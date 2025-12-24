Подорвали двух лейтенантов МВД. В Москве второй раз за неделю прогремел взрыв: хроника трагедии

Хроника трагических событий 24 декабря на юге Москвы Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU и Госавтоинспекция Москвы / T.me

Около двух часов ночи 24 декабря жители улицы Елецкой на юге Москвы проснулись от взрыва под окнами. Вместе с этим завизжали сирены машин. В ЧП погибли двое лейтенантов и неизвестный, которого они пытались задержать. MSK1.RU собрал хронику трагедии.

«Грохот услышали, но не такой громкий, как позавчера, — рассказали MSK1.RU жители Орехово-Борисово, вспомнив о взрыве машины генерала, который произошел в понедельник неподалеку. — Конечно, неприятно, что это под окнами происходит. Страшновато даже. Рядом находится ОМВД, поэтому службы приехали довольно быстро. Когда выглянули из окон, уже были полиция, скорая».

Местные жители рассказали о случившемся на улице Елецкой Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

Что произошло ночью

Известно, что ночью патрулировать улицы района Орехово-Борисово вышли двое сотрудников ДПС 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов. Они заметили во дворе подозрительного мужчину. Как только они двинулись к нему, чтобы задержать, прогремел взрыв. От травм все трое погибли на месте.

К месту взрыва приехали все экстренные службы Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

К эпицентру взрыва сразу же съехались сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи, а также спецслужбы. Они оцепили территорию сигнальной лентой. По приказу главы СК Александра Бастрыкина к расследованию дела подключили опытных криминалистов из центрального аппарата.

«Следствием подготавливаются необходимые материалы для назначения судебных экспертиз, в том числе генетической, медицинской и взрывотехнической. Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства. Допрашиваются свидетели, изучаются камеры видеонаблюдения», — рапортовали в пресс-службе следкома.

Источник: «Информационный центр СК России» / T.me

Силовики возбудили уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

СК продолжает расследование ЧП в Орехово-Борисово Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

Место взрыва оцеплено до сих пор. Осмотр окрестностей, где произошла трагедия, продолжается.

Что известно о погибших лейтенантах полиции

Илья Климанов и Максим Горбунов пришли на службу в полицию сравнительно недавно. Как позже узнал MSK1.RU от близких полицейских, работа в органах была для них мечтой.

«Лейтенанту полиции Илье Климанову было 24 года, он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Лейтенант полиции Максим Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, ему было 25 лет», — пояснили в столичной Госавтоинспекции.

Все подробности ЧП на Елецкой улице — в видео Источник: Городские медиа

У 25-летнего Максима Горбунова дома остались жена и 9-месячная дочь. Узнав о гибели сына, отец молодого полицейского не смог сдержать слёз при разговоре с журналистами.

«У него всё хорошо было. Хорошие мальчики: что Климанов, что Горбунов. Погибли вот. Пришли, сказали, что они задерживали, но он [неизвестный] произвел взрыв», — рассказал MSK1.RU отец.

По словам отца, до службы в органах Максим работал спасателем. Родные поддерживали его на пути.

На первом фото — Илья Климанов, на втором — Максим Горбунов Источник: Госавтоинспекция Москвы / T.me

Илья Климанов не успел обзавестись семьей. Его брат Дмитрий рассказал MSK1.RU, что он еще вчера говорил с ним о жизни, а сегодня его уже нет.

«Хороший малый был, достойный. Как старший брат, я могу сказать, что это был лучший пример для меня в моей жизни. Я у него учился. Он хотел [будущего], как и все… Вчера о жизни говорили», — поделился с MSK1.RU близкий, еле сдерживая слёзы.

Лейтенанты хотели задержать подозрительного мужчину Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU