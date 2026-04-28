Семь человек погибли. Что происходит на месте мощного пожара в Москве: страшные кадры

Число погибших в пожаре на севере Москвы увеличилось до семи Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Мощный пожар вспыхнул на севере Москвы днем 28 апреля. Сначала сообщалось об одном погибшем, но за пару часов число увеличилось до семи. Жертв может быть еще больше. Травмы получили как минимум 12 человек. Площадь возгорания составила почти полторы тысячи квадратных метров. Подробнее мы рассказываем в онлайн-репортаже.

Спасатели продолжают тушить пожар в строящемся здании во 2-м Амбулаторном проезде возле станции МЦД-2 «Красный балтиец». На место съехались десятки машин МЧС и скорой помощи, передает корреспондент MSK1.RU.

Вид на горящее строящееся здание во 2-м Амбулаторном проезде Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

К тушению пожара привлекли также вертолет, пожарный поезд, а заблокированных строителей ищут с помощью беспилотника.

К 13:35 открытое горение удалось ликвидировать, сообщили экстренные службы. Пожар локализован.

Дроны обыскивают здание сверху для поиска заблокированных рабочих Источник: «Осторожно, Москва» / T.me

Для работы такого большого числа спасателей и медиков перекрыли участок 3-го Балтийского переулка. Дорога уставлена машинами оперативных служб.

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Московские медики показали, как спасают людей, пострадавших от огня. На месте работает Центр медицины катастроф.

На кадрах видно, как врачи в каретах скорой помощи пытаются «откачать» людей с обоженными телами.

Видео спасения людей из пожара на севере Москвы Источник: Московская медицина / T.me

СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».