Происшествия Упал на базе отдыха рядом с лыжниками: что известно о крушении вертолета в Пермском крае — кадры

Упал на базе отдыха рядом с лыжниками: что известно о крушении вертолета в Пермском крае — кадры

На борту все погибли

71
По одной из версий причиной падения могло стать обледенение двигателя | Источник: МЧС России по Пермскому краю / VkontakteПо одной из версий причиной падения могло стать обледенение двигателя | Источник: МЧС России по Пермскому краю / Vkontakte

По одной из версий причиной падения могло стать обледенение двигателя

Источник:

МЧС России по Пермскому краю / Vkontakte

Два человека погибли при падении частного вертолета в Бардымском районе Пермского края, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По данным ведомства, вертолет упал на территории базы отдыха «Ашатли-парк».

«В результате крушения вертолета погибли два человека. На земле разрушений нет», — говорится в сообщении. 

Место крушения оградили сигнальной лентой | Источник: Центральное МСУТ СК России / TelegramМесто крушения оградили сигнальной лентой | Источник: Центральное МСУТ СК России / Telegram

Место крушения оградили сигнальной лентой

Источник:

Центральное МСУТ СК России / Telegram

«Ашатли-парк» — круглогодичный природно-развлекательный комплекс в Пермском крае с горнолыжными склонами

Причина падения не называется. На месте работают сотрудники МЧС, в ликвидации последствий принимают участие 40 человек и 14 единиц техники.

Крушение произошло за несколько секунд — вертолет рухнул недалеко от катавшихся лыжников

Источник:

Уральская транспортная прокуратура / Telegram

По информации Telegram-канала Baza, на борту вертолета Robinson R44 находились учредитель транспортно-логистической компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автоколонны этой фирмы Эльмир Коняков. Оба погибли. По данным канала, вертолет совершал несанкционированный полет, а предварительной причиной падения могло стать обледенение двигателя.

Очевидцы сняли короткое видео с места событий — на нем видно разбившийся вертолет

Источник:

ЧП Пермь / Telegram

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают обстоятельства гибели людей. По предварительным данным, крушение произошло при заходе на посадку.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку. В ее Telegram-канале было опубликовано видео с места ЧП, на котором видно, что вертолет зацепился за трос фуникулера, потерял управление и упал.

Горнолыжный комплекс на территории «Ашатли-парка» временно закрыт, говорится в сообщении администрация базы отдыха. Однако домики до сих пор можно бронировать. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
