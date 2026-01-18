НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Десятки людей эвакуировали, есть пострадавший: беспилотник упал на пятиэтажку в Беслане

Десятки людей эвакуировали, есть пострадавший: беспилотник упал на пятиэтажку в Беслане

Повреждения получила крыша и окна дома

На месте падения обломков работают экстренные службы (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На месте падения обломков работают экстренные службы (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Обломки беспилотника упали на жилой дом в Беслане. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома. Экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания. Возгорания не произошло», — написал Меняйло.

Он добавил, что на месте работают все экстренные службы. Глава республики призвал жителей не поддаваться панике и доверять только официальной информации. 

«Друзья, прошу не поддаваться панике. Доверяйте только официальной информации, которую я публикую в своих каналах. Напоминаю, что оперативный штаб работает в круглосуточном режиме», — подчеркнул Меняйло.

Расследование причин и обстоятельств инцидента продолжается. По данным SHOT, в небе над городом было слышно порядка 4–6 взрывов. 

Ранее на территории Северной Осетии был введен режим беспилотной опасности. В аэропортах Владикавказ и в Моздоке объявляли план «Ковер».

Всего за ночь над регионами России сбили 63 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Уничтожили 23 беспилотника в Белгородской области, 13 — в Брянской, по шесть — в Ростовской области и Северной Осетии — Алании. По четыре дрона — в Астраханской и Волгоградской областях, два — в Курской, по одному — в Воронежской, Рязанской областях, Ставропольском крае, Крыму и акватории Азовского моря.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);

  • какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда).

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Беслан Сергей Меняйло Эвакуация
Мнение
Рекомендуем