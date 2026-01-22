НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Всё оказалось хуже, чем предполагалось: глава Курской области попал в жесткое ДТП. Ему потребовалась операция

Всё оказалось хуже, чем предполагалось: глава Курской области попал в жесткое ДТП. Ему потребовалась операция

Он впервые вышел на связь из больницы

Авария произошла во время рабочей поездки губернатора | Источник: Роман Данилкин / 63.RUАвария произошла во время рабочей поездки губернатора | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Авария произошла во время рабочей поездки губернатора

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что попал в ДТП. Ему пришлось провести операцию.

«Сегодня планировал целый день работать в Конышёвском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Пострадавших нет, с другими машинами его автомобиль не столкнулся. Он извинился перед жителями области, что не смог с ними встретиться: «Как поправлюсь, обязательно наверстаем».

Источник:

Александр Хинштейн / Telegram

К сожалению, всё оказалось куда хуже, чем ожидал губернатор. Глава региона сломал бедренную кость.

«Врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось. Перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь», — объяснил губернатор.

Он поблагодарил медиков, больницу и скорую помощь, которая оперативно доставила его в медучреждение. Он добавил, что отказался уезжать на лечение в Москву.

Медики настаивают на том, чтобы Хинштейн полностью абстрагировался от всех внешних контактов и рабочих моментов. Однако он пообещал продолжить работу «даже в горизонтальном положении».

Telegram-канал Mash сообщил, что виновником аварии могут признать водителя микроавтобуса. Предположительно, мужчина не соблюдал дистанцию.

«По нашей информации, двигавшееся перед машиной губернатора авто резко притормозило, чтобы повернуть налево. Но водитель не включил поворотник, из-за чего шофёр чиновника не успел затормозить, попытался объехать, зацепил обочину и потерял управление», — поделился информацией канал.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Комментарии
3
1 час
"водителя микроавтобуса. Предположительно, мужчина не соблюдал дистанцию." Если он ехал впереди, как пишут, то как мог соблюдать дистанцию?
Гость
19 минут
Скорейшего выздоровления вам Александр, чтоб бог вам помог выздороветь и оставаться в здравии
Читать все комментарии
Гость
