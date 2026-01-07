Упал на базе отдыха рядом с лыжниками: что известно о крушении вертолета в Пермском крае — кадры

По одной из версий причиной падения могло стать обледенение двигателя Источник: МЧС России по Пермскому краю / Vkontakte

Два человека погибли при падении частного вертолета в Бардымском районе Пермского края, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По данным ведомства, вертолет упал на территории базы отдыха «Ашатли-парк».

«В результате крушения вертолета погибли два человека. На земле разрушений нет», — говорится в сообщении.

Место крушения оградили сигнальной лентой Источник: Центральное МСУТ СК России / Telegram

«Ашатли-парк» — круглогодичный природно-развлекательный комплекс в Пермском крае с горнолыжными склонами

Причина падения не называется. На месте работают сотрудники МЧС, в ликвидации последствий принимают участие 40 человек и 14 единиц техники.

Крушение произошло за несколько секунд — вертолет рухнул недалеко от катавшихся лыжников Источник: Уральская транспортная прокуратура / Telegram

По информации Telegram-канала Baza, на борту вертолета Robinson R44 находились учредитель транспортно-логистической компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автоколонны этой фирмы Эльмир Коняков. Оба погибли. По данным канала, вертолет совершал несанкционированный полет, а предварительной причиной падения могло стать обледенение двигателя.

Очевидцы сняли короткое видео с места событий — на нем видно разбившийся вертолет Источник: ЧП Пермь / Telegram

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают обстоятельства гибели людей. По предварительным данным, крушение произошло при заходе на посадку.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку. В ее Telegram-канале было опубликовано видео с места ЧП, на котором видно, что вертолет зацепился за трос фуникулера, потерял управление и упал.