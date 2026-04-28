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Происшествия В Египте на шоу заклинателей змей кобра укусила туриста — мужчина скончался через пару часов в больнице

В Египте на шоу заклинателей змей кобра укусила туриста — мужчина скончался через пару часов в больнице

Рептилия заползла к нему в штаны

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После укуса змеи у мужчины начались признаки токсикологического отравления | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUПосле укуса змеи у мужчины начались признаки токсикологического отравления | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

После укуса змеи у мужчины начались признаки токсикологического отравления

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Немецкий турист погиб в Египте после укуса кобры во время выступления заклинателей змей. Об этом сообщила немецкая полиция, передает издание AFP.

57-летний мужчина отдыхал с семьей на популярном курорте на Красном море — в Хургаде. В один из дней они отправились на шоу заклинателей змей. Во время выступления двух рептилий положили на шеи туристов.

«Затем „заклинатель змей“ позволил одной из змей заползти в штаны немецкого мужчины, и змея укусила его за ногу», — говорится в заявлении.

После укуса у мужчины начались признаки токсикологического отравления. Прямо на шоу ему начали оказывать медицинскую помощь, после приезда врачей туриста госпитализировали. Однако через пару часов он всё же скончался.

Египетские власти отметили, что их своевременно не известили о случившемся инциденте. Сейчас прокуратура Германии и местные правоохранительные органы проводят расследование, устанавливают обстоятельства происшествия. Назначена токсикологическая экспертиза.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
4
Гость
28 апреля, 15:11
Под воздействием мошенника заклинателя, не осознавая свои действия, змея совершила.............
Гость
28 апреля, 08:09
А точно в ногу был укус?
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Гость
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