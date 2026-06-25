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Происшествия Кровь в бирюзовой лагуне: туристка осталась без ноги после нападения акулы

Кровь в бирюзовой лагуне: туристка осталась без ноги после нападения акулы

Пострадавшая вместе с другими туристами приплыла на остров заниматься снорклингом

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Хищьница напала на мелководье | Источник: deepchat.ruХищьница напала на мелководье | Источник: deepchat.ru

Хищьница напала на мелководье

Источник:

deepchat.ru

Туристка осталась без ноги во время семейного отдыха. Акула напала на Элизабет на мелководье, когда она устанавливала подводную камеру. Спасти конечность врачам не удалось. О происшествии сообщает немецкое издание Bild.

Трагедия произошла в бухте острова Санта-Фе, куда путешественница вместе с другими туристами приплыла заниматься снорклингом. 30-летняя Элизабет была в воде, когда почувствовала резкую боль в правой ноге. Как оказалось, на неё набросилась акула.

Элизабет удалось отбиться от хищницы, но та успела сильно разорвать ей голень и покусать левую лодыжку. К счастью, в группе оказались двое канадских врачей, которые оказали пострадавшей первую помощь до прибытия в больницу.

«Когда я увидела свою ногу после нападения, я сразу поняла — спасти её невозможно», — рассказала пострадавшая.

Туристку на лодке доставили в госпиталь на острове Санта-Крус, где медики приняли решение об ампутации правой голени. Раны на левой ноге оказались неглубокими и зажили достаточно быстро. Свой 30-й день рождения Элизабет встретила уже в больничной палате.

«Я благодарна, что осталась жива. Современные протезы — это настоящее чудо, я смогу жить полноценной жизнью», — заявила она.

Сейчас австрийка учится передвигаться с помощью ходунков. Врачи не смогли точно определить, какой именно вид акулы напал на женщину, хотя в водах Галапагосского архипелага обитают несколько видов этих хищников.

Галапагосские острова считаются одним из самых популярных мест для дайвинга и снорклинга в мире. Однако даже на мелководье туристам рекомендуют соблюдать осторожность — акулы там встречаются регулярно, хотя нападения на людей происходят крайне редко.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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