«Что теперь — страховать дома от дронов?»: какой запомнили ночную атаку БПЛА москвичи из элитного ЖК

Двор закрыт Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

На часах около половины первого ночи. Некоторые жители элитной высотки на Мосфильмовской улице в Москве уже легли спать, другие — только готовятся ко сну, завершая последние дела перед рабочей неделей. И вдруг раздается грохот: его слышно не только в столичных Раменках, где находится дом, но и в соседних районах.

«Что-то грохнуло, с улицы тянет запахом пиротехники, как на Новый год», — пишет один из москвичей в местном чате.

Ему тут же советуют: «Посмотри в сторону дома на Мосфильмовской улице». В это время жители высотки выбегают из своих квартир. Лишь внизу они увидят. По новостям начнут быстро расходиться кадры последствий. А в 01:37 атаку БПЛА подтвердит и мэр Москвы Сергей Собянин.

MSK1.RU рассказывает всё, что известно о ЧП на Мосфильмовской улице.

«Открыла дверь, а там всё в дыму»

После прилета Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

По словам жительницы 36-го этажа Светланы, грохота тем, кто находился поблизости от эпицентра ЧП, было не слышно. Зато начали трястись стены. Питомцы среагировали быстрее женщины: кот забился в угол, а собака оказалась дезориентирована. В этот момент Светлана вспомнила, что накануне у ее подруги в доме произошел пожар. Не дожидаясь пожарной тревоги, схватив животных, она выбежала из квартиры.

«Открыла дверь, а там всё в дыму. Уже потом поняла, что это пыль поднялась. Но тогда была мысль: если начнется пожар, будет жестко. Только на 29-м я встретила соседей. Они рассказали, что видели искры, которые посыпались после прилета — огонь не задержался внутри, все обломки выпали наружу. Это, я думаю, и спасло нас от пожара», — поделилась она с MSK1.RU.

Зато грохот в полной мере услышали те, кто живет в соседних домах. Как рассказал MSK1.RU Али, сначала ему показалось, что мимо проехал мотоцикл — он услышал эхо, а потом увидел в окно вспышку. По словам мужчины, он сразу понял, что это не газ и не что-то бытовое: гул был характерный, а следом последовал взрыв и огонь. Когда он прибежал к месту, людей на улице почти не было.

«Вы бы слышали этот звук в моменте», — говорит Али.

Спускаясь по лестнице, Светлана думала, как же неудачно спроектирована многоэтажка. Дом на Мосфильмовской улице построили в 2011 году по индивидуальному проекту. Жилой комплекс представляет собой две башни разной формы и высоты (53 и 34 этажа). Внутри они соединены малоэтажной секцией. За разработку уникального проекта архитектор Сергей Скуратов получил ряд наград в России и за рубежом. Но у конструкторского чуда, по словам жителей, есть множество минусов. Один из них и усложнил эвакуацию: при угрозе пожара в доме отключается лифт, им нельзя пользоваться по технике безопасности. Спуск с 36-го этажа занял у Светланы целых 15 минут .

«На 5-м этаже я встретила пожарных, которые поднимались наверх, на улице нас направили полицейские. Все подъехали быстро. Только внизу я увидела последствия: на машинах, на асфальте валялись куски арматуры, бетона от стен», — вспомнила женщина в разговоре с MSK1.RU.

Я когда увидела дым, не стала больше ничего ждать, намочила полотенце и побежала как сайгак. У нас конструкция здания такая, что даже если мы понимаем, что тревога ложная, всё равно спускаемся вниз. В башнях-близнецах во время пожара люди выпрыгивали из окон. А у нас даже выпрыгнуть невозможно. Рамы, которые у нас стоят, в них не пролезешь просто. Светлана жительница пострадавшего дома на Мосфильмовской улице

Машины экстренных служб припарковали прямо на проезжей части, куда упали обломки. Движение по Мосфильмовской улице перекрыли, а по периметру растянули сигнальные ленты. Задолго до подъезда к месту можно было увидеть обилие синих маячков: съехались сотрудники МВД, МЧС, ЦОДД, скорой помощи.

Многие эвакуированные укрылись в ближайшем сквере. Туда же подогнали автобусы, в которых можно было разместиться, пока специалисты осматривали место происшествия. С некоторыми жителями пострадавшей многоэтажки работали психологи. Стоя на улице, некоторые признавались, что не думали, что атака БПЛА может их коснуться.

«Я только сегодня думала: " Ну нет, до нас не долетит " . Тут же почти центр, Киевская рядом, " Мосфильм " …» — делилась с MSK1.RU одна из жительниц Раменок.

Коммунальщики несколько часов убирали осколки и обломки, техника работала практически без остановки. Лишь к 6 утра жителям разрешили вернуться в квартиры.

По словам Светланы, утром комиссия МЧС и власти города совершили обход и оценили нанесенный ущерб. Владельцы квартиры, в которую влетели обломки, объявились лишь под утро. Они показали соседям, что творится на месте, которое еще пару часов назад они называли своим домом.

«Там просто труха, мясо, нет стен — просто открывшийся панорамный вид на всю Москву. Их спасло только то, что их не было дома, — рассказала MSK1.RU москвичка. — А там ведь и детские комнаты были. Даже думать не хочется, что это за трагедия могла бы быть. Я спрашивала у сотрудников МЧС, одна ли это квартира или несколько. Даже они затрудняются ответить на этот вопрос, потому что всё завалено бетоном».

Сейчас жители ломают голову, что делать с пострадавшим жильем. У многих внутри были дорогостоящий ремонт и техника. А самый волнующий вопрос у людей: «Кто понесет ответственность за прилет и возместит ущерб?» Заявлений властей по этому поводу в публичном поле не было: мэр ограничился лишь подтверждением ЧП и тем, что в нем из жителей никто не пострадал.

«Непонятно, на ком ответственность за последствия. На городе? На жителях? Что теперь — страховать дома от дронов? Да, имеет смысл, — рассуждает в разговоре с MSK1.RU Светлана. — А еще имеет смысл иметь тревожный чемоданчик, противогазы, потому что тряпка долго не продержится, когда ты с 36-го этажа спускаешься. Я только куртку успела накинуть на голое тело, потому что понимала: если начнется пожар — всем кирдык».