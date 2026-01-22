Всё оказалось хуже, чем предполагалось: глава Курской области попал в жесткое ДТП. Ему потребовалась операция

Авария произошла во время рабочей поездки губернатора Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что попал в ДТП. Ему пришлось провести операцию.

«Сегодня планировал целый день работать в Конышёвском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Пострадавших нет, с другими машинами его автомобиль не столкнулся. Он извинился перед жителями области, что не смог с ними встретиться: «Как поправлюсь, обязательно наверстаем».

Источник: Александр Хинштейн / Telegram

К сожалению, всё оказалось куда хуже, чем ожидал губернатор. Глава региона сломал бедренную кость.

«Врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось. Перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь», — объяснил губернатор.

Он поблагодарил медиков, больницу и скорую помощь, которая оперативно доставила его в медучреждение. Он добавил, что отказался уезжать на лечение в Москву.

Медики настаивают на том, чтобы Хинштейн полностью абстрагировался от всех внешних контактов и рабочих моментов. Однако он пообещал продолжить работу «даже в горизонтальном положении».

Telegram-канал Mash сообщил, что виновником аварии могут признать водителя микроавтобуса. Предположительно, мужчина не соблюдал дистанцию.