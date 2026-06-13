«Срочно перейдите по ссылке, чтобы деньги не сгорели»: мошенники запустили ловушку для семей с детьми

Мошенники активно используют реальный инфоповод, чтобы получить ваши данные Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники придумали новую схему обмана. Они предлагают россиянам фиктивную семейную выплату. Однако чтобы получить деньги, нужно перейти на поддельный сайт. Об этом предупредили на платформе «Мошеловка» Народного фронта.

«Мошенники запускают волну звонков, рассылку СМС и распространения фишинговых ссылок, визуально копирующих портал госуслуг или Социального фонда России. Жертвам (родителям) сообщают, что им одобрена „новая ежегодная семейная выплата“», — рассказали в пресс-службе РИА Новости.

Для того чтобы «деньги не сгорели», от людей требуют срочно перейти по ссылке на фишинговый сайт, визуально копирующий «Госуслуги» или Социальный фонд России. Там для «верификации счета» или формирования электронного заявления нужно ввести код из СМС.

Если человек вводит данные, мошенники получают доступ к личному кабинету «Госуслуг» и крадут деньги со счетов. На платформе призывают не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить код из СМС.