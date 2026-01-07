Упал на базе отдыха рядом с лыжниками: что известно о крушении вертолета в Пермском крае — кадры

Два человека погибли при падении частного вертолета в Бардымском районе Пермского края, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По данным ведомства, вертолет упал на территории базы отдыха «Ашатли-парк».
«В результате крушения вертолета погибли два человека. На земле разрушений нет», — говорится в сообщении.
«Ашатли-парк» — круглогодичный природно-развлекательный комплекс в Пермском крае с горнолыжными склонами
Причина падения не называется. На месте работают сотрудники МЧС, в ликвидации последствий принимают участие 40 человек и 14 единиц техники.
По информации Telegram-канала Baza, на борту вертолета Robinson R44 находились учредитель транспортно-логистической компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автоколонны этой фирмы Эльмир Коняков. Оба погибли. По данным канала, вертолет совершал несанкционированный полет, а предварительной причиной падения могло стать обледенение двигателя.
Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают обстоятельства гибели людей. По предварительным данным, крушение произошло при заходе на посадку.
Уральская транспортная прокуратура начала проверку. В ее Telegram-канале было опубликовано видео с места ЧП, на котором видно, что вертолет зацепился за трос фуникулера, потерял управление и упал.
Горнолыжный комплекс на территории «Ашатли-парка» временно закрыт, говорится в сообщении администрация базы отдыха. Однако домики до сих пор можно бронировать.