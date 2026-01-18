Десятки людей эвакуировали, есть пострадавший: беспилотник упал на пятиэтажку в Беслане

Обломки беспилотника упали на жилой дом в Беслане. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома. Экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания. Возгорания не произошло», — написал Меняйло.
Он добавил, что на месте работают все экстренные службы. Глава республики призвал жителей не поддаваться панике и доверять только официальной информации.
«Друзья, прошу не поддаваться панике. Доверяйте только официальной информации, которую я публикую в своих каналах. Напоминаю, что оперативный штаб работает в круглосуточном режиме», — подчеркнул Меняйло.
Расследование причин и обстоятельств инцидента продолжается. По данным SHOT, в небе над городом было слышно порядка 4–6 взрывов.
Ранее на территории Северной Осетии был введен режим беспилотной опасности. В аэропортах Владикавказ и в Моздоке объявляли план «Ковер».
Всего за ночь над регионами России сбили 63 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Уничтожили 23 беспилотника в Белгородской области, 13 — в Брянской, по шесть — в Ростовской области и Северной Осетии — Алании. По четыре дрона — в Астраханской и Волгоградской областях, два — в Курской, по одному — в Воронежской, Рязанской областях, Ставропольском крае, Крыму и акватории Азовского моря.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);
какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда).
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.