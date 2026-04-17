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Происшествия Поиски пропавших в тайге Усольцевых возобновили: сколько они продлятся и какие задачи у спасателей

Поиски пропавших в тайге Усольцевых возобновили: сколько они продлятся и какие задачи у спасателей

Семью ищут с сентября 2025 года

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Для полноценных поисков нужно ждать схода снега | Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RUДля полноценных поисков нужно ждать схода снега | Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Для полноценных поисков нужно ждать схода снега

Источник:

Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») продолжат искать пропавшую под Красноярском семью Усольцевых. На определенном участке местности уже тестируют технику.

«С 17 по 19 апреля краевые спасатели по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории поселка Кутурчин Партизанского района. В поисках будут задействованы пять человек и четыре единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда», — проинформировали в пресс-службе спасательного отряда.

В настоящее время в районе пропажи Усольцевых в Красноярском крае уже провели облет местности с помощью беспилотников. Как рассказали нашим коллегам из NGS24.RU в пресс-службе Следственного комитета по региону, это плановое мероприятие: на определенном участке местности тестируют технику.

Там отметили, что полноценных поисков пропавших в тайге Сергея, Ирины и их пятилетней дочери пока не ведется. Цель выезда спасателей и следователей — опробовать беспилотники и оценить, как с их помощью можно впоследствии обследовать территорию.

В настоящее время с момента последнего выезда в конце января новых данных о местонахождении пропавшей семьи не появилось. В районе поисков пока еще лежит снег. Спасатели ждут, когда он полностью растает, чтобы продолжить активные поисковые мероприятия.

Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года. Они ушли в поход в Партизанском районе Красноярского края и не вернулись. С тех пор об их исчезновении ходит немало слухов. Есть даже версия о криминале, что они могли погибнуть от рук браконьеров, и в таком случае их тела вряд ли когда-нибудь найдут.

Бывший альпинист и спасатель Юрий Раилко считает, что супруги вместе с пятилетней дочерью могли отравиться угарным газом и погибнуть. Однако следователи уверены, что с Усольцевыми произошел несчастный случай, а у спасателей остается надежда найти всех членов семьи живыми. Не исключено, что Усольцевы перезимовали в охотничьей сторожке.

Дома Сергея, Ирину и свою младшую сестру ждет старший сын Усольцевой от прошлых отношений Даниил Баталов. Недавно он заявил, что продолжит поиски, как только позволит погода. Пока он не планирует обращаться в суд для признания родственников умершими.

Всё, что известно об исчезновении Усольцевых, мы собираем в одном сюжете. Он доступен по ссылке.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Поиск людей Красноярск Тайга Усольцевы Сибирь Спасатель Следственный комитет
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Комментарии
5
Гость
17 апреля, 13:55
Не исключено, что Усольцевы перезимовали в охотничьей сторожке. Расскажите, как это сделать с сентября прошлого года? Чем нужно питаться, главное, где набрать столько еды? Как добывать воду? Как согреться зимой? За докторскую можно некоторым садиться.
Гость
17 апреля, 13:17
Смагина, тебя на них заклинило?
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Гость
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