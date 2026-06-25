Загадочно пропавших в тайге Усольцевых считают погибшими — в чем причина

Об отправившейся в лес семье нет никакой информации с осени прошлого года Источник: Ирина Усольцева / vk.com

Семью Усольцевых, пропавшую в красноярской тайге девять месяцев назад, можно официально признать умершей. Об этом заявил адвокат Андрей Алешкин.

«Усольцевы пропали в тайге, где резко ухудшилась погода, рельеф сложный, есть различные риски. Поэтому у семьи уже сейчас есть право подать в суд с просьбой объявить их умершими», — подчеркнул в беседе с aif.ru Алешкин.

По словам юриста, единственными родственниками пропавшей без вести семьи остаются Данил — сын Ирины от предыдущего брака и его бабушка. При этом днем смерти Усольцевых могут признать день предполагаемой гибели.

Обычно людей признают умершими спустя пять лет с момента пропажи. Но в случае с Усольцевыми срок сокращен до шести месяцев, поскольку не исключено, что их гибель произошла в результате несчастного случая.

Семья Усольцевых — Сергей и Ирина, а также их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка у поселка Кутурчин. Связь с ними оборвалась. Волонтеры и спасатели пытались отыскать семью. Недавно поиски завершили, потому что они не дали результата.