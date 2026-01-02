Мужчина в Дагестане лишился рук из-за петарды. Ребенок чуть не остался без глаза: новости 2 января

Петарды и салюты часто приводят к травмам Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 января.

В России ждут новую волну гриппа

Эксперты прогнозируют снижение заболеваемости гонконгским гриппом (H3N2) в России к концу января — началу февраля. Однако расслабляться рано: на смену ему может прийти грипп B, что грозит новой волной заражений.

В начале 2026 года в России по-прежнему доминирует вирус гриппа А (H3N2), известный как гонконгский грипп. Однако по мере формирования коллективного иммунитета его активность пойдет на убыль. Как сообщила директор по лабораторной медицине компаний «ЛабКвест» и «Q-Клиника» Любовь Станкевич, многолетние наблюдения показывают, что грипп В традиционно активизируется во второй половине эпидсезона, ближе к концу февраля — марту.

Врачи предупреждают, что те, кто уже переболел в ноябре–декабре, не застрахованы от новой инфекции. При этом заразиться можно не только гриппом B, но и вновь гонконгским, пояснил терапевт «Поликлиника.ру» Александр Паньковецкий в беседе с «Российской газетой».

Сотни россиян застряли на границе с Грузией

На границе с Грузией застряли сотни россиян. Дороги завалило снегом, и проезд закрыли.

Движение всех видов транспорта запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП «Верхний Ларс»), из-за опасности схода лавин. Об этом говорится в сообщении местного департамента автомобильных дорог.

В чате для путешественников, желающих пересечь границу России и Грузии, россияне делятся адресами гостиниц и кафе, где можно переждать коллапс. Многим пришлось изменить планы на отдых из-за непогоды. К сожалению, некоторые потеряли деньги, поскольку заранее бронировали гостиницы, но не смогли заехать в назначенный день.

Когда точно откроют проезд, неизвестно. Однако на дорогах активно работает снегоуборочная техника. Однако, по прогнозу, погода не улучшится в ближайшее время.

Аферисты заражают вирусами гаджеты

Мошенники внедрили в схемы обмана сценарии «заражения» мобильного компьютерного устройства вредоносными программами якобы от лица банковских работников под предлогом обновления банковских приложений. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Аферисты присылают для скачивания файлы, содержащие формат архивных исполняемых файлов-приложений APK c названиями известных банков. Затем убеждают проверить в банковском приложении начисленные баллы или кешбэк.

Как правило, вредоносные программы позволяют мошенникам собирать информацию о модели устройства, версии операционной системы, используемых абонентских номерах. Также они дают возможность узнать сведения о СМС, контактах, журнале входящих и исходящих соединений в режиме реального времени, сведения о геолокации, а также возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства, пишет ТАСС.

Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле

Дочь американского актера Томми Ли Джонса Виктория скончалась в отеле в Сан-Франциско в возрасте 34 лет, сообщает Daily Mail. Прибывшие на место медики провели сердечно-легочную реанимацию, однако она не помогла.

По предварительной информации, на теле женщины не нашли следов насильственной смерти, а рядом с ней не нашли предметов, которые бы свидетельствовали об употреблении запрещенных веществ.

Виктория в возрасте трех лет снялась вместе со своим отцом в фильме «Люди в черном — 2». Она также исполнила небольшие роли в картинах «Холм одного дерева» и «Три могилы Мелькиадеса Эстрады».

Помощь для многодетных предложили изменить

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко выступил с инициативой о предоставлении поддержки многодетным семьям без оценки их доходов. Он напомнил о подписанном в 2024 году президентском указе, установившем единый статус таких семей. По его словам, хотя число регионов, оказывающих помощь без проверки нуждаемости, растет, этого недостаточно.

Государственная поддержка включает федеральные льготы, такие как налоговые послабления, помощь с ипотекой и досрочная пенсия для матерей. Регионы дополняют этот список своими мерами, например, компенсацией за питание, проезд или коммунальные услуги, передает ТАСС.

Для малоимущих многодетных семей существует единое пособие, назначаемое с учетом нуждаемости, но по мягким критериям. Например, семья может владеть двумя автомобилями и не потерять право на выплату. Это особая форма адресной поддержки, учитывающая статус многодетности.

Как изменились методы современных воров

Современные квартирные кражи обычно предваряются тщательной разведкой. Злоумышленники отслеживают потенциальных жертв через соцсети, используют GPS-трекеры и даже оставляют у дверей «маячки» вроде печенья под ковриком, сообщил и. о. начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковник полиции Игорь Кирсанов.

Тактика воров стала более изощренной: переполненные почтовые ящики ушли в прошлое. Теперь сигналом об отсутствии хозяев может служить нетронутое печенье или рекламный стикер на двери, пояснил Кирсанов в беседе с «Известиями».

Также преступники могут установить на автомобиль GPS-маячок, чтобы отследить отъезд семьи. Специалисты советуют не делиться планами в соцсетях и просить соседей убирать подозрительные предметы у двери, создавая эффект присутствия.

Жителю Дагестана оторвало руки петардой

Житель Буйнакска (Дагестан) лишился обеих кистей во время запуска пиротехники. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Дагестан.

40-летний мужчина поступил в больницу с серьезной минно-взрывной травмой. Медики оказали ему помощь и стабилизировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Он не единственный, кто пострадал подобным образом в республике. Известно, что травмы получили семеро детей и трое взрослых. В Махачкале подростку травмировало глаз, а 10-летний ребенок получил ожоги.