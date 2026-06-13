ВСУ ударили по крупнейшей атомной станции Европы: что известно о повреждениях

Без повреждений на ЗАЭС не обошлось Источник: strana-rosatom.ru

По Запорожской атомной электростанции нанесли удар Вооруженные силы Украины. Подробности о происшествии рассказали в пресс-службе станции.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы. Она расположена на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодаре.

В результате атаки огонь уничтожил два автомобиля, еще одна машина получила повреждения. Также пострадали топливозаправочные колонки и остекление здания транспортного цеха.

«На настоящий момент сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры станции», — говорится в сообщении ЗАЭС в Telegram.

Несмотря на удар, персонал сохраняет контроль над работой Запорожской АЭС. Специалисты гарантируют безопасную эксплуатацию станции, все необходимые системы функционируют в нормальном режиме.

Радиационный фон на территории станции и в районе ее расположения остается в пределах естественных значений. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомят об атаке ВСУ на транспортный цех Запорожской АЭС, заявила в беседе с РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.