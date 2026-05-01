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Происшествия В Бурятии нашли тело последнего погибшего при сходе лавины туриста

В Бурятии нашли тело последнего погибшего при сходе лавины туриста

Во время происшествия погибли четверо человек

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В райне установили запрет для восхождения на гору Мунку-Сардык | Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»В райне установили запрет для восхождения на гору Мунку-Сардык | Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

В райне установили запрет для восхождения на гору Мунку-Сардык

Источник:

Алёна Кашпарова / «ИрСити»

Спасатели обнаружили тело последнего туриста, погибшего при сходе лавины на Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщает агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) региона.

«В Окинском районе завершилась операция по поиску мужчины 1985 года рождения, погибшего в результате схода снежной лавины. Тело погибшего обнаружили. Передали сотрудникам МВД. Поисково-спасательные работы полностью завершены», — говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля на перевале 26-го Партийного Съезда в районе горы Мунку-Сардык при восхождении на пик Конституции попала под лавину группа из семи человек. С группой работал специализированный иркутский туроператор «Горизонт», сообщил журналисту «ИрСити» адвокат руководителя организации-туроператора Дмитрий Печкин. ООО «Центр туризма „Горизонт“» включено в федеральный реестр турагентов и туроператоров, а его руководитель Сергей Петров является сертифицированным горным гидом-инструктором.

Выжили три человека. В тот же день их осмотрели врачи. Одного человека госпитализировали, двоих отпустили на амбулаторное лечение. Среди погибших оказались спасатель из Забайкалья Руслан Бабицкий и еще три человека. Тело Руслана и еще двоих участников группы уже обнаружили на глубине более 3 метров.

Один из выживших участников восхождения Александр Минайленко рассказал, что группа почти дошла до вершины. Также комментарии дал сам туроператор.

Тремя днями ранее при восхождении на Мунку-Сардык погибли трое туристов из Красноярска: мужчина и две женщины. Изначально предполагалось, что они умерли от переохлаждения, однако сейчас рассматривается версия о камнепаде или падении с высоты.

После двух трагедий до 4 мая установили запрет для восхождения на гору Мунку-Сардык. На месте круглосуточно дежурят сотрудники МЧС.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Лавина Бурятия Турист Смерть МЧС
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Комментарии
2
Гость
1 мая, 07:20
Надо горы запретить как самокаты, а то спасатели сами гибнут спасая этих неразумных обывателей.
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Гость
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