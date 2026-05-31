Моторная лодка с людьми перевернулась в Сибири: один человек погиб, пропал ребенок

Лодка с пассажирами перевернулась на Ангаре в Иркутске Источник: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / Telegram

В акватории Ангары перевернулась моторная лодка с людьми. Один человек погиб, спасатели ищут ребенка, который тоже был в лодке.

Как сообщают наши коллеги из IRCITY.RU, водитель моторки с тремя пассажирами на борту направлялись в сторону острова Поповского. Судно наехало на препятствие и перевернулось. Четыре человека оказались в воде, все они были без спасательных жилетов.

Спасатели достали на берег троих взрослых, один из которых погиб. В настоящее время в акватории ищут ребенка, который тоже находился в этой лодке. Отмечается, что девочку могло унести течением.

«В результате произошедшего судно затонуло, судоводителю и одному пассажиру оказана помощь мимо проходящим судном. Один пассажир утонул, местонахождение 16-летней девушки не установлено», — передает пресс-служба Следственного комитета России.

Спасатели ищут 16-летнюю девочку Источник: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура / Telegram