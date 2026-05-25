Страшный рок? Байкерша разбилась в ДТП, пока ее мужа-бизнесмена судят за изнасилования и убийства школьниц из 90-х

История, похожая на сценарий мрачного детектива, развернулась на Урале. Пока бизнесмен, обвиняемый в изнасиловании и жестоком убийстве 30-летней давности, находится в СИЗО, его бывшая супруга — известная в байкерских кругах мотоциклистка — разбилась в аварии. У пары осталось двое детей, судьбу которых теперь будут решать органы опеки.
Наши коллеги из E1.RU рассказывают, что известно о погибшей, об обстоятельствах аварии и в каких историях может быть замешан ее муж-бизнесмен.
Кем была погибшая мотоциклистка
Наталья много лет управляла сетью салонов красоты, а в последнее время работала риелтором. Она вторая жена бизнесмена Андрея Шевнина. После развода Наталья одна воспитывала двоих детей — дочь и сына. Как раз бывший муж и «подсадил» ее на мотоциклы — это было около 20 лет назад, рассказывают друзья погибшей. В своих интервью она признавалась, что это ее страсть.
«Я обожаю ездить на мотоцикле. Ни с чем не сравнимое ощущение свободы и полета», — говорила Наталья.
По словам друзей, Шевнина состояла в мотосообществе и ездила с байкерами на сборы. На дороге она всегда соблюдала правила движения.
«Она не безумная гонщица была, понимала, что фактически одна кормила детей, — говорит подруга Натальи. — У нее был непростой брак: Андрей ее бил, да еще как. После развода он не отдал ей ничего, она снимала сначала квартиру, потом дом. Она только ушла от него, начала новую жизнь — и так всё оборвалось».
Авария, в результате которой скончалась Наталья, произошла через сутки после ее дня рождения. 18 мая ей исполнилось 44 года. А 20-го числа она умерла от травм в больнице.
«Она была очень эффектная, ухаживала за собой», — замечает подруга погибшей.
Кто виноват в ДТП
Момент аварии попал на запись камеры наблюдения. Байкерша проезжала перекресток в прямом направлении на зеленый мигающий сигнал светофора, а водитель встречного кроссовера решил повернуть налево и не уступил дорогу мотоциклистке.
По мнению автоэксперта Дмитрия Ларинова, ДТП можно было бы предотвратить: если бы мотоциклистка не превысила скорость, она успела бы затормозить. По расчетам эксперта, байкерша летела со скоростью 100–105 км/ч. На участке между пешеходным переходом и местом столкновения она сбросила ее до 75 км/ч.
В этом кадре автомобиль уже находится на продолжении траектории мотоцикла (по колее отлично заметно), опасность для водителя мотоцикла к этому моменту уже должна была стать предельно очевидной.
«Если принимать во внимание бэкграунд и считать водительницу опытной, то будь у нее скорость 60 км/ч, тормозной путь гарантированно оказался бы меньше 22 метров и она избежала бы столкновения путем торможения, как того требуют ПДД. С фактической скоростью у нее не было ни малейшего шанса, она это понимала и начала пытаться маневрировать, а с маневрами торможение опасно, — говорит автоэксперт Дмитрий Ларионов. — Превышение скорости определенно состоит в причинно-следственной связи с ДТП. Но и маневр легкового тоже».
За рулем Toyota RAV4 был адвокат Илья Кочетов. Об этом Е1.RU сообщили очевидцы. Сам он отказался комментировать ДТП.
«Ничего не могу комментировать по этому поводу», — заявил Кочетов.
Илье Кочетову 63 года. В екатеринбургской адвокатской конторе он работает с 2009 года. Награжден почетными грамотами главы города, городской думы и адвокатской палаты Свердловской области. В 2016 году он отправлял заявление на участие в выборах в Госдуму РФ.
Официальные обстоятельства аварии еще устанавливаются.
Что известно про мужа погибшей
О криминальном прошлом своего мужа Наталья ничего не знала, пока была с ним в браке. В этом уверены ее друзья. Уже после развода его задержали за изнасилование и убийство двух 13-летних девочек. По версии следствия, это преступление он совершил в 1994 году. И только спустя 30 лет его раскрыли.
Успешный бизнесмен, владеющий салоном красоты, магазином одежды, недвижимостью и дорогими машинами, попал за решетку: на время следствия его отправили в СИЗО.
По версии следствия, в ночь на 17 октября 1994 года подозреваемый и его дядя сначала по очереди изнасиловали знакомую 13-летнюю девочку, которая вместе с ними находилась в квартире, а потом убили ее. Они задушили жертву, а затем ударили клинком ножа в голову.
После этого сообщники решили избавиться от подруги убитой, потому что она видела, с кем уехала девочка. Тогда с помощью второго пособника подозреваемый заманил еще одну жертву в квартиру, где они вместе с дядей сначала изнасиловали ее, а потом убили.
«Соучастники вынесли тела убитых из квартиры и, погрузив их в машину, вывезли на берег озера, где тела погибших с целью устранения улик были подожжены. С места происшествия сообщники скрылись», — рассказывали в областном Следственном комитете.
Обгоревшие тела двух 13-летних девочек обнаружили рыбаки. На возможного преступника и его друга, который помогал ему заманить школьницу в квартиру и избавиться от тел девочек, силовики вышли еще тогда. На чехлах в машине и на одежде нашли следы крови, у одной из жертв обнаружили следы биологической жидкости (сперму) подозреваемых.
Но дело почему-то так и осталось нераскрытым и ушло в архив. А 18-летних парней осудили только за сексуальную связь с несовершеннолетними. Пока расследовали дело об убийстве, сыщики вышли на двух девочек-подростков из компании погибших. Они рассказали, что подозреваемый с другом вынудили их вступить в половые отношения. Обвиняемые получили небольшие сроки.
«Шевнин был, что называется, с золотой ложкой во рту, у него были обеспеченные родители. У парня к тому моменту была новенькая „пятнашка“ (возможно, имелась в виду другая модель: ВАЗ-2115 начали выпускать позже. — Прим. ред.) — тогда такие только появились. Может, как-то и помогли сыну тогда», — рассказал E1.RU источник из силовых структур.
С тех пор бизнесмен больше не попадал в криминальные истории. А его подельник, Кузнецов (он ушел на СВО), был неоднократно судим по разным статьям: ст. 119 УК РСФСР (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости), ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Когда Шевнин уже был под стражей, задержали его любовницу. Ее обвинили во взятке свидетелю. По совету адвоката она передала полмиллиона рублей свидетельнице за отказ от ее показаний. Жертва изнасилования, которой в 1994 году было 14 лет, должна была в суде сказать, что всё произошло по обоюдному согласию.
Также силовики задержали адвокатов Алексея Рябцева и Жанну Калегину, которые представляли интересы Шевнина.
Что будет с детьми
У Андрея и Натальи Шевниных осталось двое детей — 17-летняя дочка и младший сын, который учится в военном училище. С тех пор как отца задержали, их воспитанием занималась мама. По словам знакомых семьи, опеку над внуками хочет оформить их бабушка — мама Андрея.
«У них больше нет никого. У Наташи только мама, но она на Севере. Не знаю, на что они будут жить. Бабушка со стороны папы — глубоко пенсионерка, — рассказала знакомая семьи. — Будем надеяться, что, даже если отца посадят, сыну дадут возможность доучиться».