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Происшествия Второе нападение за неделю: акула откусила ногу 19-летней девушке — ранее хищница искусала ребенка

Второе нападение за неделю: акула откусила ногу 19-летней девушке — ранее хищница искусала ребенка

Пострадавшие находятся в больнице

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За последние 30 с лишнм лет от нападения акул погибли 27 человек | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUЗа последние 30 с лишнм лет от нападения акул погибли 27 человек | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

За последние 30 с лишнм лет от нападения акул погибли 27 человек

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

В Бразилии тигровая акула откусила ногу 19-летней девушке. Об этом сообщает издание People.

Инцидент произошел на пляже Боа-Виажем в бразильском штате Пернамбуку. Во время купания Марселу Виторию де Лиму Сантос в море, акула напала на девушку и откусила ей правую ногу. Из воды пострадавшую вытащил ее двоюродный брат.

На берегу девушке попытались помочь отдыхающие. Оказавшийся поблизости врач наложил жгут и остановил кровотечение. После этого пострадавшую доставили в больницу. Спасти ногу врачам не удалось, также Марселу Виторию потеряла много крови.

Отмечается, что это уже второе нападение за неделю. Двумя днями ранее тигровая акула искусала 11-летнего Жоао Лукаса Кастора Немезио Салеса.

Мальчик пришел на пляж со своим дядей и другими детьми. Мужчина услышал странный шум, когда вышел из воды. Обернувшись, он увидел в море кровь, сразу бросился обратно и вытащил племянника на берег.

Пострадавшего доставили в больницу в городе Ресифи. Акула откусила ему левую ногу. мальчик потерял много крови, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Школа мальчика объявила сбор донорской крови.

Марсела и Жоао Лукас живут в пригородах Ресифи. В местах их купания установлены знаки, предупреждающие об опасности, хотя сам запрет на купание в этих зонах не введен. Всего за последние 34 года в штате Пернамбуку зафиксировано 84 нападения акул, 27 из которых закончились летальным исходом.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Акула Нападение Бразилия Море
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