США захватили танкер под российским флагом: что происходит

США захватили танкер под российским флагом: что происходит

За судном следили несколько дней

378
Появились кадры высадки десанта на танкер | Источник: Hakon Rimmereid / ReutersПоявились кадры высадки десанта на танкер | Источник: Hakon Rimmereid / Reuters

Появились кадры высадки десанта на танкер

Источник:

Hakon Rimmereid / Reuters

США предприняли попытку захвата нефтяного танкера Marinera, идущего под российским флагом в Северной Атлантике. Об этом сообщают Reuters и RT.

«Штаты пытаются захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер после более чем двухнедельной погони через Атлантику. <…> Судно, известное как „Маринера“ и зарегистрированное под российским флагом, стало последней целью <…> с начала кампании давления президента Дональда Трампа на Венесуэлу», — говорится в публикации Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Телеканал RT опубликовал фотографии, на которых, по его утверждению, запечатлена попытка высадки десанта на судно с вертолета. Журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщил в соцсети X, что американские военные уже находятся на борту танкера.

Источник: «RT на русском» / TelegramИсточник: «RT на русском» / Telegram
Источник:

«RT на русском» / Telegram

За судном в последние дни следили разведывательные самолеты США, Великобритании, Франции и Ирландии, что указывает на повышенное внимание к танкеру.

Действия Штатов происходят на фоне объявленной администрацией президента США Дональда Трампа в декабре 2025 года «полной и тотальной блокады» санкционных танкеров у берегов Венесуэлы. Это часть кампании давления на Каракас, которая также включала недавний захват экс-президента Николаса Мадуро.

Источник: «RT на русском» / TelegramИсточник: «RT на русском» / Telegram
Источник:

«RT на русском» / Telegram

Утверждается, что танкер изначально носил название Bella 1, ходил под панамским флагом и пытался подойти к берегам Венесуэлы. После попытки досмотра со стороны США в декабре экипаж сменил название на Marinera, нарисовал на борту российский флаг и заявил о переходе под юрисдикцию России.

Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) официально подтвердило факт силового захвата.

«Сегодня было объявлено о захвате судна M/V Bella 1 за нарушение санкций США. Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro», — говорится в официальном сообщении ведомства в социальной сети X.

В МИД РФ заявили, что судно осуществляет плавание под государственным флагом РФ в полном соответствии с нормами международного морского права. В Москве «с тревогой» отслеживают ситуацию, а внимание военных США и НАТО к мирному танкеру названо «аномальным».

По данным The Wall Street Journal, Россия направила военные корабли, включая подводную лодку, для сопровождения танкера и потребовала от Вашингтона прекратить преследование. Официально эти данные никто не подтвердил.

.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
