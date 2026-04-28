Семь человек погибли. Что происходит на месте мощного пожара в Москве: страшные кадры

Мощный пожар вспыхнул на севере Москвы днем 28 апреля. Сначала сообщалось об одном погибшем, но за пару часов число увеличилось до семи. Жертв может быть еще больше. Травмы получили как минимум 12 человек. Площадь возгорания составила почти полторы тысячи квадратных метров. Подробнее мы рассказываем в онлайн-репортаже.
Спасатели продолжают тушить пожар в строящемся здании во 2-м Амбулаторном проезде возле станции МЦД-2 «Красный балтиец». На место съехались десятки машин МЧС и скорой помощи, передает корреспондент MSK1.RU.
К тушению пожара привлекли также вертолет, пожарный поезд, а заблокированных строителей ищут с помощью беспилотника.
К 13:35 открытое горение удалось ликвидировать, сообщили экстренные службы. Пожар локализован.
Для работы такого большого числа спасателей и медиков перекрыли участок 3-го Балтийского переулка. Дорога уставлена машинами оперативных служб.
Московские медики показали, как спасают людей, пострадавших от огня. На месте работает Центр медицины катастроф.
На кадрах видно, как врачи в каретах скорой помощи пытаются «откачать» людей с обоженными телами.
СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Предварительно, горит стройка инновационного технопарка для IT-компаний, на фото MSK1.RU мелькает паспорт другого объекта — нового жилого комплекса. Общая площадь инновационного центра будет составлять 22 тысячи м2. Его планировали достроить в 2027 году, но теперь сроки могут сдвинуться.
Во время пожара пострадали 12 человек. На место позже запросили авиацию. MSK1.RU ведет онлайн-трансляцию с места ЧП.