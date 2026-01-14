НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

0 м/c,

 759мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,57
EUR 92,20
ПСБ: главные события года
Кафе Rostic’s закрывают?
Что со складом «Вайлдберриз»
Продают крупный завод
На СВО погиб воспитатель детдома
Автобус сбил пешехода. Видео
Как быть с деньгами в 2026 году
Происшествия На Кипре нашли тело бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера

На Кипре нашли тело бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера

Экс-руководитель пропал 8 января

49
Тело экс-главы «Уралкалия» нашли в ущелье | Источник: Даниил Иванов / КоммерсантъТело экс-главы «Уралкалия» нашли в ущелье | Источник: Даниил Иванов / Коммерсантъ

Тело экс-главы «Уралкалия» нашли в ущелье

Источник:

Даниил Иванов / Коммерсантъ

На Кипре найдено тело экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 января от источников, участвовавших в поисках. Также эта информация распространяется в зарубежных СМИ.

По нашим данным, Баумгертнер пропал 8 января. После этого, его начали искать в горах. В итоге тело экс-главы «Уралкалия» нашли в ущелье. Как стало известно «Фонтанке», Владислав активно занимался скалолазанием, и в этот раз решил преодолеть очередной непростой маршрут. В день, когда Баумгертнер задумал это сделать, на Кипре было ветрено.

Когда предприниматель пропал, многие начали выдвигать конспирологические теории на этот счет. Однако и ближний круг Владислава, и местная полиция считали, что основная версия — это несчастный случай, который мог быть связан с неудачной попыткой преодолеть задуманный Баумгертнером путь.

Как пишет издание Philenews, тело было найдено на южном берегу Кипра — между посёлком Писсури и деревней Авдиму. В данный момент следователи ждут окончательного документального подтверждения того, что останки принадлежат именно Баумгертнеру. В поисках Баумгертнера участвовали местные правоохранители и сотрудники британских баз. Также использовались беспилотники для того, чтобы охватить труднодоступные участки местности.

Напомним, о том, что экс-руководитель ОАО «Уралкалий» Владислав Баумгертнер пропал на Кипре, 11 января сообщила местная полиция. Издание Philenews отмечало, что Баумгертнера последний раз видели 7 января покидающим свою резиденцию в Лимасоле. Через некоторое время один из сотрудников сообщил о пропаже мужчины.

Поиски предпринимателя начались 10 января около Писсури. Именно там в последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона Баумгертнера, «на крутом, скалистом побережье».

Владислав Баумгертнер с 2003 года по 2013-й занимал должность коммерческого, а затем генерального директора «Уралкалия», а также входил в состав совета директоров этой компании.

По данным из открытых источников, летом 2013 года Баумгертнер был арестован в Белоруссии по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В ноябре того же года бизнесмена передали России, где для облегчения процесса экстрадиции в отношении Владислава также возбудили уголовное дело. В феврале 2015 года оно было прекращено за отсутствием состава преступления. После этого, Баумгертнер продолжил свою карьеру и возглавил компанию «Глобал портс».

ПО ТЕМЕ
Анастасия Голубева
корреспондент
Кипр Пропажа Уралкалий Поиск Руководитель
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем