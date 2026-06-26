«Не буду рассказывать, как меня убивали». Беременная любовница женатого ухажера исчезла после ссоры с ним — ее не могут найти 18 лет

Молодая нижегородка пропала много лет назад, но до сих пор о ее судьбе ничего неизвестно Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

18 лет назад в Арзамасе Нижегородской области исчезла 27-летняя Виктория Краснощек. Она вышла из своей квартиры и бесследно исчезла перед Новым годом — как оказалось, семья совсем ничего не знала о ее личной жизни. Девушка связалась с женатым и скрывала, что забеременела от него. Перед пропажей она хотела во всем сознаться родным, но не успела. Наши коллеги из NN.RU рассказали историю загадочного исчезновения.

Новая жизнь на новом месте

Виктория исчезла из своей квартиры 18 лет назад Источник: @partizanetc / youtube.com

Виктория росла в благополучной полной семье, которая переехала в Нижегородскую область еще в конце 90-х из-за того, что младшая дочь Ольга неожиданно для всех решила уйти в Дивеевский монастырь. Останавливать ее не стали и всей семьей переехали из Одессы. Семья жила в Дивееве, но незадолго до печальных событий Виктория решила жить самостоятельно и сняла квартиру в Арзамасе.

На момент пропажи девушке было 27 лет Источник: @partizanetc / youtube.com

Милая, добрая и скромная Вика, на первый взгляд, вела самую обычную жизнь. Работала администратором в гостинице, хотела создать собственную семью и строила большие планы на будущее. Но им не суждено было сбыться.

Семья переехала в Дивеево из Одессы Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Ничего не предвещало беды

28 декабря 2007 года Вика, как обычно, позвонила маме, поделилась, что поедет покупать подарки к праздникам и обещала приехать, чтобы вместе нарядить елку. Мама Тольяна в интервью журналистке Елене Погребижской рассказала, что в тот день дочь хотела с ней о чем-то серьезно поговорить и обещала сделать это при встрече.

Виктория незадолго до пропажи переехала в Арзамас Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Но на следующий день она не вышла на работу. Близкие сразу почуяли неладное, ведь Виктория была очень ответственной и не могла так поступить без веской причины. Ее телефон был выключен, и родители поехали к ней домой.

Дома дочери не оказалось, и обстановка в квартире была вполне обычной: вокруг — чисто, документы на месте, на столе стоял недопитый чай, а на тумбочке — теплые перчатки, которые Вика забыла взять с собой. Всё вокруг говорило о том, что она ненадолго вышла из квартиры и скоро вернется домой.

Виктория работала в гостинице администратором Источник: @partizanetc / youtube.com

Перепуганные родители сразу обратились в полицию, но там, по обыкновению, советовали подождать три дня и дождаться, когда Вика сама вернется домой. По пути Тольяна с мужем встретила коллегу дочери — Сергея. Женщина хорошо его знала, поскольку работала в той же гостинице заместителем директора. Мужчина в тот день должен был быть на смене, однако на работе не появился, а на лице у него виднелась свежая глубокая царапина. Родственники Вики заподозрили неладное.

Тайная жизнь дочери

Родители расклеили ориентировки и отправились искать Вику самостоятельно. Они заехали к подруге дочери и пришли в ужас от того, что она рассказала про девушку. Оказалось, Вика на момент пропажи была на шестом месяце беременности и встречалась со своим женатым коллегой Сергеем, у которого на тот момент в браке уже была дочь.

Сергей работал с Викторией в гостинице Источник: @partizanetc / youtube.com

Родители были в шоке, что их дочь могла связаться с женатым, да еще и скрывала отношения, которые зашли так далеко.

«Он сказал ей, что он свободный, что у него нет никаких обязательств перед семьей. Говорил, что живет в одном доме с женой только ради общего ребенка. Он сказал Вике, что готов быть с ней вместе, но, мол, давай до 31 декабря повременим, а потом приедем к родителям, признаемся в наших отношениях и поставим перед фактом, что у нас всё складывается благополучно. Всё это я узнала после Викиного исчезновения», — говорит мама девушки.

Помощь олигарха и тщетные поиски

Заявление о пропаже по итогу приняли только 31 декабря — всего за несколько часов до Нового года. Дальше потянулась череда праздников, а потому родителям всё это время пришлось искать дочь самостоятельно. Телефон девушки был выключен с момента пропажи, но один из звонков отца всё-таки прошел — на том конце взяли трубку, но ответа не последовало. Через несколько секунд телефон снова был отключен.

Сергей отказался разводиться с женой Источник: @partizanetc / youtube.com

Следователи запросили информацию о звонках с телефона Вики и выяснили, что последний, с кем она говорила, был тот самый Сергей. Тольяна встретилась с ним и спросила, о чем тот говорил с ее дочерью. Мужчина признался, что они обсуждали их отношения. Сергей обещал заботиться об их общем ребенке, но предпочтет остаться с женой. При этом он утверждал, что в день исчезновения с Викой не виделся.

«Он сказал, что в тот день не пошел на смену, потому что ремонтировал машину. И царапину получил во время ремонта. Я просила следователей это проверить, проверить экспертизу», — говорит Тольяна.

Потянулись годы поисков, во время которых возникали разные и странные препятствия. К примеру, семья наняла частного детектива. Однако во время расследования он внезапно пожелал прекратить его. Говорил, что ему «запретили сверху».

Гостиницей, где работали мама с дочкой, владел олигарх Олег Дерипаска. По словам Тольяны, она даже обращалась к нему за помощью в поиске дочери.

Несчастная мать просила о помощи даже Дерипаску Источник: oleg.deripaska / Instagram.com (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

«Он прислал своих сотрудников из службы безопасности, которые выслушали внимательно нашу версию и решили встретиться с Сергеем. С ним побеседовали так, как беседуют серьезные люди, но он ни в чем не признался».

«Проверяли машину, нашли кровь»

Когда родители узнали о тайной связи дочери, то связали ее пропажу именно с Сергеем. Слишком их смущали огромная царапина на лице мужчины и его отсутствие на работе в день пропажи Вики.

«Проверяли его машину, нашли там кровь. Но кровь принадлежала не Вике. Версия, что он мог ее убить в машине, сразу отпала. Один из полицейских тогда сказал, что по весне снег сойдет, труп всплывет, и мы всё узнаем. А у него алиби — в деле было написано, что он действительно ремонтировал в тот день машину, оцарапался там, и свидетели этому есть», — делится женщина.

Полиция нашла кровь в машине Сергея Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Близкие Вики также не исключали, что в деле может быть замешана и жена Сергея, которая знала о молодой любовнице мужа. Оскорбленная женщина могла нанять кого-то для устранения девушки или расправиться с ней самостоятельно. Однако близких к истине версий за годы поисков так и не появилось.

«Мы знаем, где ваша дочь»

Тольяне поступали сообщения от неизвестных о судьбе дочери Источник: @partizanetc / youtube.com

Маме Вики, как и многим другим родственникам пропавших, приходили странные сообщения, в которых им якобы сообщали о судьбе исчезнувших.

«Пришло на почту сообщение от некого полковника ФСБ: „Тольяна, мы знаем, где ваша дочь“. Он сказал, что сотрудники выполняли какую-то операцию на ардатовской трассе, а Вика стала свидетельницей этого, отпустить ее они не смогли. Сказали: „Мы взяли с нее подписку о неразглашении, она у нас“».

Автор письма обещал женщине устроить встречу с дочерью, но просил ни о чем не рассказывать следователям и семье. Однако Тольяна не поверила и обратилась с перепиской к следователю. Вывод — это были мошенники.

«Живу в неведении»

Поиски затянулись на 18 лет, но за всё это время ни Вику, ни ее тело так и не нашли. Произошедшее тяжело сказалось на семье. У Тольяны были проблемы со здоровьем, а ее муж ушел из семьи, не справившись с горем. Через какое то-время женщина с младшей дочерью решили вернуться обратно в Одессу.

«Все эти годы я живу в неведении. Я просто хочу знать правду и узнать, что случилось с моим ребенком. Я всё-таки верю, что она жива. Я просто не могу представить, что ее нет. Но если она не жива, то я хочу просто похоронить ее».

Мать не теряет надежды найти дочь Источник: @partizanetc / youtube.com

Так как Вика больше года вела двойную тайную жизнь, тщательно скрывала свои отношения и беременность, семья не могла исключать, что девушка просто уехала — оборвала связи с семьей и начала новую жизнь с чистого листа, оставив близких.

«Мы размышляли об этом, но не допускаем такой мысли. Она не могла, слишком любила нас».

За 18 лет Викторию так и не нашли Источник: @partizanetc / youtube.com

Однажды младшей дочери Тольяны во время поисков приснился сон, где она встретилась со своей сестрой и всё-таки узнала тайну ее исчезновения.