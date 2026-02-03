Возмутительное предложение и шантаж. Что рассказал подозреваемый в убийстве 9-летнего Паши в Санкт-Петербурге

Источник: «Фонтанка.ру»

9-летнего Пашу из Санкт-Петербурга искали всем миром с 30 января. В этот день он около 17 часов вышел из «Ленты» на Таллинском шоссе и пошел в сторону находящегося рядом ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка». Там его часто видели на парковке, где мальчик предлагал водителям помыть стекла автомобилей за денежное вознаграждение. В тот день после непродолжительного разговора с очередным водителем (с которым, как выяснилось, ранее мальчик был знаком) он сел в машину. Больше ребенка никто не видел.

Подозреваемого задержали в Пскове 2 февраля. По данным «Фонтанки», оперативники вскрыли его переписку.

Вечером 2 февраля подозреваемый в убийстве 9-летнего Паши рассказал следователю, как расправился с мальчиком и куда дел тело. Он упомянул некое незамерзающее озеро близ Яльгелево. Сотрудники правоохранительных органов схватили фигуранта и поехали на поиск. К оперативникам и следователям присоединились десятки волонтеров, но их участие довольно быстро было остановлено. История поисков ребенка длиной в четыре дня закончилась трагически.

Как рассказал 38-летний Петр Жилкин, рожденный под Луганском, 30 января он приехал к «Ленте» на Таллинском шоссе и увидел Пашу. Между ними завязался разговор, в ходе которого Петр попросил мальчика залезть в машину, обещал что-нибудь ему купить. В салоне автомобиля мужчина стал смелее и предложил оказать ему интимную услугу за 5 тысяч рублей. Ребенок якобы согласился, после чего они выдвинулись в укромное место.

По пути следования мальчик, который, по словам Жилкина, оказался на деле тоже довольно смелым, выдвинул встречное требование. Он, конечно, осознавал, что дядя предлагает ему нечто нехорошее. Поэтому прямо сказал, что донесет всем о неприличном предложении и тогда Петру конец. Свое молчание Паша якобы оценил в полмиллиона рублей.

Источник: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Реакция Петра Жилкина была бурной. Стоит отдельно отметить, что весит он под 120 килограммов. И вот этот бугай наотмашь ударил 9-летнего ребенка. Мальчик захрипел, у него началась рвота. Жилкин понял, что перестарался, но в то же время уже не мог отпустить жертву в таком состоянии. Со слов фигуранта, он ударил ребенка еще несколько раз. Паша затих. В тишине они доехали до Яльгелево.

В деревне, со слов задержанного, Паша еще дышал, но в сознание не приходил. Петр нашел у себя в подсобке тяжелые трубы то ли из железа, то ли из чугуна, а также веревку. Со всем этим он поехал к незамерзающим ключам. Там он привязал мальчика к трубам и утопил его. После, так как машина была испачкана, отправился на мойку.

Следом был романтический вечер со знакомой, во время которого оба употребляли. Вот тут-то до Петра наконец-то дошло, что он натворил. Он понял, что его скоро найдут, поэтому сел в машину и рванул в сторону Пскова, где жили его знакомые. Им он с порога сказал, что его ищут, но он не виноват. Про ребенка не упоминал. Друзья сжалились, купили новую сим-карту. Петр начал пить, пытаясь, видимо, забыться. Но тут его настигла рука полиции.

Задержание Петра Жилкина Источник: «Фонтанка.ру»

По данным «Фонтанки», задержанный родился на бывшей территории Украины, жил в Ростове и вот очутился в Петербурге. До этого по уголовным статьям в качестве обвиняемого не проходил, работал прорабом на стройплощадках в разных организациях. Мужчина был в браке, у него есть дочь — ровесница убитого Паши.

Во время задержания он был с компьютером, который захватил из своего дома в Яльгелево. На жестком диске сотрудники правоохранительных органов нашли детское порно. Все обнаруженные файлы и переписки, вероятно, будут приобщены к уголовному делу, а, возможно, и не к одному.