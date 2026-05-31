Моторная лодка с людьми перевернулась в Сибири: один человек погиб, пропал ребенок

В акватории Ангары перевернулась моторная лодка с людьми. Один человек погиб, спасатели ищут ребенка, который тоже был в лодке.
Как сообщают наши коллеги из IRCITY.RU, водитель моторки с тремя пассажирами на борту направлялись в сторону острова Поповского. Судно наехало на препятствие и перевернулось. Четыре человека оказались в воде, все они были без спасательных жилетов.
Спасатели достали на берег троих взрослых, один из которых погиб. В настоящее время в акватории ищут ребенка, который тоже находился в этой лодке. Отмечается, что девочку могло унести течением.
«В результате произошедшего судно затонуло, судоводителю и одному пассажиру оказана помощь мимо проходящим судном. Один пассажир утонул, местонахождение 16-летней девушки не установлено», — передает пресс-служба Следственного комитета России.
Оперативно-следственная группа устанавливает все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием.