Бизнесмен с ножами захватил трон императора в Эрмитаже: новости 17 мая

Сегодня подводим итоги 17 мая.

Как увеличить шансы на поступление

Российские вузы могут начислить абитуриентам до пятнадцати дополнительных баллов за личные успехи. Это повышает шансы на поступление, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Все достижения делятся на общие и целевые. Количество баллов за общие достижения устанавливает сам вуз, но не более десяти. За значок ГТО, окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах, волонтерство, военную службу по призыву или контракту, а также за статус победителя чемпионата «Абилимпикс» можно получить до десяти баллов.

За целевые достижения (например, участие в мероприятиях, которые проводит будущий работодатель для знакомства с профессией) при поступлении на бакалавриат, специалитет, магистратуру и ординатуру начисляют пять баллов. Для аспирантуры предусмотрено от одного до пяти баллов.

Ректор РГГУ Андрей Логинов в беседе с РИА Новости отметил, что важно поддерживать не только олимпиадников и лауреатов конкурсов. Внимания заслуживают также волонтеры, участники гуманитарных проектов, люди с ограниченными возможностями, патриоты и военнослужащие.

ВОЗ объявила о ЧС международного уровня из-за смертельной болезни

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей международную обеспокоенность. Такое решение принял генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус по рекомендации комитета по чрезвычайным ситуациям.

Глава ВОЗ пояснил, что комитет дал такие рекомендации из-за роста числа случаев в ДРК и Уганде. Речь идет о тревожном расширении географии вируса. При этом организация не рекомендует вводить ограничения на поездки или торговлю с ДРК и не видит необходимости в международном карантине или закрытии границ.

По данным ВОЗ, в трех зонах Демократической Республики Конго зафиксировали 80 смертей, предположительно связанных с Эболой, а также 246 предполагаемых случаев заражения, из которых лабораторно подтвердили только восемь. В столице Уганды Кампале 15 и 16 мая зарегистрировали два подтвержденных случая у людей, прибывших из ДРК, один из них закончился смертью.

Это уже 17-я вспышка Эболы в Конго с момента первого выявления вируса в 1976 году. Последняя завершилась в декабре 2025 года. Самая крупная эпидемия произошла в 2014–2016 годах в Западной Африке и унесла более 11 тысяч жизней.

Мошенники крадут аккаунты на «Госуслугах» с помощью сообщений об отключении горячей воды

Мошенники придумали новую схему с отключением горячей воды. Они рассылают сообщения с объявлением и воруют доступ к «Госуслугам», сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики Артем Шейкин.

Злоумышленники отправляют уведомления якобы от управляющей компании. Человек переходит по ссылке на поддельный сайт и вводит логин и пароль от «Госуслуг». В отдельных случаях жертве предлагают скачать файл с вредоносной программой, пишет ТАСС.

Главная защита — не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Графики отключения воды нужно проверять только на официальных сайтах. Ни один сервис не требует вводить пароль от «Госуслуг» или данные банковской карты.

Вирусолог назвал опасную особенность хантавируса

У хантавируса есть опасная особенность — высокая изменчивость. В будущем это может привести к появлению новых вариантов с повышенной смертностью, сообщил вирусолог Владимир Оберемок из Крымского федерального университета.

По словам ученого, хантавирусы относятся к РНК-содержащим вирусам, они быстро меняются. Среди новых вариантов могут возникать более опасные, способные вызывать высокую смертность и быстро передаваться от человека к человеку. Пока вирус не так заразен и опасен, как коронавирус, но из-за мутаций со временем он может переродиться в более опасные формы, отмечает РИА Новости.

Появление в России новых переносчиков хантавируса маловероятно, добавил главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Причина — неподходящий климат и отсутствие необходимого пропитания для грызунов-переносчиков. Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует, заверили в Роспотребнадзоре.

Когда можно прекратить работу, если зарплату не платят

Если работодатель задержал заработную плату больше чем на 15 дней, сотрудник вправе приостановить исполнение своих обязанностей. Об этом сообщила доцент Президентской академии Мария Кутарова.

По словам эксперта, речь идет не о самовольном уходе, а о законном механизме защиты трудовых прав. Работник обязан в письменной форме уведомить работодателя о приостановке. За весь этот период за сотрудником сохраняется средний заработок.

Работодатель также обязан выплатить проценты за каждый день просрочки. Их размер — не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ от невыплаченной суммы, подчеркнула Кутарова в разговоре с ТАСС.

Приостановить работу не могут сотрудники, которые обслуживают особо опасные виды производств. То же касается специалистов, чья деятельность связана с обеспечением жизнедеятельности населения.

Доступ к соцсетям в России могут разрешить только с 14 лет

Ограничить доступ к социальным сетям предложили до 14 лет. С такой инициативой выступил член Общественной палаты Евгений Машаров.

По словам эксперта, разумные ограничения нужны, а в ряде зарубежных стран уже применяется похожий опыт. Такая мера поможет в борьбе с интернет-мошенничеством в отношении детей, но не даст полной гарантии, если подросток использует VPN для обхода блокировок, указал он в беседе с РИА Новости.

Мошенники активизировали схемы обмана школьников перед ЕГЭ

В преддверии единого государственного экзамена мошенники нацелились на школьников. Об этом сообщил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.

Одна из схем — двухэтапный обман, когда школьникам предлагают «персональный подбор ключей» к вариантам контрольных измерительных материалов. Затем у них выманивают деньги за «пакет гарантированной страховки» и видеокурс якобы от составителей КИМ, пишет ТАСС.

Также мошенники создают фишинговые сайты с оплатой «доступа к материалам» или «ускоренной подготовке» к ЕГЭ. Кроме того, они предлагают купить фейковые, якобы слитые в интернет ответы на экзамен.

Разорившийся предприниматель захватил трон в Эрмитаже

Мужчина пробрался в Большой Тронный зал Зимнего дворца. Он взобрался на возвышение, сел на императорский трон и начал громко зачитывать принесенные с собой бумаги о взятках, кредитах и своем разорении. Об этом стало известно «Фонтанке».

Когда сотрудник Эрмитажа попытался спустить мужчину вниз, тот достал два ножа и двинулся в сторону работника музея. Вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии, они вывели посетителей из зала и задержали нарушителя. При задержании мужчина активно сопротивлялся, полицейские доставили его в 78-й отдел полиции.

Выяснилось, что дебошира зовут Александр. Он из деревни Горбунки. Мужчина воспитывает троих детей — двух дочерей и сына. Он активно участвует в дискуссиях в соцсетях и критикует местную власть в Горбунках. По данным СПАРК, у мужчины было четыре бизнес-проекта. Его последняя компания по разработке ПО закончила 2025 год с убытком, две другие фирмы ликвидировала налоговая служба. Теперь задержанному, возможно, придется отвечать и за сегодняшний перформанс.

