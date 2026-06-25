Десятки семей потеряли жилье. Как разрушительный смерч превратил в руины уральский город

Смерч повредил больше сотни домов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Разрушенные дома, разбитые машины, выдранные с корнем деревья и листы металлического шифера, которые, как тряпки, висят на обломках голых стволов. За несколько минут смерч превратил уральский город Кушву в декорации к фильму-катастрофе.

Черная воронка пролетела по улицам, сметая на своем пути жилые кварталы. Местные до сих пор не могут прийти в себя и поверить, что всё это происходило на самом деле.

С 22 июня в городе введен режим ЧС, спасатели и волонтеры устраняют последствия буйства стихии. Десятки семей потеряли жилье. А в списке пострадавших — 21 человек.

Наши коллеги из Е1.RU побывали в городе, где от нескольких улиц остались руины. Поговорили с очевидцами торнадо и теми, кого смерч лишил крыши над головой. Подробности — в репортаже.

Смерч в Кушве Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Как смерч громил дома

От вида улицы Чапаева захватывает дух. Вместо домов в ряд стоят только коробки. А вокруг разбросаны, как дрова, не устоявшие перед стихией сараи. Юлия проводит нам экскурсию по своему участку. Еще вчера тут стояла красивая беседка — ее отбросило к соседям — и большая теплица, которую унесло неизвестно куда.

Улица разрушенных домов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Пес-охранник едва не повторил судьбу Тотошки из «Волшебника Изумрудного города». Его будку смерч поднял в воздух. Повезло, что собака не была прикована цепью. Сейчас у животного сильный стресс, как и у его хозяйки.

«Я не успела ничего понять. Мне муж сказал: „Падай на пол!“ И я упала на пол в тот момент, когда всё полетело в дом. Но мне прилетело всё равно. Поцарапанные руки, ноги, бровь рассечена. Лежали на полу, ждали, когда закончится. Это очень страшно, очень», — рассказывает Юлия.

Осколки этого окна прилетели в Юлию Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Всё, что осталось от беседки Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Это не кадр из фильма про постапокалипсис, а реальное фото из Кушвы Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Больше всего пострадали три улицы, расположенные рядом. Люди со слезами оглядывают свои дома и разгребают руины многолетней жизни. Вера с дочкой в тот страшный вечер оказались в Кушве случайно. Они приехали из Екатеринбурга в гости к родственникам. В момент, когда на город налетел смерч, мама с девочкой были в бане. И сначала хотели переждать стихию там. Но вовремя выскочили на улицу.

«Поворачиваемся просто — и на нас несется смерч. И как будто бы кто-то летит — то ли человек, то ли одежда. Мы вышли — и через пять минут бани нет, там просто одни ошметки, досочки», — рассказывает Вера.

Страшно представить, что было бы, если б Вера осталась с дочкой внутри Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Из выбитого окна в доме как раз открывается вид на баню, которая сложилась, как карточный домик. Стекла не уцелели ни в одной комнате. Осколки летели со всех сторон. В панике никто не понимал, что делать. Действовали инстинктивно.

«Мы детей накрыли, чем могли, и сидели держали двери. Потому что, если б двери вылетели, нас бы вынесло», — говорит девушка.

На пути смерча не осталось дорожных знаков Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Торнадо разнес заправку Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Смерч срывал провода и гнул трубы, поэтому город оказался обесточен, в домах отключили воду и газ. Сотовая связь не работала — близкие не могли связаться с родственниками, которые оказались в эпицентре.

«Выхожу, а двора нет. Вот здесь у нас крытый двор стоял», — показывает Ирина Александровна свой участок, постройки на котором разнесло в щепки. Женщина говорит, дом, в котором она живет, стоял больше ста лет, еще ее дед покупал, а смерч разрушил его за считаные минуты.

«Крышу сразу снесло. Дождь шпарил — всё залило. Упал шкаф стенной, кое-как силы хватило его отодвинуть, чтобы из комнаты этой выбежать. В уголок между кухней и сенками забилась, где более или менее можно было скрыться от этого всего, и там сидела», — вспоминает женщина.

Ирина Александровна рассказала, как спасалась от смерча Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Первое, что спасла Ирина Александровна, — свои цветы в горшочках, которые повалились за окна. Поставила их на подоконник, как раньше.

«Хоть какая-то красота на фоне всего этого», — говорит женщина.

В городе открыли пункт временного пребывания для тех, кто лишился жилья. Но Ирина Александровна из родного дома никуда не поехала. Впрочем, как и большинство ее соседей. Кто-то прямо в потемках начал латать крыши, кто-то искал вещи и ценности, которые сдуло на другие участки.

«У нас документы и деньги унесло. Часть документов нашли, а деньги нет», — рассказал один из пострадавших.

Владельцы поврежденных домов подсчитывают убытки Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Полицейские всю ночь дежурили на разрушенных улицах, чтобы отпугнуть мародеров. По данным МЧС, смерч повредил 124 дома, 25 автомобилей, 16 строений разрушены полностью.

«У нас дом был трехэтажный. Остался только один этаж — остальное снесло. Это дом тещи, я на работе был, приехал — а тут уже всё вот так. Две машины разбиты. Теща не пострадала чудом, сидела на заднем дворе. Не знаю, как они выжили», — рассказывает Алексей, разбирая завалы.

Десятки семей остались без крыши над головой Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сергею из соседнего дома повезло меньше. После разгула стихии его увезли на скорой. Тяжелая шпала отлетела от стены во дворе и накрыла его. От удара мужчина потерял сознание.

«Прилетело в ногу, плечо, бок, спину зашили немножко, там рваная рана. Отвезли в Нижний Тагил в больницу, снимки сделали, сказали, что ушибы сильные, переломов нет. Ну и отпустили домой, — рассказывает пострадавший. — При мне с Кушвы троих привезли. Там мужчина был, тоже рваные раны, его в больнице оставили».

Сергей убирает с участка шпалу, которая влетела в него Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Обломки домов летели в людей Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Утром 23 июня в списке пострадавших было 16 человек. К вечеру их количество возросло до 21. Как объяснил мэр города, число увеличивается, потому что во время разбора завалов жители тоже получают травмы.

«Кто ногу проткнет, кто ушибется, — говорит мэр Кушвы Михаил Слепухин. — Один мужчина терпел боль в ноге. Сегодня обратился к медикам, а оказалось, у него перелом. Также обращаются те, кто сам разбирает завалы».

Семья с улицы Коммуны у своего полуразрушенного дома Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Борьба с последствиями стихии

В ночь на 23 июля в Кушву приехали спасатели МЧС. Они спиливают сломанные смерчем деревья и расчищают тротуары. Чтобы оценить масштаб повреждений, над городом запустили беспилотники.

На одной из самых пострадавших улиц — Первомайской — развернули штаб МЧС Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

К шести утра энергетики восстановили электроснабжение. Об этом они отчитались на совещании губернатору Денису Паслеру, который приехал в Кушву на заседание штаба по ЧС. Из-за отключения электричества во время смерча 16 шахтеров остались под землей и несколько часов не могли подняться на поверхность. По словам главы региона, сейчас с ними всё в порядке.

Денис Паслер приехал в Кушву и лично оценил ущерб Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Дома отремонтируют или выделят владельцам деньги на покупку нового жилья Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В ближайшее время в городе восстановят подачу газа. А жителям помогут отремонтировать разрушенные дома. Строительные бригады, которые занимаются капремонтом в области, направят в Кушву.

«Сегодня уже поступила часть материалов, которые позволят людям приступить к ремонту. Самое главное, что определились с источниками финансирования, сегодня или завтра направим в муниципалитет ресурсы для заключения договоров на ремонт домов. Деньги распределены, с людьми встреча прошла, порядок мы рассказали», — сообщил губернатор Денис Паслер.

Восстановительные работы планируют закончить за несколько дней Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Последствия смерча в центре города Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Размер ущерба пока не подсчитан. Пострадавшие получат компенсации от 15 до 150 тысяч рублей. Тем, чье жилье признают утраченным, помогут с покупкой нового через спецсчета, чтобы обезопасить от мошенников. В приоритете — восстановление соцобъектов: смерч снес кровлю детского сада, в ремонте нуждается школа № 6 — его обещают закончить к концу недели.

В ДК принимают гуманитарную помощь Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Здесь принимают вещи для потерпевших Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU