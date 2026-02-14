Из-под завалов уже достали труп: в Тамбовской области обрушился козырек больницы

Поиски пострадавших продолжаются Источник: СУ СК России по Тамбовской области

В городе Котовск Тамбовской области обрушился навес при входе в городскую клиническую больницу. Под завалами остались люди. Подробнее о происшествии рассказываем в нашем материале.

«14 февраля 2026 года в результате обрушения входного козырька хирургического отделения больницы города Котовска из-за большого скопления снега погиб мужчина 1955 года рождения», — сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Тамбовской области.

По предварительным данным, под завалами могут находиться еще четыре человека и два автомобиля, пишет 112. Точное количество пострадавших устанавливается. В настоящее время проводится осмотр места происшествия.

Источник: СУ СК России по Тамбовской области