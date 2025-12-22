«Дом так тряхануло». Что происходит на месте взрыва в Москве, где погиб генерал: фото

Очевидцы рассказали, что видели и слышали во время взрыва на юге Москвы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На месте трагедии, где погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, сейчас работает оперативная группа. Они осматривают поврежденную взрывом машину военного и опрашивают очевидцев. Корреспондент MSK1.RU отправился на юг Москвы и поговорил с местными жителями о первых минутах после ЧП.

На улице Ясеневой в районе семи утра 22 декабря прогремел взрыв. На парковке возле многоэтажки вспыхнул белый кроссовер. В момент детонации в нем находился начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ. 56-летний Фанил Сарваров погиб от полученных травм. Сейчас возбуждено уголовное дело по двум статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». Все новости по этой теме мы собираем в отдельном сюжете.

Как передает корреспондент MSK1.RU, место взрыва обнесли сигнальной лентой. Перекрыта практически вся парковка возле жилых домов. Оперативная группа находится возле машины, внимательно изучая его. В ЧП разбираются не только полиция и СК, но и спецслужбы.

Судя по информации с места, по меньшей мере три автомобиля, припаркованных рядом, пострадали от взрыва.

Соседи услышали звук взрыва около семи утра

Возле подъездов то и дело выходят напуганные жители соседних домов. Один из них — Валерий Иванович. Он сказал, что взрыв разбудил его внука. Понять, что произошло, он смог не сразу, ведь окна выходит в противоположную от парковки сторону.

«Неожиданность и страх. Внука взрыв разбудил. Я в окно стал смотреть, но ни огня, ничего не было. Потом уже по сиренам я понял, что подъезжают скорые и полиция», — объяснил MSK1.RU мужчина.

Машину генерала Фанила Сарварова изучают криминалисты

В той же ситуации оказалась и Алена. Девушка испугалась, услышав грохот, но не смогла распознать, что произошло.

«Услышала громкий хлопок, посмотрела в окно и ничего не увидела. От такого сильного взрыва я, конечно, почувствовала страх», — поделилась с журналистами москвичка.

Другая местная жительница — Зинаида, рассказала, что звук от взрыва сперва напомнил ей БПЛА.

«Но потом подумала, что это не дрон, потому что они летают по-другому, — обозначила москвичка. — Слышала хлопок в 06:50. Но я ничего не видела. В окно смотрели — ничего не было. А потом зять у меня на работу ушел. Позвонил и сказал, что около подъезда машину взорвали».

Еще один очевидец трагедии, сообщил журналистам MSK1.RU о том, что от взрыва затрясся дом, где он живет.

«Где-то около семи случилось. Ну как-то дом так тряхануло. Неприятно, — вспоминает Валерий. — Было ощущение, что это хлопок. По звуку подумал, ну мало ли, может где-то у машины колесо лопнуло рядом».

Кто такой Фанил Сарваров

Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. С юношества он посвятил себя военной карьере. В 1990-м окончил Казанское высшее танковое училище. После поступил в Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза, в 2008-м окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

За время работы прошел все основные воинские должности. С 1992 по 2003 годы участвовал в боевых действиях в Осетино-Ингушском конфликте, а также контртеррористической операции в Чечне, говорится на сайте Минобороны РФ.

Кроме того, в 2015–2016 годах участвовал в операции в Сирийской Арабской Республике. Тогда же его назначили на должность начальника Управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ.

В 2024 году президент присвоил ему воинское звание генерал-лейтенанта. Помимо этого, он награжден орденом Мужества, медалью Суворова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За военные заслуги». На его счету есть еще и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Ему также присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

У Фанила Сарварова есть жена и сын. Последний сообщил MSK1.RU, что уже выехал в Москву. На месте, где погиб генерал, сейчас идут следственные действия.