Загорелся двигатель? Самолет, вылетевший рейсом Москва — Пхукет, подал сигнал бедствия

В среду, 3 декабря, самолет, вылетевший рейсом Москва — Пхукет, совершает аварийную посадку в аэропорту Домодедово. Информацию об этом сообщил РЕН ТВ. На лайнере загорелся двигатель.
По данным источника, самолет вылетел из Домодедово в 21:19, хотя по расписанию должен был сделать это на 26 минут раньше. Спустя несколько минут пилоты подали сигнал под кодом 7700, что означает «тревога».
Известно, что борт Boing-777-200 сейчас нарезает круги над аэропортом Домодедово и готовится к посадке. На его борту могут находиться 412 пассажиров и 13 членов экипажа.
По данным ТАСС, самолет Москва — Пхукет, у которого после взлета загорелся двигатель, готовится сесть в Домодедово.
Также в издании уточнили, что сам аэропорт продолжает штатно работать, несмотря на инцидент с авиалайнером.
На данный момент самолет больше часа сжигает топливо в небе над Московской областью, он готовится к посадке.
Из данных Flightradar следует, что в ближайшее время он должен будет пойти на снижение. По текущему запасу топлива самолет не провел в небе и четверти времени, которое предполагалось изначально.
Обновлено:
По данным Flightradar, самолет успешно приземлился в аэропорту Домодедово. Официальной информации пока не было.
На борту самолета Москва — Пхукет, вернувшегося в Домодедово, находились 425 человек. Никто не пострадал, сообщили в Росавиации.
«Во время рейса WZ-3097, выполняемого на самолете Boeing 777–200, экипаж авиалайнера, зафиксировав изменение параметров работы одного из двигателей, принял своевременное и правильное решение вернуться в аэропорт вылета. Борт благополучно совершил посадку в аэропорту Домодедово. Сообщения ряда телеграм-каналов о „пылающем самолете“ некорректны», — сообщили в Red Wings.
Как отметили в авиакомпании, пассажирам предоставят питание и напитки, а также разместят в гостинице. Red Wings вынужденно скорректирует расписание нескольких рейсов, о чем заблаговременно предупредит пассажиров.