На юге закрылись 13 аэропортов: беспилотник влетел в здание аэронавигации

Минтранс России и Росавиация корректируют расписание полетов (фото носит иллюстративный характер) Источник: Александр Подопригора / 161.RU

В Ростове-на-Дону беспилотник попал в административное здание филиала «Аэронавигации Юга России». Из-за этого работа 13 аэропортов приостановлена.

«Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала „Аэронавигации Юга России“», — говорится в сообщении Минтранса РФ.

Персонал административного здания, куда влетел беспилотник, находится в безопасности. Сейчас специалисты проверяют работоспособность оборудования.

Временно приостановлена работа аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

В настоящее время Минтранс России и Росавиация корректируют расписание полетов вместе с авиакомпаниями и аэропортами. Информация о дальнейшей работе воздушных гаваней будет обновлена в 11:00 мск.

«Аэрофлот» уже направил часть своих самолетов на запасные аэродромы. Пока что четыре рейса задержаны из Екатеринбурга, из Перми — шесть, из Челябинска и Салехарда — по одному.

Обновлено 10:18 мск. Авиакомпания «Россия» переносит время вылета и отменяет часть рейсов из-за приостановки работы аэропортов юга страны. Однако полеты за рубеж из аэропортов других регионов РФ продолжаются, при этом возможно увеличение продолжительности некоторых рейсов.

«Победа» тоже корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов из-за приостановки работы аэропортов юга.

Обновлено в 10:45 мск. Как минимум 14 тысяч пассажиров ожидают вылета из-за приостановки работы аэропортов юга России, сообщил АТОР. По состоянию на 10:00 мск задержаны и отменены уже более 80 рейсов.

Обновлено в 11:10 (мск): В ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов в направлении Юга страны с сокращенной частотой полетов, объявил Минтранс.