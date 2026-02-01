«Просила картошку. Обломили». Суд поставил точку в деле об убийстве 9-летней девочки: ее морили голодом и пытали несколько дней

Анну Голдину признали виновной в истязании ребенка и приговорили к четырем годам колонии Источник: СУ СКР по Новосибирской области, Александр Ощепков / NGS.ru

29 января 2026 года Новосибирский областной суд закончил рассмотрение дела об истязаниях и убийстве девятилетней девочки в селе Каменка. Над ребенком в течение нескольких дней жестоко издевалась семейная пара, Олег и Анна Голдины — друзья матери, которых она попросила присмотреть за детьми на время своей командировки. Издевательства, унижения и настоящие пытки супруги бдительно фиксировали. Он — на видео, она — в своем дневнике. Подробности узнала Анна Скок.

«Отравилась конфетами»

17 июня 2024 года в реанимации детской больницы, не приходя в сознание, умерла 9-летняя девочка. Причину смерти удалось установить не сразу, но следователи СК всё равно начали проверку. И не только потому, что это обязательная процедура для всех случаев детских смертей.

Врачи сразу поняли, что перед смертью над девятилетней Ариной (имя несовершеннолетней здесь и далее изменено) жестоко издевались. Живот девочки был вздут, тело — буквально исхлестано крапивой. Позже, когда тело осмотрели эксперты, они насчитали не меньше 60 следов от ударов, как старых, так и совсем свежих, рассказал источник NGS.RU.

Расспрашивать мать девочки, Марию З., было бесполезно: она только накануне вернулась из командировки и, по словам знакомых, подъехала к дому одновременно с машиной скорой помощи. Арина к этому моменту уже потеряла сознание.

Скорую вызвали друзья женщины, которые в отсутствие Марии присматривали за тремя ее детьми, — Олег и Анна Голдины.

«Люди, которые с ребенком были, оказывали первую помощь, на телефоне были со скорой, пока скорая ехала 20 минут, они ее реанимировали. Скорая приехала, провела первые [реанимационные] действия и увезла ее в больницу», — рассказывала в июне 2024 года знакомая Марии З.

Буквально все соседи и знакомые семьи говорили, что мать Арины очень много работала и часто ездила в командировки. Уезжая, женщина оставляла детей друзьям: ее супруг, отец младшей дочери, скончался, а отец Арины жил в Санкт-Петербурге Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В тот момент и соседи семьи, и сама мать погибшего ребенка явно считали, что девочка погибла в результате внезапной болезни или несчастного случая, а присматривавшие за ней супруги пытались ее спасти. Как рассказал источник, знакомый с расследованием, это был далеко не первый раз, когда Мария оставила детей на Голдиных, она полностью доверяла им.

«У ребенка понос и рвота начались резко, ребенок скончался. <…> Раньше бывало, что ее вырывало — она очень сладкое любила», — говорила 18 июня 2024 года журналисту NGS.RU Мария З.

В тот день супругов Голдиных задержали, а уже 20 июня отправили под арест. Ни на один из многочисленных вопросов журналистов мужчина тогда не ответил, а женщина твердила, что к убийству не причастна.

«Супруги, действуя совместно и согласованно, неоднократно применяли в отношении девятилетней девочки физическое и психическое насилие. В том числе в течение четырех дней не кормили ребенка, при этом производили запись противоправных действий на камеру мобильного телефона, — рассказали в следственном управлении СК России по Новосибирской области. — После совершения очередных преступных действий малолетняя скончалась».

Пытки

Жуткие подробности смерти маленькой Арины начали просачиваться сквозь тайну следствия по уголовному делу почти сразу, но точную причину смерти девочки озвучили только в судебном процессе, который начался в апреле 2025 года. Олега Голдина обвиняли в жестоком убийстве малолетней девочки, его жену — в истязаниях.

«Семейная пара, основываясь на ложном понимании методов воспитания, на протяжении четырех дней лишали ребенка твердой пищи и не разрешали ходить в туалет. Голдин также систематически наносил девочке удары крапивой по телу, вынуждая ее при этом стоять голыми ногами на растении», — рассказали тогда в Новосибирском областном суде.

Анна Голдина в день ареста Источник: Мария Александрова / NGS.RU

Лишением еды и поркой крапивой «воспитательный процесс» не ограничивался и включал в себя настоящие пытки. Как рассказал источник NGS, доказательную базу по делу супруги кропотливо собирали сами все четыре дня, пока присматривали за Ариной, ее братом и сестрой. Олег Голдин снимал издевательства над ребенком на видео, Анна описывала события в своем дневнике.

«Они считали, что в девочку вселилась некая сущность, что она бесноватая. Якобы она плохо вела себя и не работала по дому, быть положительным ребенком ей мешала вот эта сущность, — рассказал источник НГС. — Изгоняли эту сущность как раз причинением боли и лишением твердой пищи. Голдины заставляли ее мочиться в гостиной в присутствии посторонних людей — их самих и старшего брата, при этом Олег Голдин снимал происходящее на видео. На записи он угрожает отправить это видео всем одноклассникам девочки».

На кадрах записи, по словам источника, появлялась и Анна Голдина, которая говорила о неком «потухшем огне». Старший брат девочки за нее не вступался, но называть его еще одним участником «экзорцизма» не получится, скорее ребенок стал еще одной жертвой. По словам источника, Олег Голдин был для мальчика примером для подражания, и тот охотно слушался его, вряд ли понимая, к чему идет дело.

«Врачей скорой помощи удивило, насколько мальчик был спокоен, когда они приехали, хотя его сестра к тому моменту уже находилась в состоянии клинической смерти», — отметил собеседник.

Олег Голдин на аресте молчал. До конца процесса мужчина не дожил Источник: Мария Александрова / NGS.RU

Убило Арину, как установили эксперты-медики, последнее наказание: настоящая средневековая пытка водой.

«Девочка пила воду, и Голдин [за это] начал на нее кричать, а потом вливать [в нее] воду, — рассказал источник НГС. — За два часа он насильно влил в нее более восьми литров воды. У ребенка уже начались рвота, непроизвольная дефекация, а он всё равно продолжал вливать воду. Врач давал показания, что на голодный желудок водная интоксикация и отек мозга наступают очень быстро, а девочке четыре дня не давали твердой пищи. Якобы кормили ее молоком, медом и маслом».

В один из дней, сообщил собеседник, Анна Голдина записала в своем дневнике: «Готовили картошку, Арина просила. Обломили». Позже дневник стал одним из вещественных доказательств по уголовному делу.

Процесс

В процессе Анна Голдина вину не признавала. По данным источника NGS, женщина утверждала, что не истязала ребенка, а виновата лишь в том, что «смалодушничала» и не остановила супруга, когда тот слишком уж увлекся воспитательными методами. Защитники женщины и вовсе просили переквалифицировать обвинение со статьи 117 УК РФ (истязание) на 125 УК РФ (оставление в опасности). Но тройка судей, которая рассматривала дело, оставила первоначальное обвинение.

«Голдина говорила, что пищи девочку никто не лишал и продукты были в доступе. Якобы просто следили за тем, чтобы надлежащим образом питалась младшая из детей, а за Ариной не следили, — рассказал источник. — Кроме того, она говорила, что ни о каком „изгнании сущности“ с мужем не договаривалась».

Суд счел эти аргументы способом защиты, и в итоге признал Анну Голдину виновной в истязаниях.

«Женщине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — рассказали об итоге процесса в СК.

Анна Голдина утверждала, что единственная ее вина в том, что она «смалодушничала» и не остановила мужа, когда тот слишком увлекся Источник: СУ СКР по Новосибирской области

Олег Голдин, которого обвиняли не только в истязании, но и в убийстве малолетней девочки (часть 2 статьи 105 УК РФ), до конца процесса не дожил.

«Родная сестра Олега Голдина согласилась с прекращением уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам, но суд счел возможным рассмотреть дело по существу и установить его вину в убийстве и истязании, — прокомментировала итоги разбирательства государственный обвинитель по делу Анжелика Егорова. — Из квалификации в итоге исключили беспомощное состояние потерпевшего и особую жестокость (на максимальное наказание это в любом случае не повлияло бы. — Прим. ред.). В связи с тем, что 14 августа 2025 года Голдин скончался в лечебно-исправительном учреждении, дело в отношении него прекратили».