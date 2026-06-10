«Зай, тебя посадят!» Парень клиентки избил работника ПВЗ до потери сознания, но дело возбуждать не стали (видео)

На записи видно, как мужчина схватил парня за волосы и стал его бить по голове кулаком Источник: читатель 74.RU

В Челябинске у 19-летнего работника пункта выдачи заказов случился конфликт с клиенткой «в положении», она позвала по телефону своего мужчину, и тот набросился на парня с кулаками. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и ушиб плеча. Несмотря на наличие справок о травмах и видеозаписи избиения, Вадим и его родители почти год не могут добиться наказания для обидчика. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.

Источник: читатель 74.RU

«Грубо ей ответил»

9 августа 2025 года парень помогал своей девушке выдавать товары в ПВЗ. С одной из посетительниц у него произошел конфликт. Судя по видео с камеры наблюдения, женщине не понравилось, что юноша медленно работал, и она стала делать ему замечания.

«Я разбирался с другим заказом, потом хотел отсканировать ее код, чтоб выдать товар, но она отказалась, — рассказал Вадим. — Тогда я продолжил работать с другими клиентами, потом она стала показывать код, но уже я стал игнорировать. Потом я грубо ей ответил, конечно, мне нужно было сдержаннее себя вести и не говорить такие вещи, но она начала первая конфликт. Потом зашел ее парень и набросился на меня. Сперва он бросил мне в голову металлический звонок, а потом схватил за волосы и стал избивать. Ударов восемь-девять было кулаком».

Вадим упал и потерял сознание. Клиентка, с которой у него случился конфликт, стала вызывать полицию и только потом скорую. Пока бригада медиков ехала на место, молодой человек пришел в себя и попросил всех выйти из помещения.

«Скорая увезла сына в больницу, там его осмотрел травматолог, сказал, что у него сотрясение мозга и ушиб плеча (копия врачебного заключения есть в распоряжении редакции), — продолжила мама юноши Александра. — Сына отпустили домой, но дома у него было полусознательное состояние. На следующий день мы повторно поехали в больницу, попали к неврологу. Госпитализировать его не стали, сказали, пусть лежит дома. Потом мы написали заявление в полицию. Нам сказали, что через „Госуслуги“ пришлют направление на судебно-медицинскую экспертизу, но ничего не прислали».

По словам Александры, она неоднократно обращалась к участковому, которому отписали это заявление, и не раз приезжала к нему лично в отдел полиции, общалась по телефону.

«Сперва я слышала, что работа идет, потом он стал говорить, что таких дел у них море, общаться с нами ему некогда, просто сливал каждый раз разговор. И к февралю-марту, когда появилось понимание, что вообще ничего не двигается с места, мы подали заявление в прокуратуру. А потом решили пойти и в СМИ, потому что это ненормально, когда человека избивают до потери сознания, а полиция даже административное дело возбудить не желает», — объяснила мама Вадима.

«Вред не установлен»

В полиции действительно не стали возбуждать ни уголовное дело, ни административное производство. В городском управлении МВД сообщили 74.RU, что не нашли для этого оснований, поскольку не установлен причиненный пострадавшему вред.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы вред не установлен, вынесено постановление об отказе в возбуждении административного производства по статье 6.1.1. КоАП (побои). Материалы в настоящее время направлены в прокуратуру для согласования принятого решения», — уточнили в полиции.

На жалобу Александры и ее сына в ответе прокуратуры, который также имеется в распоряжении редакции, говорится следующее:

«В ходе проверки установлено, что надлежащая оценка доводов заявления должностными лицами отдела полиции не дана, законное и обоснованное решение до настоящего времени не принято, а сами материалы проверки утрачены».

Старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева сообщила 74.RU, что документы в итоге найдены и находятся на дополнительной проверке.

«После внесения требования прокурора местонахождение материалов проверки по заявлению в полицию установлено, — уточнила она. — Их изучение показало, что надлежащая оценка доводам заявителя не дана, очевидцы произошедшего не установлены, законное и обоснованное решение не принято. В настоящий момент в связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района решается вопрос о внесении представления. Материал находится на дополнительной проверке».

Журналисты также поинтересовались, как в WB отреагировали на это происшествие.

«Wildberries всегда сотрудничает с правоохранительными органами и в случае запроса готова предоставить им всю необходимую информацию по данному случаю», — сообщили в пресс-службе Wildberries & Russ.

Редакция готова выслушать и отразить позицию второй стороны конфликта.