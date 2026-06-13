«Срочно перейдите по ссылке, чтобы деньги не сгорели»: мошенники запустили ловушку для семей с детьми

Мошенники придумали новую схему обмана. Они предлагают россиянам фиктивную семейную выплату. Однако чтобы получить деньги, нужно перейти на поддельный сайт. Об этом предупредили на платформе «Мошеловка» Народного фронта.
«Мошенники запускают волну звонков, рассылку СМС и распространения фишинговых ссылок, визуально копирующих портал госуслуг или Социального фонда России. Жертвам (родителям) сообщают, что им одобрена „новая ежегодная семейная выплата“», — рассказали в пресс-службе РИА Новости.
Для того чтобы «деньги не сгорели», от людей требуют срочно перейти по ссылке на фишинговый сайт, визуально копирующий «Госуслуги» или Социальный фонд России. Там для «верификации счета» или формирования электронного заявления нужно ввести код из СМС.
Если человек вводит данные, мошенники получают доступ к личному кабинету «Госуслуг» и крадут деньги со счетов. На платформе призывают не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить код из СМС.
Как отметили в «Мошеловке», целевой группой этой схемы являются семьи с двумя и более детьми. При этом схема актуальна для июня, поскольку с 1 июня 2026 года Социальный фонд России действительно начал прием заявлений на возврат уплаченного НДФЛ с 13% до 6% для таких семей, и мошенники активно используют реальный инфоповод. Подать документы на выплату можно только через верифицированный личный кабинет «Госуслуг», МФЦ или отделения Соцфонда.