В Египте на шоу заклинателей змей кобра укусила туриста — мужчина скончался через пару часов в больнице

Немецкий турист погиб в Египте после укуса кобры во время выступления заклинателей змей. Об этом сообщила немецкая полиция, передает издание AFP.
57-летний мужчина отдыхал с семьей на популярном курорте на Красном море — в Хургаде. В один из дней они отправились на шоу заклинателей змей. Во время выступления двух рептилий положили на шеи туристов.
«Затем „заклинатель змей“ позволил одной из змей заползти в штаны немецкого мужчины, и змея укусила его за ногу», — говорится в заявлении.
После укуса у мужчины начались признаки токсикологического отравления. Прямо на шоу ему начали оказывать медицинскую помощь, после приезда врачей туриста госпитализировали. Однако через пару часов он всё же скончался.
Египетские власти отметили, что их своевременно не известили о случившемся инциденте. Сейчас прокуратура Германии и местные правоохранительные органы проводят расследование, устанавливают обстоятельства происшествия. Назначена токсикологическая экспертиза.