В Бурятии нашли тело последнего погибшего при сходе лавины туриста

В райне установили запрет для восхождения на гору Мунку-Сардык Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

Спасатели обнаружили тело последнего туриста, погибшего при сходе лавины на Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщает агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) региона.

«В Окинском районе завершилась операция по поиску мужчины 1985 года рождения, погибшего в результате схода снежной лавины. Тело погибшего обнаружили. Передали сотрудникам МВД. Поисково-спасательные работы полностью завершены», — говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля на перевале 26-го Партийного Съезда в районе горы Мунку-Сардык при восхождении на пик Конституции попала под лавину группа из семи человек. С группой работал специализированный иркутский туроператор «Горизонт», сообщил журналисту «ИрСити» адвокат руководителя организации-туроператора Дмитрий Печкин. ООО «Центр туризма „Горизонт“» включено в федеральный реестр турагентов и туроператоров, а его руководитель Сергей Петров является сертифицированным горным гидом-инструктором.

Выжили три человека. В тот же день их осмотрели врачи. Одного человека госпитализировали, двоих отпустили на амбулаторное лечение. Среди погибших оказались спасатель из Забайкалья Руслан Бабицкий и еще три человека. Тело Руслана и еще двоих участников группы уже обнаружили на глубине более 3 метров.

Один из выживших участников восхождения Александр Минайленко рассказал, что группа почти дошла до вершины. Также комментарии дал сам туроператор.

Тремя днями ранее при восхождении на Мунку-Сардык погибли трое туристов из Красноярска: мужчина и две женщины. Изначально предполагалось, что они умерли от переохлаждения, однако сейчас рассматривается версия о камнепаде или падении с высоты.