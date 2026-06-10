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Происшествия Подробности «Зай, тебя посадят!» Парень клиентки избил работника ПВЗ до потери сознания, но дело возбуждать не стали (видео)

«Зай, тебя посадят!» Парень клиентки избил работника ПВЗ до потери сознания, но дело возбуждать не стали (видео)

Пострадавший почти год не может добиться наказания для обидчика

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На записи видно, как мужчина схватил парня за волосы и стал его бить по голове кулаком | Источник: читатель 74.RUНа записи видно, как мужчина схватил парня за волосы и стал его бить по голове кулаком | Источник: читатель 74.RU

На записи видно, как мужчина схватил парня за волосы и стал его бить по голове кулаком

Источник:

читатель 74.RU

В Челябинске у 19-летнего работника пункта выдачи заказов случился конфликт с клиенткой «в положении», она позвала по телефону своего мужчину, и тот набросился на парня с кулаками. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и ушиб плеча. Несмотря на наличие справок о травмах и видеозаписи избиения, Вадим и его родители почти год не могут добиться наказания для обидчика. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.

Источник:

читатель 74.RU

«Грубо ей ответил»

9 августа 2025 года парень помогал своей девушке выдавать товары в ПВЗ. С одной из посетительниц у него произошел конфликт. Судя по видео с камеры наблюдения, женщине не понравилось, что юноша медленно работал, и она стала делать ему замечания.

«Я разбирался с другим заказом, потом хотел отсканировать ее код, чтоб выдать товар, но она отказалась, — рассказал Вадим. — Тогда я продолжил работать с другими клиентами, потом она стала показывать код, но уже я стал игнорировать. Потом я грубо ей ответил, конечно, мне нужно было сдержаннее себя вести и не говорить такие вещи, но она начала первая конфликт. Потом зашел ее парень и набросился на меня. Сперва он бросил мне в голову металлический звонок, а потом схватил за волосы и стал избивать. Ударов восемь-девять было кулаком».

Вадим упал и потерял сознание. Клиентка, с которой у него случился конфликт, стала вызывать полицию и только потом скорую. Пока бригада медиков ехала на место, молодой человек пришел в себя и попросил всех выйти из помещения.

«Скорая увезла сына в больницу, там его осмотрел травматолог, сказал, что у него сотрясение мозга и ушиб плеча (копия врачебного заключения есть в распоряжении редакции), — продолжила мама юноши Александра. — Сына отпустили домой, но дома у него было полусознательное состояние. На следующий день мы повторно поехали в больницу, попали к неврологу. Госпитализировать его не стали, сказали, пусть лежит дома. Потом мы написали заявление в полицию. Нам сказали, что через „Госуслуги“ пришлют направление на судебно-медицинскую экспертизу, но ничего не прислали».

По словам Александры, она неоднократно обращалась к участковому, которому отписали это заявление, и не раз приезжала к нему лично в отдел полиции, общалась по телефону.

«Сперва я слышала, что работа идет, потом он стал говорить, что таких дел у них море, общаться с нами ему некогда, просто сливал каждый раз разговор. И к февралю-марту, когда появилось понимание, что вообще ничего не двигается с места, мы подали заявление в прокуратуру. А потом решили пойти и в СМИ, потому что это ненормально, когда человека избивают до потери сознания, а полиция даже административное дело возбудить не желает», — объяснила мама Вадима.

«Вред не установлен»

В полиции действительно не стали возбуждать ни уголовное дело, ни административное производство. В городском управлении МВД сообщили 74.RU, что не нашли для этого оснований, поскольку не установлен причиненный пострадавшему вред.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы вред не установлен, вынесено постановление об отказе в возбуждении административного производства по статье 6.1.1. КоАП (побои). Материалы в настоящее время направлены в прокуратуру для согласования принятого решения», — уточнили в полиции.

На жалобу Александры и ее сына в ответе прокуратуры, который также имеется в распоряжении редакции, говорится следующее:

«В ходе проверки установлено, что надлежащая оценка доводов заявления должностными лицами отдела полиции не дана, законное и обоснованное решение до настоящего времени не принято, а сами материалы проверки утрачены».

Старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева сообщила 74.RU, что документы в итоге найдены и находятся на дополнительной проверке.

«После внесения требования прокурора местонахождение материалов проверки по заявлению в полицию установлено, — уточнила она. — Их изучение показало, что надлежащая оценка доводам заявителя не дана, очевидцы произошедшего не установлены, законное и обоснованное решение не принято. В настоящий момент в связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района решается вопрос о внесении представления. Материал находится на дополнительной проверке».

Журналисты также поинтересовались, как в WB отреагировали на это происшествие.

«Wildberries всегда сотрудничает с правоохранительными органами и в случае запроса готова предоставить им всю необходимую информацию по данному случаю», — сообщили в пресс-службе Wildberries & Russ.

Редакция готова выслушать и отразить позицию второй стороны конфликта.

Кто, по-вашему, неправ в этой ситуации?

Работник ПВЗ
Парень клиентки
Оба хороши
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Комментарии
10
Гость
1 час
Просто кому надо занесли.
Гость
1 час
Когда начнут сажать «положениц» за организацию нападения и соучастие в преступлении по полной программе, прописанной в УК РФ, число таких звонков с вызовом помощников сократится значительно... Останутся только те, кого нельзя посадить, а надо лечить, т.к. у них справка из диспансера...
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