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Происшествия Атаки БПЛА Новая волна ударов беспилотников по регионам привела к жертвам: под атакой предприятия, дома и автомобили

Новая волна ударов беспилотников по регионам привела к жертвам: под атакой предприятия, дома и автомобили

Регионы до сих пор борются с последствиями прошлых налетов

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Осколками посекло дома и автомобили (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUОсколками посекло дома и автомобили (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Осколками посекло дома и автомобили (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

По России прошла новая волна атак беспилотников. Есть жертвы среди мирного населения. Последствия ударов едва не довели до экологической катастрофы.

В Курской области беспилотник нанес удар по территории агрофирмы. В результате погиб один человек, еще трое получили ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, ранены три человека. Еще один, к глубочайшему сожалению, погиб — приношу соболезнования родным. Пострадавшим оказана необходимая помощь, направляем их в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале. 

Налет беспилотников прошел и в Белгородской области. Там обошлось без жертв, но в нескольких районах пострадали дома, автомобили и коммерческие постройки. Глава региона написал о десятках сбитых дронов.

В Краснодарском крае продолжают бороться с последствиями прошлой атаки. В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

«19 апреля в море зафиксировали нефтяное пятно на снимке, сделанном со спутника, в полутора милях от порта Туапсе. Это последствия атаки БПЛА, предпринятой в ночь на 16 апреля, в результате которой была повреждена инфраструктура морского терминала», — говорится в сообщении.

Площадь загрязнения составила 10 тысяч квадратных метров. Последствия разлива локализовали, уточнили в оперштабе.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже сообщал, что в порту Туапсе вспыхнул пожар. Там погиб мужчина. Обломки дронов также повредили остекление в начальной школе, детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу. На местах работают оперативные службы. Также два человека пострадали в результате атаки в Брянской области.

Всего за минувшую ночь российские силы ПВО перехватили 112 украинских дронов над регионами России. Беспилотники уничтожили над Брянской, Курской, Воронежской, Астраханской, Калужской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Александр Хинштейн Нефть Туапсе Черное море
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Комментарии
9
Гость
20 апреля, 21:09
Хроника принуждения к миру.
Гость
20 апреля, 19:54
А нас то за что???
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Гость
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