Происшествия Моторная лодка с людьми перевернулась в Сибири: один человек погиб, пропал ребенок

Лодка с пассажирами перевернулась на Ангаре в Иркутске | Источник: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / Telegram

В акватории Ангары перевернулась моторная лодка с людьми. Один человек погиб, спасатели ищут ребенка, который тоже был в лодке.

Как сообщают наши коллеги из IRCITY.RU, водитель моторки с тремя пассажирами на борту направлялись в сторону острова Поповского. Судно наехало на препятствие и перевернулось. Четыре человека оказались в воде, все они были без спасательных жилетов.

Спасатели достали на берег троих взрослых, один из которых погиб. В настоящее время в акватории ищут ребенка, который тоже находился в этой лодке. Отмечается, что девочку могло унести течением.

«В результате произошедшего судно затонуло, судоводителю и одному пассажиру оказана помощь мимо проходящим судном. Один пассажир утонул, местонахождение 16-летней девушки не установлено», — передает пресс-служба Следственного комитета России.

Оперативно-следственная группа устанавливает все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием.

Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Лодка Река МЧС Следственный комитет Прокуратура Уголовное дело Сибирь Смерть на воде
