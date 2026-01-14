На Кипре нашли тело бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера

На Кипре найдено тело экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 января от источников, участвовавших в поисках. Также эта информация распространяется в зарубежных СМИ.

По нашим данным, Баумгертнер пропал 8 января. После этого, его начали искать в горах. В итоге тело экс-главы «Уралкалия» нашли в ущелье. Как стало известно «Фонтанке», Владислав активно занимался скалолазанием, и в этот раз решил преодолеть очередной непростой маршрут. В день, когда Баумгертнер задумал это сделать, на Кипре было ветрено.

Когда предприниматель пропал, многие начали выдвигать конспирологические теории на этот счет. Однако и ближний круг Владислава, и местная полиция считали, что основная версия — это несчастный случай, который мог быть связан с неудачной попыткой преодолеть задуманный Баумгертнером путь.

Как пишет издание Philenews, тело было найдено на южном берегу Кипра — между посёлком Писсури и деревней Авдиму. В данный момент следователи ждут окончательного документального подтверждения того, что останки принадлежат именно Баумгертнеру. В поисках Баумгертнера участвовали местные правоохранители и сотрудники британских баз. Также использовались беспилотники для того, чтобы охватить труднодоступные участки местности.

Напомним, о том, что экс-руководитель ОАО «Уралкалий» Владислав Баумгертнер пропал на Кипре, 11 января сообщила местная полиция. Издание Philenews отмечало, что Баумгертнера последний раз видели 7 января покидающим свою резиденцию в Лимасоле. Через некоторое время один из сотрудников сообщил о пропаже мужчины.

Поиски предпринимателя начались 10 января около Писсури. Именно там в последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона Баумгертнера, «на крутом, скалистом побережье».

Владислав Баумгертнер с 2003 года по 2013-й занимал должность коммерческого, а затем генерального директора «Уралкалия», а также входил в состав совета директоров этой компании.

По данным из открытых источников, летом 2013 года Баумгертнер был арестован в Белоруссии по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В ноябре того же года бизнесмена передали России, где для облегчения процесса экстрадиции в отношении Владислава также возбудили уголовное дело. В феврале 2015 года оно было прекращено за отсутствием состава преступления. После этого, Баумгертнер продолжил свою карьеру и возглавил компанию «Глобал портс».