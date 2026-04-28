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Происшествия Семь человек погибли. Что происходит на месте мощного пожара в Москве: страшные кадры

Семь человек погибли. Что происходит на месте мощного пожара в Москве: страшные кадры

Возгоранию присвоили высший ранг сложности

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Число погибших в пожаре на севере Москвы увеличилось до семи | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЧисло погибших в пожаре на севере Москвы увеличилось до семи | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Число погибших в пожаре на севере Москвы увеличилось до семи

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Мощный пожар вспыхнул на севере Москвы днем 28 апреля. Сначала сообщалось об одном погибшем, но за пару часов число увеличилось до семи. Жертв может быть еще больше. Травмы получили как минимум 12 человек. Площадь возгорания составила почти полторы тысячи квадратных метров. Подробнее мы рассказываем в онлайн-репортаже.

Спасатели продолжают тушить пожар в строящемся здании во 2-м Амбулаторном проезде возле станции МЦД-2 «Красный балтиец». На место съехались десятки машин МЧС и скорой помощи, передает корреспондент MSK1.RU.

Вид на горящее строящееся здание во 2-м Амбулаторном проезде | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUВид на горящее строящееся здание во 2-м Амбулаторном проезде | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Вид на горящее строящееся здание во 2-м Амбулаторном проезде

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

К тушению пожара привлекли также вертолет, пожарный поезд, а заблокированных строителей ищут с помощью беспилотника.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

К 13:35 открытое горение удалось ликвидировать, сообщили экстренные службы. Пожар локализован.

Дроны обыскивают здание сверху для поиска заблокированных рабочих

Источник:

«Осторожно, Москва» / T.me

Для работы такого большого числа спасателей и медиков перекрыли участок 3-го Балтийского переулка. Дорога уставлена машинами оперативных служб.

Несколько десятков машин оперативных служб съехались к пожару на севере Москвы | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUНесколько десятков машин оперативных служб съехались к пожару на севере Москвы | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
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Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Спасатели работают в сложных условиях | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUСпасатели работают в сложных условиях | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Московские медики показали, как спасают людей, пострадавших от огня. На месте работает Центр медицины катастроф.

На кадрах видно, как врачи в каретах скорой помощи пытаются «откачать» людей с обоженными телами.

Видео спасения людей из пожара на севере Москвы

Источник:

Московская медицина / T.me

СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Предварительно, горит стройка инновационного технопарка для IT-компаний, на фото MSK1.RU мелькает паспорт другого объекта — нового жилого комплекса. Общая площадь инновационного центра будет составлять 22 тысячи м2. Его планировали достроить в 2027 году, но теперь сроки могут сдвинуться.

Во время пожара пострадали 12 человек. На место позже запросили авиацию. MSK1.RU ведет онлайн-трансляцию с места ЧП.

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Комментарии
2
Гость
28 апреля, 17:21
Вот почему абсолютно плевать на то, что происходит в Москве? Вот если какая беда в России - всегда переживаешь и сострадаешь... Даже когда в других странах горе - жалко людей! Но враждебная России Москва никаких добрых чувств никогда не вызывает!
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