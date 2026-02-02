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Происшествия «Пальчики все переломаны — так он боролся за жизнь»: как хоронили пятилетнего мальчика, которого родная мать утопила в Москве

«Пальчики все переломаны — так он боролся за жизнь»: как хоронили пятилетнего мальчика, которого родная мать утопила в Москве

Трагедия в семье Шалиных не первая

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Рассказываем, как Дивеево хоронило пятилетнего мальчика, которого родная мать утопила в Москве | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUРассказываем, как Дивеево хоронило пятилетнего мальчика, которого родная мать утопила в Москве | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Рассказываем, как Дивеево хоронило пятилетнего мальчика, которого родная мать утопила в Москве

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

«На руке пальчики все переломаны, в запекшейся крови — так, видно, он боролся за жизнь, сопротивлялся. Пашка (имя изменено по требованиям законов РФ. — Прим. ред.), наверное, плакал, когда ему такую боль причиняли. Но никто его не слышал, никто», — сокрушается 40-летняя жительница Дивеева Любовь Котова. 

За целый день, что шли похороны, голос женщины охрип от судорожных рыданий. Словно скованная, она, сгорбившись, сидит на диване в гостиной в своем доме в нижегородском Дивееве. За спиной у нее фотографии большой дружной семьи. У Котовой трое своих детей, да еще крестник Пашка. Был.

В последний раз Любовь видела малыша почти два года назад: мальчику как раз исполнилось четыре, и он радовал близких своими первыми успехами. К тому моменту отец Паши — 55-летний Александр Шалин — уже находился в СИЗО по делу об изнасиловании падчерицы, а его мать, 46-летняя Александра Шалина, вовсю планировала побег в столицу.

Пока старшие братья мальчика и Любовь обивали пороги у местных органов опеки, Александра душила и топила своего пятилетнего сына в ванной. Теперь же обездоленным родственникам остается хоронить хладное тело ребенка. MSK1.RU рассказывает, как Дивеево простилось с маленьким Пашей.

Всё, что известно об убийстве пятилетнего Паши из Дивеева, — в одном видео

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

«Она его час душила, вы понимаете?»

Село Дивеево находится в пяти часах езды от Москвы и двух с половиной — от Нижнего Новгорода. Поблизости лишь исторический Арзамас и закрытый от внешнего мира ядерный центр Саров. Дивеево давно обрело славу духовного центра православия, особо воцерковленные называют его четвертым уделом Пресвятой Богородицы. Большое село площадью свыше 300 квадратных километров разрослось вокруг четырех храмов и девяти церквей.

Жизнь в Дивееве словно остановилась: кажется, будто в нём ничего нет, кроме божеской благодати, а весь бизнес держится на паломниках, которые селятся в местных гостиницах. Духовность в селе соседствует с нищетой: у местных алкомаркетов то и дело появляются пропойцы. Работы в Дивееве немного, а подростки стремятся скорее вырасти, чтобы переехать. Но и с этим могут возникнуть проблемы: автобусы из Дивеева ходят лишь до ближайших сел. Чтобы добраться до Сарова, Нижнего Новгорода или Арзамаса, нужно заказывать такси, собственно, из этих самых городов.

Дивеево, где жила семья Шалиных, считается крупным паломническим центром православия | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUДивеево, где жила семья Шалиных, считается крупным паломническим центром православия | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Село разрослось вокруг четырех храмов и девяти церквей | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUСело разрослось вокруг четырех храмов и девяти церквей | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Многие живут в частных домах, а кварталов с многоэтажками практически нет | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUМногие живут в частных домах, а кварталов с многоэтажками практически нет | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
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Жизнь в Дивееве держится на паломниках, приезжающих за просветлением | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЖизнь в Дивееве держится на паломниках, приезжающих за просветлением | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Людей на пустынных заснеженных улицах в Дивееве немного: неловко переваливаясь, они шагают по сугробам, спеша по своим делам. Лишь изредка тишину разрывают разговоры: «Мать убила сына в Москве — наша-наша, дивеевская».

В селе о семье Шалиных много кто знает. Весной 2024 года папа погибшего ребенка оказался в СИЗО: 55-летнего Александра обвинила в изнасиловании его 15-летняя падчерица. Вместе со своей матерью — тоже Александрой — она требовала срока для отчима и компенсацию в 40 миллионов рублей. Дело вызывало широкий резонанс: многие жители до сих пор уверены, что мужчину оговорили.

«Не делал он этого. Эту девчонку он воспитывал с двух лет — одевал, кормил, когда мать сбегала. У Шалиной ведь и старшая девчонка есть — Маша. Она девка звонкая, если бы отчим приставал, все бы уже давно знали. С чего бы ему с младшей тогда так поступать?» — задается вопросом сотрудница местного придорожного кафе Виктория.

Сейчас у сельчан появилась новая тема для пересудов: сбежавшая в Москву после посадки мужа Александра задушила их общего сына в ванной.

На первый взгляд Дивеево кажется типичной российской деревней | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUНа первый взгляд Дивеево кажется типичной российской деревней | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

На первый взгляд Дивеево кажется типичной российской деревней

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

С раннего утра в местном цветочном не протолкнуться. Высокие блондинки-продавщицы собирают букеты. Лишь изредка на глазах женщин выступают слезы, которые те быстрым движением руки утирают.

«Она его час душила, вы понимаете? Ой, я не могу. У меня у самой двое детей, сердце болит. Ну как так можно?» — возмущается вслух одна из них.

Другая продавщица советует двум зашедшим мужчинам взять белые гвоздики и мягкие игрушки — ребенок же ведь. Одним из посетителей оказывается старший брат погибшего Паши — 27-летний Станислав. Накануне он привез тело ребенка на малую родину. Выйдя на улицу, он нервно закуривает, лицо у сурового эмчеэсовца потерянное. От навязчивого внимания его спасает двоюродный брат — опекая, он сажает его в тонированную машину.

Трагедия, случившаяся в семье Шалиных, быстро стала главной темой для обсуждения в Дивееве | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUТрагедия, случившаяся в семье Шалиных, быстро стала главной темой для обсуждения в Дивееве | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Трагедия, случившаяся в семье Шалиных, быстро стала главной темой для обсуждения в Дивееве

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

«Прости нас всех, пожалуйста»

Незадолго до начала службы у храма преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны собирается родня и знакомые семьи Шалиных. Они стоят в тесном кругу, тихо переговариваясь, обнимая и утешая друг друга.

«Переборы у нее уже давно были, не уследили», — тяжело вздыхает один из мужчин в толпе.

Отпевание маленького Паши прошло в храме преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUОтпевание маленького Паши прошло в храме преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Незадолго до начала поминальной службы у входа стали собираться родственники и друзья семьи Шалиных | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUНезадолго до начала поминальной службы у входа стали собираться родственники и друзья семьи Шалиных | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
В руках у многих были цветы и детские игрушки | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUВ руках у многих были цветы и детские игрушки | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
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На отпевание пришли несколько десятков человек | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUНа отпевание пришли несколько десятков человек | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Служба начинается с опозданием. Запыхавшиеся крепкие мужики-ритуальщики вносят крохотный белый гроб в зал. Народу в храме собралось порядка 30 человек — только самые близкие и родные. В руках у них свечи, во время службы многие из них не могут сдержать слез.

Скорбную тишину разрывает молитва — нараспев женские тонкие голоса то и дело произносят: «Господи, упокой душу младенца». Ближе всего к гробу стоят старшие братья мальчика с женами.

В последний путь Пашеньку нарядили в синий костюм с белой рубашкой, у ног ребенка выложили белые цветы. Отпевали малыша в той же церкви, что и крестили пять лет назад.

Служба началась с опозданием из-за ритуальщиков, которые поздно привезли гроб с телом ребенка

Источник:

Елена Халматова / MSK1.RU

Ближе всего к гробу стояли братья мальчика и их жены | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUБлиже всего к гробу стояли братья мальчика и их жены | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Многие во время службы не могли сдержать слез | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUМногие во время службы не могли сдержать слез | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Молитву то и дело прерывало: «Господи, упокой душу младенца» | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUМолитву то и дело прерывало: «Господи, упокой душу младенца» | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
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У покойного мальчика большая семья | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUУ покойного мальчика большая семья | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Попрощаться с маленьким Пашенькой пришло порядка 30 человек | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUПопрощаться с маленьким Пашенькой пришло порядка 30 человек | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

После отпевания траурный кортеж из нескольких авто помчал по заснеженной дороге на кладбище. Оно расположено на той же Арзамасской улице, что и храм, и дом Шалиных, в котором Паша провел ранние годы.

Родственники обступили место захоронения, молча наблюдая, как ритуальщики копают могилу, как опускают маленький гроб. Люди гурьбой проходили по узкой тропинке, чтобы бросить горсть земли. Казалось, что убитых горем родственников совершенно не волновали ни журналисты, приехавшие из Москвы, ни снегопад и ветер, хлеставший в лицо.

«Прости нас всех, пожалуйста», — проронила в толпе одна из пожилых женщин, пришедших на похороны.

Ярким пятном на свежей могиле выделялись новые игрушки и бело-красные цветы. Свежих фотографий ребенка у братьев и крестной матери не оказалось, поэтому на траурном портрете Паше всё еще три — столько ему было, когда он в последний раз был в кругу всей семьи.

Старший брат Паши Вадим с супругой на кладбище в Дивееве | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUСтарший брат Паши Вадим с супругой на кладбище в Дивееве | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Старший брат Паши Вадим с супругой на кладбище в Дивееве

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Младший брат мальчика Станислав был крестным ребенка, он же забирал его тело из Следственного комитета в Москве | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUМладший брат мальчика Станислав был крестным ребенка, он же забирал его тело из Следственного комитета в Москве | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Маленький гроб опускали в полной тишине | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUМаленький гроб опускали в полной тишине | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
По узкой тропинке собравшиеся на кладбище подходили к могиле, чтобы бросить горсть земли | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUПо узкой тропинке собравшиеся на кладбище подходили к могиле, чтобы бросить горсть земли | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
В конце братья с женами стали украшать свежую могилу цветами | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUВ конце братья с женами стали украшать свежую могилу цветами | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
На могилу принесли детские игрушки | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUНа могилу принесли детские игрушки | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Ярким пятном на могиле выделялись цветы | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЯрким пятном на могиле выделялись цветы | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

«У ребенка всё лицо было в ссадинах и царапинах»

После поминок, которые проходили в кафе неподалеку от кладбища, родственники стараются поскорее разъехаться — каждый хочет побыть со своим горем наедине.

«Знаете, мне даже не следователи сообщили о смерти брата, а журналисты. Мы сами вышли на связь с правоохранителями, когда приехали в Москву забирать тело брата», — рассказал MSK1.RU Станислав.

Часть близких переместилась в дом крестной мальчика Любови. Женщина признаётся — за эти несколько дней, что шла подготовка к похоронам, она практически не спала.

«За эти пять суток, наверное, в сумме часов восемь получилось. Пару раз приходилось скорую вызывать, даже сейчас, я боюсь, меня опять трясти начнет. Стас при всех еще держится, но ему тяжелее всех — он с Пашей под одной крышей жил, да и после переезда на свою квартиру часто приезжал в гости навестить брата», — вспоминает в разговоре с MSK1.RU Котова.

Любовь Котова, как и другие родственники, видела ребенка в последний раз летом 2024 года | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЛюбовь Котова, как и другие родственники, видела ребенка в последний раз летом 2024 года | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Любовь Котова, как и другие родственники, видела ребенка в последний раз летом 2024 года

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Как и многих в Дивееве, Любовь волнует вопрос: «Как до такого дошло?» Ведь в квартире в момент расправы над мальчиком находились его старшая сестра и сожитель подруги, у которой Шалина жила.

«Они якобы не слышали ничего. У нас потом стали даже мысли появляться, что вдруг они все в этой квартире Пашку били. По словам Зинаиды и ее сожителя, Александра каждый день издевалась над сыном. Но почему тогда они никаких мер не предприняли? Они говорили, что вызывали органы опеки, но те якобы не нашли оснований приехать. Я не верю в это», — говорит MSK1.RU Любовь.

Пашку, конечно, загримировали перед похоронами. Стас говорит, что когда им показали тело, у ребенка всё лицо было в ссадинах и царапинах.

Любовь Котова

крестная мать погибшего ребенка

На этапе следствия стало известно, что Александра Шалина хотела убить и старшую дочь, но в последний момент передумала.

«Со слов Стаса, она дает показания такие, что хотела и старшую девочку зарезать. Но потом вроде голоса у нее в голове сказали, что дочь грешная, что сигареты, видимо, покуривала. Такой образ жизни, что порочная, поэтому ее убивать нельзя. А сын — маленький ангелочек», — поделилась с MSK1.RU Любовь.

Напомним, 24 января Александра Шалина расправилась с пятилетним сыном в ванной. Поняв, что малыш не подает признаков жизни, она позвонила в полицию. На допросе в СК Александра заявила, что давно подумывала убить сына, поскольку не хотела его воспитывать. 26 января Нагатинский суд отправил ее в СИЗО по уголовному делу об убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

Всё, что известно о трагедии, мы рассказываем в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Мать и сын Убийство ребенка Похороны Нижегородская область Москва ЮАО Мать-убийца
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Комментарии
13
Гость
6 февраля, 19:39
Больная шизофренией, теперь эту бабу закроют, но ненадолго, потом выпустят, шизофрения опасное заболевание и быстро прогрессирует.
Гость
2 февраля, 22:51
Невозможно это читать,бедный ребенок,натрадался ппред смертью😪😪😪😪😪🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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Гость
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