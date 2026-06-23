Дома сровняло с землей. Всё, что известно о последствиях смерча на Урале, — в одном видео

Пугающие кадры последствий смерча в Кушве Источник: Дарья Манохина, Кирилл Кушнов / E1.RU

22 июня на Кушву в Свердловской области обрушился мощный смерч. Он за секунды сровнял с землей десятки домов. Город на всю ночь остался без электричества, весь в завалах. Всё началось так внезапно, что люди бежали в дома, чтобы укрыться. Всё, что сейчас известно о происшествии, E1.RU собрал в одном коротком видео — посмотреть его можно чуть выше .

От разгула стихии пострадали 16 человек. Когда люди начали разбирать завалы, общее число пострадавших увеличилось до 21. Власти заявили, что все они получат от 15 до 150 тысяч рублей. Тем, чье жилье признают утраченным, помогут с покупкой нового через спецсчета, чтобы обезопасить от мошенников.

Все 16 горняков, оказавшихся в шахте «Южная» из-за отключения света, подняты. Предприятия города работают в штатном режиме.

В приоритете — восстановление соцобъектов: кровлю детсада № 23 планируют отремонтировать в ближайшие сутки, школу № 6 — к концу недели. Также идет расчистка завалов деревьев, восстановление электроснабжения, связи и газа. К разбору поваленных деревьев привлекли лесников.