Детям ставили подозрительные уколы в садике в Тыве: так их наказывали. Новости 22 мая

Несколько родителей заметили следы от инъекций Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 мая.

Когда начнется купальный сезон

Аномальная жара накрыла несколько регионов, но для полноценного купания нужно дождаться устойчивого прогрева воздуха и воды. Об этом рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, народная традиция связывает начало купального сезона с днём после Троицы (в 2026 году это 1 июня). Однако официально открывать сезон можно, когда вода прогреется до +16…+17 градусов, но это подходит только для быстрого окунания. Для комфортного купания нужна температура +19…+22 градуса.

Сейчас возможны кратковременные периоды прогрева, когда вода поднимается до +18…+19 градусов. Но при смене воздушных масс она может остыть за несколько дней. Поэтому говорить об открытии сезона пока преждевременно, пишут «Известия».

Более ясной обстановка станет в конце мая. В Центральной России устойчивое тепло придет не раньше середины июня, заключила Позднякова.

Дачникам грозит штраф за картошку

Выращивать картошку на собственном участке для себя можно без всяких последствий. А вот за продажу урожая дачника могут оштрафовать, объяснила доцент РЭУ им. Плеханова Ольга Леонова.

Для законной торговли нужно использовать только сертифицированные семена от официальных поставщиков и зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. За нарушение этих правил грозит наказание, передает «Прайм».

По статье 10.12 КоАП (нарушение правил реализации семян) граждан оштрафуют на 300–500 рублей. По статье 14.1 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность без регистрации) — на 500–2000 рублей.

Банки попадут в «белые списки»

Банки и страховые компании будут включаться в «белые списки» Минцифры не одновременно, а поэтапно. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.

По ее словам, существующие технологии пока не позволяют подключить все банки сразу, поэтому этапность должна быть справедливой. Также Набиуллина отметила, что Минцифры и операторы связи уже проработали технические решения, которые позволят банкоматам и платежным терминалам работать даже при отключении мобильного интернета. Сейчас операторы и банки проводят апробацию этих решений.

Глава ЦБ добавила, что доступ к государственным информационным системам должен оставаться бесплатным. Она считает, что этот принцип важно не потерять в текущих условиях.

Кому нужно отчитаться перед налоговой до 1 июня

Россияне, у которых есть счета в иностранных банках или зарубежные электронные кошельки, обязаны отчитаться перед налоговой о движении средств за 2025 год. Сделать это нужно до 1 июня 2026 года включительно, сообщили в Федеральной налоговой службе.

Отчет подают граждане РФ, иностранцы с видом на жительство в России, а также лица без гражданства, прожившие в стране более 183 дней. ФНС рекомендует отправлять документы через личный кабинет налогоплательщика. Там уже предзаполнены персональные данные и сведения о счетах.

Отчитаться можно и лично. Через представителя с доверенностью или заказным письмом.

Отчитываться не нужно, если счет открыт в стране ЕАЭС или в государстве, участвующем в автоматическом обмене финансовой информацией, и при этом остаток на конец года или сумма зачислений либо списаний не превышают 600 тысяч рублей (или эквивалент в валюте).

За несдачу отчета предусмотрен штраф. Для граждан он составляет от 2 до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 20 тысяч рублей, пишет «Прайм». Если по зарубежному счету были получены доходы, которые не задекларировали в России, наступает налоговая ответственность за непредоставление декларации 3-НДФЛ. Штраф может составить от 5% до 30% от суммы налога по ней, предупредил руководитель Центра правопорядка Александр Хаминский.

В ЦБ назвали нынешние цены на жилье в России шокирующими

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов заявил, что текущие цены на недвижимость выглядят шокирующими. Об этом он сказал на конференции Сбербанка «Время изменений: формула баланса».

По словам Данилова, рынок жилья сейчас переживает период изменений из-за снижения доли госпрограмм поддержки и постепенного роста рыночной ипотеки. После высоких объемов продаж цены оказались перегретыми, и рынку предстоит искать новый баланс.

Представитель ЦБ признался, что его лично удивляет стоимость квартир. Когда он смотрит объявления о продаже жилья, он не понимает, сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе такую покупку.

Данилов также подчеркнул, что сейчас сложно прогнозировать, как именно будут меняться цены на недвижимость в дальнейшем. Рынку потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Число людей с психическими расстройствами в мире выросло почти вдвое

Количество людей с психическими расстройствами в мире за последние 30 лет увеличилось на 95,5% и достигло 1,17 миллиарда человек. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале The Lancet.

Авторы проанализировали данные из 204 стран за период с 1990 по 2023 год. Особенно быстро растет число случаев тревожных расстройств, депрессии, дистимии, нервной анорексии, булимии, шизофрении и поведенческих расстройств.

В 2023 году чаще всего психические заболевания фиксировали у женщин в возрасте от 15 до 19 лет. Ученые призвали усилить системы эпидемиологического наблюдения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, а также развивать меры профилактики и раннего лечения.

Финляндия начала крупные учения у границ России

В Финляндии недалеко от российских границ стартовали сухопутные учения Karelian Sword. Они проходят в области Кюменлааксо, Южной Карелии и Южном Саво.

В маневрах участвуют около десяти тысяч военнослужащих, в том числе из Британии и США, а также полторы тысячи единиц техники. Пройдут тренировочные полеты авиации финских сил обороны и союзников. Учения продлятся до 29 мая.

НАТО провела учения по отработке ударов по России

Силы НАТО заняли станцию лондонского метро, чтобы использовать ее в качестве подземного штаба для имитации операций по нанесению «глубокого удара» по России. Об этом сообщает издание Independent.

Для этих целей используется вышедшая из эксплуатации платформа станции Чаринг-Кросс. Военные отрабатывали способность альянса применять средства радиоэлектронной борьбы для подавления российских коммуникаций и уничтожения беспилотников.

Какие выплаты положены отцам-одиночкам

Отцы-одиночки могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 83 тысяч рублей, а также двойной налоговый вычет на детей. Об этом рассказал юрист Иван Курбаков.

Для оформления пособия нужно, чтобы место жительства ребенка было установлено с отцом, а мать была лишена родительских прав или ограничена в них (по решению суда). Раньше для получения выплат требовалось уходить в отпуск по уходу за ребенком, но теперь разрешено совмещать работу и пособие.

Двойной налоговый вычет положен, если мать умерла, признана умершей, пропала без вести, отказалась от ребёнка или лишена родительских прав. При этом отец должен официально считаться лицом, на полном обеспечении которого находится ребенок.

Пособие при рождении ребенка в этом году составляет 28 тысяч рублей. Отец сможет его получить, если мать умерла в родах или сразу после них была лишена родительских прав.

Право на семейный капитал переходит к отцу-одиночке только в случаях, когда мать скончалась, признана умершей или без вести пропавшей, лишена прав либо отказалась от ребенка, пояснил Курбаков изданию РИА Новости.

Одна провинция планирует выйти из состава Канады

Референдум по вопросу отделения провинции Альберта от Канады состоится 19 октября. Об этом сообщила премьер-министр провинции Даниэль Смит в видеообращении.

Жителей спросят, должна ли Альберта оставаться в составе Канады или начать юридическую процедуру для проведения референдума. Смит отметила, что предлагаемый вопрос не запускает процесс отделения, а лишь дает правительству Альберты право начать юридическую процедуру по этому вопросу.

В детском саду детям ставили подозрительные уколы

В столице Республики Тыва, городе Кызыл, воспитатель и помощник воспитателя делали воспитанникам подозрительные инъекции в туалете. Обоих сотрудников уволили.

В полицию обратились сразу несколько мам, которые обнаружили на ягодицах своих детей следы от уколов. По словам малышей, в садике их так наказывают за плохое поведение.