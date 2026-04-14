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Происшествия Ученик ворвался в школу с оружием и захватил заложников в Турции — почти 20 человек пострадали: кадры

Ученик ворвался в школу с оружием и захватил заложников в Турции — почти 20 человек пострадали: кадры

Здание оцепили

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Во время нападения на лицей пострадало не менее 17 человек | Источник: SabahВо время нападения на лицей пострадало не менее 17 человек | Источник: Sabah

Во время нападения на лицей пострадало не менее 17 человек

Источник:

Sabah

Вооруженный ученик напал на лицей на юго-востоке Турции. Пострадало не менее 17 человек. Информация об этом появилась в местной газете Sabah.

«Ученик профессионально-технического лицея в районе Сиверек провинции Шанлыурфа ворвался в учебное заведение с дробовиком. В результате инцидента пострадали 17 человек, в том числе 12 учеников и трое учителей», — сообщила газета.

Как сообщают очевидцы, молодой человек в возрасте около 17–18 лет с длинноствольным оружием открыл огонь сначала около здания, а после внутри лицея. По некоторым данным, преступник мог взять в заложники нескольких учащихся и забаррикадироваться внутри здания.

В настоящее время район оцеплен. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

На месте случившегося работает спецназ

Источник:

DHA

По информации телеканала TGRT, нападавшего пытались нейтрализовать. Большинство людей, находившихся внутри школы, покинули ее.

Позже губернатор провинции Шанлыурфа Хасан Шылдак сообщил, что молодой человек погиб. Он покончил с собой, когда полицейские окружили его в здании.

«Нападавший 2007 года рождения <…> скончался в ходе полицейской операции. Пострадали 16 человек. Из них четверо учителей, 10 учащихся, полицейский и работник столовой», — приводит слова губернатора TRT.

По факту случившегося начато расследование.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Турция Лицей Стрельба Огонь
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Комментарии
3
Гость
14 апреля, 12:01
-так это в Турции, там тепло.
Гость
14 апреля, 11:57
Скрепная страна.
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Гость
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