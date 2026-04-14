Ученик ворвался в школу с оружием и захватил заложников в Турции — почти 20 человек пострадали: кадры

Вооруженный ученик напал на лицей на юго-востоке Турции. Пострадало не менее 17 человек. Информация об этом появилась в местной газете Sabah.
«Ученик профессионально-технического лицея в районе Сиверек провинции Шанлыурфа ворвался в учебное заведение с дробовиком. В результате инцидента пострадали 17 человек, в том числе 12 учеников и трое учителей», — сообщила газета.
Как сообщают очевидцы, молодой человек в возрасте около 17–18 лет с длинноствольным оружием открыл огонь сначала около здания, а после внутри лицея. По некоторым данным, преступник мог взять в заложники нескольких учащихся и забаррикадироваться внутри здания.
В настоящее время район оцеплен. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
По информации телеканала TGRT, нападавшего пытались нейтрализовать. Большинство людей, находившихся внутри школы, покинули ее.
Позже губернатор провинции Шанлыурфа Хасан Шылдак сообщил, что молодой человек погиб. Он покончил с собой, когда полицейские окружили его в здании.
«Нападавший 2007 года рождения <…> скончался в ходе полицейской операции. Пострадали 16 человек. Из них четверо учителей, 10 учащихся, полицейский и работник столовой», — приводит слова губернатора TRT.
По факту случившегося начато расследование.