несколько дней не могут вылететь, теряют терпение. При этом не все летят в отпуск, некоторые возвращаются домой.

«Дочка с сыном у меня до сих пор не могут с Челябинска до Сочи добраться. Задержка была 16 часов, в итоге вылетели, дважды долетели до Сочи и им не дали посадку и самолет посадили в Волгограде. Ни накормили, ни гостиницу. Предварительно вылет в Сочи в 10:00. Так еще и до Туапсе добираться. Это ужас, такой квест», — пишет женщина в соцсетях.

И это не единственный рейс, который вынужденно совершает посадку на запасном аэродроме. Россияне сутками не могут добраться домой.

«Наш рейс 513 с Тюмени 27.06 на 18:30, по итогу вылетели в 23:30, сейчас только посадили в Волгограде. Небо в Сочи закрыто, в Волгограде тоже. 19-го числа борт только под утро прилетел, и в Тюмени мы были к часу дня», — отмечают пассажиры.

Из-за массовых задержек люди вынуждены продлять свой отпуск.

«Мы должны были вылететь в 04:10 из Сочи в Кемерово. № 491. СМС об отмене рейса пришла, когда мы уже в аэропорт выехали. С горем пополам дозвонилась до авиакомпании, теперь полетим 1 июля домой. До этого будем отдыхать дальше», — поделилась туристка.

Есть и те, кто хотел приехать, чтобы проститься с родными, но в этот раз не успел. Такой историей с нашими коллегами из SOCHI1.RU поделилась бывшая сочинка, которая теперь живет в Москве.

По словам женщины, она не может прилететь в Сочи уже вторые сутки. Там у нее умерла мама, и женщина уже не попадает к ней на похороны.

«Рейс всё время переносят. Мы несколько раз приезжали в аэропорт и уезжали обратно. Потом мы полетели, но приземлились в Махачкале. Тут очень маленький аэропорт: негде поесть, негде спать, не к кому обратиться, представительства авиакомпаний нет. Я даже не думала, что не успею похоронить мать. Теперь уже всё, не успела. Так горько», — пишет она.