Ученик ворвался в школу с оружием и захватил заложников в Турции — почти 20 человек пострадали: кадры

Во время нападения на лицей пострадало не менее 17 человек Источник: Sabah

Вооруженный ученик напал на лицей на юго-востоке Турции. Пострадало не менее 17 человек. Информация об этом появилась в местной газете Sabah.

«Ученик профессионально-технического лицея в районе Сиверек провинции Шанлыурфа ворвался в учебное заведение с дробовиком. В результате инцидента пострадали 17 человек, в том числе 12 учеников и трое учителей», — сообщила газета.

Как сообщают очевидцы, молодой человек в возрасте около 17–18 лет с длинноствольным оружием открыл огонь сначала около здания, а после внутри лицея. По некоторым данным, преступник мог взять в заложники нескольких учащихся и забаррикадироваться внутри здания.

В настоящее время район оцеплен. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

На месте случившегося работает спецназ Источник: DHA

По информации телеканала TGRT, нападавшего пытались нейтрализовать. Большинство людей, находившихся внутри школы, покинули ее.

Позже губернатор провинции Шанлыурфа Хасан Шылдак сообщил, что молодой человек погиб. Он покончил с собой, когда полицейские окружили его в здании.

«Нападавший 2007 года рождения <…> скончался в ходе полицейской операции. Пострадали 16 человек. Из них четверо учителей, 10 учащихся, полицейский и работник столовой», — приводит слова губернатора TRT.