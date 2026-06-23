НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

6 м/c,

с-з.

 750мм 37%
Подробнее
3 Пробки
USD 74,62
EUR 85,48
Что сейчас с бензином в Ярославле
Озеленение центра
Кому доверить бизнесс-процессы
Теплоход для миллиардера
Где в Ярославле жить хорошо?
Рушится мост
Вспышка неизученной болезни
Афиша театрального фестиваля
Афиша на неделю
Происшествия Дома сровняло с землей. Всё, что известно о последствиях смерча на Урале, — в одном видео

Дома сровняло с землей. Всё, что известно о последствиях смерча на Урале, — в одном видео

Собрали все подробности ЧП в Свердловской области

217

Пугающие кадры последствий смерча в Кушве

Источник:

Дарья Манохина, Кирилл Кушнов / E1.RU

22 июня на Кушву в Свердловской области обрушился мощный смерч. Он за секунды сровнял с землей десятки домов. Город на всю ночь остался без электричества, весь в завалах. Всё началось так внезапно, что люди бежали в дома, чтобы укрыться. Всё, что сейчас известно о происшествии, E1.RU собрал в одном коротком видео — посмотреть его можно чуть выше.

От разгула стихии пострадали 16 человек. Когда люди начали разбирать завалы, общее число пострадавших увеличилось до 21. Власти заявили, что все они получат от 15 до 150 тысяч рублей. Тем, чье жилье признают утраченным, помогут с покупкой нового через спецсчета, чтобы обезопасить от мошенников.

Все 16 горняков, оказавшихся в шахте «Южная» из-за отключения света, подняты. Предприятия города работают в штатном режиме.

В приоритете — восстановление соцобъектов: кровлю детсада № 23 планируют отремонтировать в ближайшие сутки, школу № 6 — к концу недели. Также идет расчистка завалов деревьев, восстановление электроснабжения, связи и газа. К разбору поваленных деревьев привлекли лесников.

Семьям с детьми предложат путевки в лагеря на время ремонта жилья. Волонтеры уже обеспечивают жителей питьевой водой. Также помогут с восстановлением утраченных документов.

ПО ТЕМЕ
Полина КраснопевцеваПолина Краснопевцева
Полина Краснопевцева
корреспондент
Дарья МанохинаДарья Манохина
Дарья Манохина
Специальный корреспондент
Ирина ШутькоИрина Шутько
Ирина Шутько
Видеопродюсер E1.RU
Смерч Видео Пострадавший Ураган
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Надо делать из красного кирпича как на Юге и всё будет хорошо, да ворота кованые
Гость
1 час
Все читали сказку про трех поросенков, так вот это совсем и не сказка.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Аннулированные работы, контроль за временем: учитель из Ярославля честно рассказал об изнанке ЕГЭ
учитель из Ярославля
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Мнение
Как писать тексты без ошибок? 5 правил для тех, кто не помнит школьную программу
Евгения Горина
Преподаватель и мама двоих детей
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Рекомендуем