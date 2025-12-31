10-летняя девочка едва не погибла на горнолыжном курорте: ее накрыло снежной лавиной

Девочку помогли откапать туристы Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

10-летнюю девочку с отцом накрыло снежной лавиной на одном из горнолыжных курортов в Сочи. Инцидент произошел на трассе «Реликтовый лес», откапывать семью пришлось туристам.

Как пишет SHOT, Александр с дочкой Виолеттой ехали с высоты 1460 метров, когда на них обрушилась лавина. Мужчина смог выбраться самостоятельно, девочка осталась под снегом. На крики обеспокоенного отца сбежались туристы и стали помогать искать девочку.

Спустя пару минут Виолетту нашли. По словам отца, она пролежала под снежным завалом 15 минут.

Источник: SHOT / Telegram

Как рассказали нашим коллегам из SOCHI1.RU специалисты, в подобных ситуациях критическое «окно» для спасения составляет лишь около 7 минут.

«Выживанию ребенка способствовало текущее состояние снега: он был мягким и рыхлым, что позволило сохранить прослойку воздуха», — сообщили спасатели.

При более плотном и влажном весеннем снеге шансы на благополучный исход были бы значительно ниже. В целях безопасности на время поисков трасса была оперативно закрыта.