С цепи — на кладбище: всё о вспышке гриппа и массовой гибели пациентов в психинтернате Кузбасса

В доме-интернате, где случилась вспышка, находятся люди с тяжелыми врожденными патологиями Источник: Алексей Мухин / VK, Министерство труда и соцзащиты Кузбасса, читатели NGS42.RU

Прокопьевский психоневрологический интернат, постояльцы которого массово попали в больницы с гриппом, вновь оказался в центре скандала. Комиссия, выяснявшая причины заражения, выявила девять случаев смерти среди проживающих. Троих из них — людей разных возрастов и состояний, убил именно вирус. Но судя по тому, что происходило за закрытыми стенами учреждения, грипп не самое страшное. Всё, что важно знать о ситуации в Кузбассе, собрали наши коллеги из NGS42.RU собрал в одном материале.

Вспышка закономерности

События в психоневрологическом интернате стремительно развиваются последние пять дней. На выходных общественности стало известно, что как минимум 50 постояльцев учреждения заразились гриппом типа А, еще несколько — пневмонией.

В доме-интернате, где случилась вспышка, находятся люди с тяжелыми врожденными патологиями и хроническими заболеваниями. Как позже нам подтвердили врачи, грипп для них — сродни пули — также убийственен.

Тем не менее, всех постояльцев госпитализировали в день, когда о вспышке узнали журналисты, а не когда они начали болеть. Власти в лице областных Минсоцзащиты и Минздрава подтвердили, что в одном из корпусов распространилась опасная зараза, а двое из постояльцев оказались в больнице в тяжелом состоянии.

Тем не менее все ведомства уверили, что у большинства из инвалидов и пожилых людей грипп протекает бессимптомно. Многие постояльцы, по их данным, были привиты еще в ноябре, медпомощь им оказывается, остальные корпуса обследуются.

Правоохранители заподозрили, что в учреждении могло быть не все в порядке, в частности сообщалось о нарушениях норм СанПиН, из-за чего было возбуждено уголовное дело.

В это время с редакцией NGS42.RU связались сотрудники интерната и попросили о помощи. Персонал заявил, что вспышка гриппа не случайность, а итог систематических издевательств над беззащитными. По словам наших собеседников, душевнобольных, одиноких и инвалидов кормили гнильем и просрочкой, морозили, в том числе лежачих, в жилых корпусах и игнорировали любые жалобы о здоровье.

При этом персонал заявил, что вирус начал валить с ног людей еще в ноябре и зараженных больше — около 75, но директор Елена Морозова, боясь подпорченной статистики и проверок, якобы решила это скрыть. О многочисленных жалобах и заболевших она не сообщила ни в больницу, ни руководству.

Вскоре тех работниц, кто пытался пробиться с информацией к силовикам и инспекторам, начали запугивать увольнением, отстраняя от работы, аргументируя тем, что они якобы больны тем самым вирусом, хотя фактических доказательств тому не было.

Жертвы безразличия

В среду, 28 января, из медучреждения, где находились больные постояльцы, пришла печальная весть — двое из пациентов скончались. Кроме того, NGS42.RU рассказали, что людей хоронят там же, неподалеку от интерната, в глухом березовом лесу.

Вскоре журналисты убедились в этом лично, побывав на том самом «кладбище», не отмеченном ни на одной из общедоступных карт.

В четверг, 29 января, во время подготовки материала с погоста, стало известно, что «жертв безразличия» в разы больше. В Минсоцзащите региона рассказали о девяти умерших. Источники NGS42 в горбольнице объяснили, какую роль в этом сыграло заболевание ОРВИ.

— У многих госпитализированных был ряд сопутствующих заболеваний. На фоне пневмонии ухудшалась, в частности, работа сердца, что может приводить к инфарктам у людей, имеющих хронические заболевания. Помочь им, к сожалению, практически нечем, — объяснил собеседник издания.

Эту же информацию в разговоре с нашим корреспондентом подтвердил известный кардиолог Андрей Кондрахин. Вирус гриппа А, по его словам, дает такие осложнения, которые часто оказываются невыносимы для организма.

Тем нее менее силовики и власти пообещали детально разобрать каждый случай, понять причины и, в случаи необходимости, наказать виновных.

«Профилактика насилием»

О неадекватном безразличии к судьбе инвалидов со стороны руководства писала ранее не только редакция NGS42.RU. Местные общественники незадолго до вспышки заявили, то некоторых постояльцев избивают, садят на цепь, мучают седативными.

Юрист Алексей Мухин писал в соцсетях, что наказание от санитаров прилетает за непослушание, а побои — в качестве профилактики воровства и побегов. Помимо показаний от проживающих, он публиковал кадры 2022–2025 годов с избитыми и пристегнутыми к батареям людьми, по его словам, постояльцев ПНИ.

Редакция направила в дом-интернат журналистский запрос с просьбой прокомментировать обвинения в ужасающем насилии над теми, кто априори защитить себя не может. Ответа на момент публикации этого материала не поступило.

Результаты предыдущих проверок — как Минсоцзащиты, так и силовых ведомств, — тоже пока не публиковались. Но точно известно другое: несмотря на все жалобы, руководство интерната пока осталось при своих должностях.