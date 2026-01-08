Задерживали зарплату и сдавали кабинеты кому попало? Что известно о клинике в Москве, где после операции умерла блогер из Италии

Рассказываем, что известно о клинике Elmas, после операции в которой скончалась блогер Юлия Бурцева Источник: burtseva_italia / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ), Руслан Алиев / «Яндекс Карты»

Столичная клиника Elmas оказалась в центре скандала после смерти популярного блогера Юлии Бурцевой. 38-летняя женщина прилетела из Италии, чтобы увеличить ягодицы. Сразу же после вмешательства ей стало плохо. По предварительным данным, у нее случился анафилактический шок. Юлию доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

MSK1.RU рассказывает, что известно о клинике Elmas.

Задерживали сотрудникам зарплату?

Руководит клиникой 34-летняя Абдыллаева Говхер. Согласно данным с медицинских порталов, в 2017 году она окончила Тульский государственный университет по направлению «лечебное дело». После этого Говхер изучала дерматовенерологию в ординатуре при альма-матер.

Перебравшись в Москву, в 2022 году врач получила статус индивидуального предпринимателя. Микропредприятие, судя по данным из ЕГРЮЛ, осуществляло деятельность универсальных магазинов. Спустя год деятельность ИП была прекращена.

Руководит клиникой Elmas 34-летний дерматовенеролог Говхер Абдыллаева Источник: Косметолог — Москва / Тула / VK.com

В мае 2023 года Говхер учредила ООО «ЭЛМАС МЕДИК ГРУПП» и стала набирать персонал. Косметологам предпринимательница обещала зарплату от 170 до 300 тысяч рублей в месяц. Расположилась клиника неподалеку от станции метро «Бауманская» в Токмаковом переулке и позиционировала себя как премиальная. На «Яндекс Картах» клинику оценивают в 5 звезд.

Согласно ЕГРЮЛ, в 2024 году выручка клиники составила 13,5 миллиона рублей, а чистая прибыль — 1,6 миллиона.

В мае 2025 года в клинику нагрянула внеплановая проверка. Центральная межрегиональная территориальная госинспекция труда вынесла ООО «ЭЛМАС МЕДИК ГРУПП» сразу четыре предостережения. Поводом стали обращения о невыплатах зарплаты сотрудникам в полном размере и в установленные сроки, а также нарушения при заключении трудовых договоров.

Клиника Elmas находится неподалеку от станции «Бауманская» и позиционирует себя как премиальная Источник: Руслан Алиев / «Яндекс Карты»

«А я тут при чем?»

Сразу после трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ). В клинике провели обыски и изъяли медицинскую документацию. Позже косметологу, проводившей операцию, предъявили обвинение.

Как указывает Telegram-канал Shot, 26-летняя уроженка Таджикистана Шоира Назуллоева снимала в клинике Elmas кабинет, где принимала клиентов. Также сообщается, что девушка не имела профильного образования, но всё равно взялась за проведение процедуры. Теперь Назуллоевой грозит до трех лет лишения свободы.

Редакции удалось дозвониться до главврача и генерального директора Elmas Говхер Абдыллаевой. Она угрожала подать в суд на корреспондента MSK1.RU за звонок по номеру, который указан как контактный в ее группе, посвященной косметологии.

«Почему вы мне звоните? А я тут при чем? Почему вы решили, что я могу что-то знать?» — задавалась вопросами гендиректор Elmas, в помещении которого проводили операцию Бурцевой.

26-летней Шоире Назуллоевой предъявили обвинение, ей грозит до трех лет лишения свободы по статье о причинении смерти по неосторожности Источник: Столичный СК / T.me

Напомним, популярный блогер Юлия Бурцева скончалась от анафилактического шока 4 января. Юлия специально прилетела из Италии, где жила последние 5 лет, чтобы сделать косметологические процедуры.

За рубежом у Бурцевой остались дочь и супруг-итальянец. После смерти супруги Джузеппе Носерино бросил клич в социальных сетях с просьбой помочь ему с поисками юристов в России.

«Теперь я просто хочу справедливости для моей жены, моей жизни, моего всего», — написал итальянец.

Редакции также удалось поговорить с отцом Юлии. Он вспомнил, как узнал о трагедии, и рассказал, что с уголовным делом сейчас. До этого мы публиковали биографию Юлии Бурцевой — прочтите ее.