НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +11

1 м/c,

южн.

 744мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,55
EUR 85,45
Радулов — в базе «Миротворца»
Детектив сняли в Ярославской области
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Афиша на День города
Как отметить свадьбу в Ярославле
Винит врачей в смерти жены
Ранило при атаке БПЛА
Премьера сериала «Когда горит огонь»
Зарплата ректоров вузов
Происшествия Подробности Страшный рок? Байкерша разбилась в ДТП, пока ее мужа-бизнесмена судят за изнасилования и убийства школьниц из 90-х

Страшный рок? Байкерша разбилась в ДТП, пока ее мужа-бизнесмена судят за изнасилования и убийства школьниц из 90-х

Авария случилась через сутки после ее дня рождения

292
Наталья была опытной мотоциклисткой | Источник: Екатеринбург Главное / T.meНаталья была опытной мотоциклисткой | Источник: Екатеринбург Главное / T.me

Наталья была опытной мотоциклисткой

Источник:

Екатеринбург Главное / T.me

История, похожая на сценарий мрачного детектива, развернулась на Урале. Пока бизнесмен, обвиняемый в изнасиловании и жестоком убийстве 30-летней давности, находится в СИЗО, его бывшая супруга — известная в байкерских кругах мотоциклистка — разбилась в аварии. У пары осталось двое детей, судьбу которых теперь будут решать органы опеки.

Наши коллеги из E1.RU рассказывают, что известно о погибшей, об обстоятельствах аварии и в каких историях может быть замешан ее муж-бизнесмен.

Кем была погибшая мотоциклистка

Наталья много лет управляла сетью салонов красоты, а в последнее время работала риелтором. Она вторая жена бизнесмена Андрея Шевнина. После развода Наталья одна воспитывала двоих детей — дочь и сына. Как раз бывший муж и «подсадил» ее на мотоциклы — это было около 20 лет назад, рассказывают друзья погибшей. В своих интервью она признавалась, что это ее страсть.

«Я обожаю ездить на мотоцикле. Ни с чем не сравнимое ощущение свободы и полета», — говорила Наталья.

Наталья скончалась после ДТП в больнице | Источник: соцсети салона ZinaНаталья скончалась после ДТП в больнице | Источник: соцсети салона Zina

Наталья скончалась после ДТП в больнице

Источник:

соцсети салона Zina

По словам друзей, Шевнина состояла в мотосообществе и ездила с байкерами на сборы. На дороге она всегда соблюдала правила движения.

«Она не безумная гонщица была, понимала, что фактически одна кормила детей, — говорит подруга Натальи. — У нее был непростой брак: Андрей ее бил, да еще как. После развода он не отдал ей ничего, она снимала сначала квартиру, потом дом. Она только ушла от него, начала новую жизнь — и так всё оборвалось».

Авария, в результате которой скончалась Наталья, произошла через сутки после ее дня рождения. 18 мая ей исполнилось 44 года. А 20-го числа она умерла от травм в больнице.

«Она была очень эффектная, ухаживала за собой», — замечает подруга погибшей.

Кто виноват в ДТП

Момент аварии попал на запись камеры наблюдения. Байкерша проезжала перекресток в прямом направлении на зеленый мигающий сигнал светофора, а водитель встречного кроссовера решил повернуть налево и не уступил дорогу мотоциклистке.

Кроссовер совершил опасный маневр: он начал поворачивать налево, еще не выехав на перекресток

Источник:

Екатеринбург Главное / T.me

По мнению автоэксперта Дмитрия Ларинова, ДТП можно было бы предотвратить: если бы мотоциклистка не превысила скорость, она успела бы затормозить. По расчетам эксперта, байкерша летела со скоростью 100–105 км/ч. На участке между пешеходным переходом и местом столкновения она сбросила ее до 75 км/ч.

Стоп-кадр за секунду до ДТП: расстояние между мотоциклом и местом будущего столкновения&nbsp;— около 22 м | Источник: Екатеринбург Главное / T.meСтоп-кадр за секунду до ДТП: расстояние между мотоциклом и местом будущего столкновения&nbsp;— около 22 м | Источник: Екатеринбург Главное / T.me

Стоп-кадр за секунду до ДТП: расстояние между мотоциклом и местом будущего столкновения — около 22 м

Источник:

Екатеринбург Главное / T.me

В этом кадре автомобиль уже находится на продолжении траектории мотоцикла (по колее отлично заметно), опасность для водителя мотоцикла к этому моменту уже должна была стать предельно очевидной.

Дмитрий Ларионов

автоэксперт

«Если принимать во внимание бэкграунд и считать водительницу опытной, то будь у нее скорость 60 км/ч, тормозной путь гарантированно оказался бы меньше 22 метров и она избежала бы столкновения путем торможения, как того требуют ПДД. С фактической скоростью у нее не было ни малейшего шанса, она это понимала и начала пытаться маневрировать, а с маневрами торможение опасно, — говорит автоэксперт Дмитрий Ларионов. — Превышение скорости определенно состоит в причинно-следственной связи с ДТП. Но и маневр легкового тоже».

Водитель при повороте налево не пропустил мотоциклистку | Источник: Nomerogram.ruВодитель при повороте налево не пропустил мотоциклистку | Источник: Nomerogram.ru

Водитель при повороте налево не пропустил мотоциклистку

Источник:

Nomerogram.ru

За рулем Toyota RAV4 был адвокат Илья Кочетов. Об этом Е1.RU сообщили очевидцы. Сам он отказался комментировать ДТП.

«Ничего не могу комментировать по этому поводу», — заявил Кочетов.

Илье Кочетову 63 года. В екатеринбургской адвокатской конторе он работает с 2009 года. Награжден почетными грамотами главы города, городской думы и адвокатской палаты Свердловской области. В 2016 году он отправлял заявление на участие в выборах в Госдуму РФ.

Официальные обстоятельства аварии еще устанавливаются.

Что известно про мужа погибшей

О криминальном прошлом своего мужа Наталья ничего не знала, пока была с ним в браке. В этом уверены ее друзья. Уже после развода его задержали за изнасилование и убийство двух 13-летних девочек. По версии следствия, это преступление он совершил в 1994 году. И только спустя 30 лет его раскрыли.

В таком состоянии Андрея привезли в суд | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ таком состоянии Андрея привезли в суд | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В таком состоянии Андрея привезли в суд

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Успешный бизнесмен, владеющий салоном красоты, магазином одежды, недвижимостью и дорогими машинами, попал за решетку: на время следствия его отправили в СИЗО.

По версии следствия, в ночь на 17 октября 1994 года подозреваемый и его дядя сначала по очереди изнасиловали знакомую 13-летнюю девочку, которая вместе с ними находилась в квартире, а потом убили ее. Они задушили жертву, а затем ударили клинком ножа в голову.

После этого сообщники решили избавиться от подруги убитой, потому что она видела, с кем уехала девочка. Тогда с помощью второго пособника подозреваемый заманил еще одну жертву в квартиру, где они вместе с дядей сначала изнасиловали ее, а потом убили.

«Соучастники вынесли тела убитых из квартиры и, погрузив их в машину, вывезли на берег озера, где тела погибших с целью устранения улик были подожжены. С места происшествия сообщники скрылись», — рассказывали в областном Следственном комитете.

Обгоревшие тела двух 13-летних девочек обнаружили рыбаки. На возможного преступника и его друга, который помогал ему заманить школьницу в квартиру и избавиться от тел девочек, силовики вышли еще тогда. На чехлах в машине и на одежде нашли следы крови, у одной из жертв обнаружили следы биологической жидкости (сперму) подозреваемых.

Но дело почему-то так и осталось нераскрытым и ушло в архив. А 18-летних парней осудили только за сексуальную связь с несовершеннолетними. Пока расследовали дело об убийстве, сыщики вышли на двух девочек-подростков из компании погибших. Они рассказали, что подозреваемый с другом вынудили их вступить в половые отношения. Обвиняемые получили небольшие сроки.

«Шевнин был, что называется, с золотой ложкой во рту, у него были обеспеченные родители. У парня к тому моменту была новенькая „пятнашка“ (возможно, имелась в виду другая модель: ВАЗ-2115 начали выпускать позже. — Прим. ред.) — тогда такие только появились. Может, как-то и помогли сыну тогда», — рассказал E1.RU источник из силовых структур.

С тех пор бизнесмен больше не попадал в криминальные истории. А его подельник, Кузнецов (он ушел на СВО), был неоднократно судим по разным статьям: ст. 119 УК РСФСР (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости), ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Наталья приходила в суд, когда Андрею определяли меру пресечения | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНаталья приходила в суд, когда Андрею определяли меру пресечения | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Наталья приходила в суд, когда Андрею определяли меру пресечения

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Когда Шевнин уже был под стражей, задержали его любовницу. Ее обвинили во взятке свидетелю. По совету адвоката она передала полмиллиона рублей свидетельнице за отказ от ее показаний. Жертва изнасилования, которой в 1994 году было 14 лет, должна была в суде сказать, что всё произошло по обоюдному согласию.

Также силовики задержали адвокатов Алексея Рябцева и Жанну Калегину, которые представляли интересы Шевнина.

Что будет с детьми

У Андрея и Натальи Шевниных осталось двое детей — 17-летняя дочка и младший сын, который учится в военном училище. С тех пор как отца задержали, их воспитанием занималась мама. По словам знакомых семьи, опеку над внуками хочет оформить их бабушка — мама Андрея.

«У них больше нет никого. У Наташи только мама, но она на Севере. Не знаю, на что они будут жить. Бабушка со стороны папы — глубоко пенсионерка, — рассказала знакомая семьи. — Будем надеяться, что, даже если отца посадят, сыну дадут возможность доучиться».

ПО ТЕМЕ
Дарья МанохинаДарья Манохина
Дарья Манохина
Специальный корреспондент
Авария Мотоциклистка Бизнесмен Убийство ребенка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
10 минут
Скрепные кадры, слов нет одни буквы
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем