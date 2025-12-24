НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Подорвали двух лейтенантов МВД. В Москве второй раз за неделю прогремел взрыв: хроника трагедии

Подорвали двух лейтенантов МВД. В Москве второй раз за неделю прогремел взрыв: хроника трагедии

Собрали всё, что известно о случившемся

Хроника трагических событий 24 декабря на юге Москвы | Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU и Госавтоинспекция Москвы / T.me

Хроника трагических событий 24 декабря на юге Москвы

Источник:

Игорь Мещанев / MSK1.RU и Госавтоинспекция Москвы / T.me

Около двух часов ночи 24 декабря жители улицы Елецкой на юге Москвы проснулись от взрыва под окнами. Вместе с этим завизжали сирены машин. В ЧП погибли двое лейтенантов и неизвестный, которого они пытались задержать. MSK1.RU собрал хронику трагедии.

«Грохот услышали, но не такой громкий, как позавчера, — рассказали MSK1.RU жители Орехово-Борисово, вспомнив о взрыве машины генерала, который произошел в понедельник неподалеку. — Конечно, неприятно, что это под окнами происходит. Страшновато даже. Рядом находится ОМВД, поэтому службы приехали довольно быстро. Когда выглянули из окон, уже были полиция, скорая».

Местные жители рассказали о случившемся на улице Елецкой

Источник:

Игорь Мещанев / MSK1.RU

Что произошло ночью

Известно, что ночью патрулировать улицы района Орехово-Борисово вышли двое сотрудников ДПС 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов. Они заметили во дворе подозрительного мужчину. Как только они двинулись к нему, чтобы задержать, прогремел взрыв. От травм все трое погибли на месте.

К месту взрыва приехали все экстренные службы

Источник:

Игорь Мещанев / MSK1.RU

К эпицентру взрыва сразу же съехались сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи, а также спецслужбы. Они оцепили территорию сигнальной лентой. По приказу главы СК Александра Бастрыкина к расследованию дела подключили опытных криминалистов из центрального аппарата.

«Следствием подготавливаются необходимые материалы для назначения судебных экспертиз, в том числе генетической, медицинской и взрывотехнической. Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства. Допрашиваются свидетели, изучаются камеры видеонаблюдения», — рапортовали в пресс-службе следкома.

Источник:

«Информационный центр СК России» / T.me

Силовики возбудили уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

СК продолжает расследование ЧП в Орехово-Борисово | Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RUСК продолжает расследование ЧП в Орехово-Борисово | Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

СК продолжает расследование ЧП в Орехово-Борисово

Источник:

Игорь Мещанев / MSK1.RU

Место взрыва оцеплено до сих пор. Осмотр окрестностей, где произошла трагедия, продолжается.

Что известно о погибших лейтенантах полиции

Илья Климанов и Максим Горбунов пришли на службу в полицию сравнительно недавно. Как позже узнал MSK1.RU от близких полицейских, работа в органах была для них мечтой.

«Лейтенанту полиции Илье Климанову было 24 года, он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Лейтенант полиции Максим Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, ему было 25 лет», — пояснили в столичной Госавтоинспекции.

Все подробности ЧП на Елецкой улице — в видео

Источник:

Городские медиа

У 25-летнего Максима Горбунова дома остались жена и 9-месячная дочь. Узнав о гибели сына, отец молодого полицейского не смог сдержать слёз при разговоре с журналистами.

«У него всё хорошо было. Хорошие мальчики: что Климанов, что Горбунов. Погибли вот. Пришли, сказали, что они задерживали, но он [неизвестный] произвел взрыв», — рассказал MSK1.RU отец.

По словам отца, до службы в органах Максим работал спасателем. Родные поддерживали его на пути.

На первом фото — Илья Климанов, на втором — Максим Горбунов | Источник: Госавтоинспекция Москвы / T.me

На первом фото — Илья Климанов, на втором — Максим Горбунов

Источник:

Госавтоинспекция Москвы / T.me

Илья Климанов не успел обзавестись семьей. Его брат Дмитрий рассказал MSK1.RU, что он еще вчера говорил с ним о жизни, а сегодня его уже нет.

«Хороший малый был, достойный. Как старший брат, я могу сказать, что это был лучший пример для меня в моей жизни. Я у него учился. Он хотел [будущего], как и все… Вчера о жизни говорили», — поделился с MSK1.RU близкий, еле сдерживая слёзы.

Лейтенанты хотели задержать подозрительного мужчину | Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

Лейтенанты хотели задержать подозрительного мужчину

Источник:

Игорь Мещанев / MSK1.RU

Напомним, что взрыв, который унес жизни двух лейтенантов, произошел недалеко от места, где погиб 56-летний генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Он был начальником управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ. Его машина взорвалась утром 22 декабря. Подрывники расположили бомбу под днищем его авто.

ПО ТЕМЕ
Иветта АвраамоваИветта Авраамова
Иветта Авраамова
Игорь МещаневИгорь Мещанев
Игорь Мещанев
Корреспондент MSK1.RU
Взрыв Лейтенант Полицейский ДПС Гибель полицейских
Гость
1 час
Ноту протеста под крыло подвесили? Отправили?
Гость
6 минут
Ну всё ясно. Выставили патруль у дома шишек. А дальше просто вместо шишек хлопнули ребят. 😭
Гость
