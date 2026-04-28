В Египте на шоу заклинателей змей кобра укусила туриста — мужчина скончался через пару часов в больнице

После укуса змеи у мужчины начались признаки токсикологического отравления Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Немецкий турист погиб в Египте после укуса кобры во время выступления заклинателей змей. Об этом сообщила немецкая полиция, передает издание AFP.

57-летний мужчина отдыхал с семьей на популярном курорте на Красном море — в Хургаде. В один из дней они отправились на шоу заклинателей змей. Во время выступления двух рептилий положили на шеи туристов.

«Затем „заклинатель змей“ позволил одной из змей заползти в штаны немецкого мужчины, и змея укусила его за ногу», — говорится в заявлении.

После укуса у мужчины начались признаки токсикологического отравления. Прямо на шоу ему начали оказывать медицинскую помощь, после приезда врачей туриста госпитализировали. Однако через пару часов он всё же скончался.