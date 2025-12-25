«В кроватке скелет»: в Красноярском крае мать бросила четырех детей в квартире. Малыш умер от голода — что с остальными

В таких условиях жили маленькие дети Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

Шокирующая история о родительской безответственности потрясла Красноярский край. В Норильске многодетная мать оставила своих четверых детей без присмотра и еды. В результате трагедии погиб пятимесячный малыш. В этом материале мы собрали всё, что известно о случившемся.

Что произошло

Всё началось 14 декабря, когда 35-летняя жительница Норильска покинула свой дом на улице Бегичева, оставив четверых детей: 15-летнюю, двухлетнюю и полуторагодовалую дочерей и пятимесячного сына. В холодильнике не оказалось еды.

Трое суток дети оставались одни. 15-летняя девочка дважды пыталась дозвониться до матери, прося её вернуться и накормить малышей. Во второй раз она сообщила о смерти младшего брата.

Шокирующие детали стали известны позже: это не первый случай, когда женщина оставляла детей одних, сообщают наши коллеги из NGS24.RU со ссылкой на источник. В СК сообщили, что в телефоне матери нашли уведомления о покупке алкоголя.

Никто из взрослых присмотреть за детьми не мог. Отец семьи отбывает наказание за домашнее насилие — его отправили в колонию ещё в январе 2025 года. При этом семья не состояла на учёте, так как, по данным полиции, мужчина не поднимал руку на детей.

Последствия трагедии

18 декабря следователи провели осмотр квартиры, где жили дети. То, что они увидели, повергло в шок даже опытных сотрудников.

В больницу срочно доставили двух младших сестёр с явными признаками истощения. Их состояние оценивалось как стабильное, но крайне тяжёлое. Старшую 15-летнюю девочку поместили в социальный приют, где ей предстоит пройти не только медицинскую, но и психологическую реабилитацию.

К сожалению, спасать младшего ребенка было уже поздно. По словам очевидцев, на фотографиях с места происшествия видно, что ребёнок буквально превратился в живой скелет. Пятимесячный малыш погиб от страшного сочетания истощения и обезвоживания.

«В кроватке просто скелет, а не ребенок», — рассказал источник NGS24.RU.

Не единичный случай

Как выяснилось, мать ни раз оставляла детей дома одних. Подробности трагедии стали известны благодаря показаниям 15-летней дочери. По словам подростка, всё началось после того, как мать познакомилась с новым мужчиной.

Жизнь впроголодь стала для детей обыденностью. Женщина появлялась дома лишь раз в три-четыре дня, привозила скудный запас продуктов и снова исчезала. Старшая дочь пыталась достучаться до матери, составляла списки необходимых продуктов, звонила и писала сообщения, но её просьбы часто оставались без ответа.

С ноября вся забота о младших детях легла на плечи 15-летней девочки. Она изо всех сил старалась справляться с ситуацией, кормя двухлетнюю и полуторагодовалую сестёр, а также маленького брата, который на момент трагедии был всего пяти месяцев от роду.

Питание было скудным: дети получали лишь жидкую кашу на воде дважды в день — утром и вечером. При этом старшая сестра, несмотря на критичность ситуации, молчала, боясь, что у матери будут проблемы.

Эта история ещё раз показывает, насколько важно не оставаться равнодушными к судьбе детей, которые оказались в беде, и своевременно реагировать на тревожные сигналы.

Сбой в системе

Так почему же никто не реагировал? Источник NGS24.RU отмечает, что старшая девочка часто пропускала школу. Мать привыкла «скидывать» на нее детей. В отношении женщины даже возбудили административку по 5.35 за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Ее направили в городскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Пятимесячный мальчик не ел примерно три дня Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

Но странно в этой ситуации и то, что на семью, где привыкли не кормить детей, не обращали внимание и норильские медики.

— Врач не проводил патронаж. Она приходила с ребенком в поликлинику один раз в августе–сентябре на прививку, и с тех пор они не приходили к педиатру. А туда надо ходить раз в месяц в течение первого года жизни ребенка, — обращает внимание на важную деталь в этой истории наш собеседник.

На эти вопросы пока нет ответов — силовики продолжают проверки и допросы.

Что с детьми сейчас

Двухлетняя и полуторагодовалая малышки, к счастью, постепенно идут на поправку. Девочки попали в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Сейчас медики оценивают их состояние как стабильное, средней тяжести.

Близкие к ситуации источники сообщают о первых позитивных изменениях. Малышки узнают медицинский персонал, начинают улыбаться, просятся на руки, нормально спят по ночам и активно бодрствуют днём.

Специалисты отмечают положительную динамику и выражают надежду на полное выздоровление девочек.

Действия властей

Женщину задержали и заключили под стражу на два месяца. Ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью.

Женщина проведет в СИЗО два месяца Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram