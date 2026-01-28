НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Машины раскидало по дороге: двое водителей пострадали в ДТП с иномарками под Ярославлем

Публикуем подробности от полиции

146
Обе машины раскурочило от удара | Источник: УМВД России по Ярославской области

Обе машины раскурочило от удара

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max

Двое водителей пострадали в жесткой аварии на юго-западной окружной дороге под Ярославлем. Все случилось в половину девятого вечера в районе дома № 10 по улице Новоселов в Ивняках. Там столкнулись «Шевроле» и «Мазда».

«В результате пострадали водители иномарок — мужчина и женщина. По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 12.24 КоАП РФ», — прокомментировали в полиции.

По уточненным данным ярославского УМВД, 35-летнему ярославцу оказали разовую медпомощь, а 42-летнюю пострадавшую увезли в больницу, ей назначено амбулаторное лечение.

По ст. 12.24 о нарушении Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, может грозить вплоть лишение прав до полутора лет.

Судя по кадрам с места аварии, машины раскидало по дороге. Легковушки оказались серьезно повреждены.

27 января ярославцы на фоне снегопада встали в многокилометровые пробки. Заторы сковали основные магистрали: Тормозное, Суздальское шоссе, проспекты Фрунзе и Московский, улицу Калинина.

