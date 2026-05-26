Россиянку поймали в Дубае с чемоданом запрещенки — теперь ей грозит казнь. Почему с делом всё нечисто

В аэропорту Дубая задержали россиянку с 17 килограммами наркотиков в чемодане. Багаж оформил на нее спутник. Родные уверены, что он подставил девушку.

Уроженка Ивановской области Карина последнее время жила и работала в Таиланде. В ОАЭ она прилетела на два дня из Бангкока вместе со знакомым, гражданином Великобритании.

«Он то ли уговорил ее ехать… На два дня, на выходные и обратно», — рассказала РИА Новости мама девушки Татьяна.

По ее словам, дочь была знакома со спутником и доверяла ему. Мужчина занимался оформлением билетов и регистрацией на рейс. Свой багаж он почему-то оформил на Карину.

«В аэропорту ее спутник был с другом. У него было два чемодана, один большой, другой — поменьше. И у друга был чемодан большой. Они шли по „зеленому коридору“. Карина ехала с ручной кладью, у нее не было багажа. Мужчины поменялись чемоданами, и ее это насторожило. И они пошли на посадку», — поделилась мать туристки.

В полете, как рассказывает Татьяна, Карина волновалась из-за обмена багажа между мужчинами. В аэропорту Дубая к ним подошли сотрудники и попросили открыть чемоданы.

«Он открывал чемоданы сам, на чемоданах — кодовые замки, он набирал код, вел себя как хозяин чемоданов. Один чемодан: содержимое — мужские вещи, а второй чемодан — какие-то черные пакеты. И когда открыли пакеты и Карина увидела там такое. До нее дошло, что это такое. У нее такой шок случился. В итоге их задержали», — продолжает Татьяна.

Карину задержали, так как чемодан с наркотиками был оформлен как ее багаж. Теперь россиянка находится под стражей и задается вопросом, как ей доказать, что ее подставили. Семья девушки в Ивановской области пытается собрать деньги на оплату адвоката.