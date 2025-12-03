НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

4 м/c,

ю-з.

 762мм 86%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,96
EUR 90,59
Экопроекты российских компаний
Очередь за лекарствами
«Умные решения»
Новое кладбище
Что подарить и как отметить Новый год
Десятки домов — без отопления
На СВО погиб воспитатель
Гришаева обосновалась в Вятском
Погром на кладбище
Происшествия Загорелся двигатель? Самолет, вылетевший рейсом Москва — Пхукет, подал сигнал бедствия

Загорелся двигатель? Самолет, вылетевший рейсом Москва — Пхукет, подал сигнал бедствия

На его борту могут находиться более 400 человек

367
Самолет больше часа сжигал топливо в небе над Московской областью | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUСамолет больше часа сжигал топливо в небе над Московской областью | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Самолет больше часа сжигал топливо в небе над Московской областью

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В среду, 3 декабря, самолет, вылетевший рейсом Москва — Пхукет, совершает аварийную посадку в аэропорту Домодедово. Информацию об этом сообщил РЕН ТВ. На лайнере загорелся двигатель.

По данным источника, самолет вылетел из Домодедово в 21:19, хотя по расписанию должен был сделать это на 26 минут раньше. Спустя несколько минут пилоты подали сигнал под кодом 7700, что означает «тревога».

Источник: flightradar24.comИсточник: flightradar24.com
Источник:

flightradar24.com

Известно, что борт Boing-777-200 сейчас нарезает круги над аэропортом Домодедово и готовится к посадке. На его борту могут находиться 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

По данным ТАСС, самолет Москва — Пхукет, у которого после взлета загорелся двигатель, готовится сесть в Домодедово.

Также в издании уточнили, что сам аэропорт продолжает штатно работать, несмотря на инцидент с авиалайнером.

На данный момент самолет больше часа сжигает топливо в небе над Московской областью, он готовится к посадке.

Из данных Flightradar следует, что в ближайшее время он должен будет пойти на снижение. По текущему запасу топлива самолет не провел в небе и четверти времени, которое предполагалось изначально.

Источник: flightradar24.comИсточник: flightradar24.com
Источник:

flightradar24.com

Обновлено:

По данным Flightradar, самолет успешно приземлился в аэропорту Домодедово. Официальной информации пока не было.

На борту самолета Москва — Пхукет, вернувшегося в Домодедово, находились 425 человек. Никто не пострадал, сообщили в Росавиации.

«Во время рейса WZ-3097, выполняемого на самолете Boeing 777–200, экипаж авиалайнера, зафиксировав изменение параметров работы одного из двигателей, принял своевременное и правильное решение вернуться в аэропорт вылета. Борт благополучно совершил посадку в аэропорту Домодедово. Сообщения ряда телеграм-каналов о „пылающем самолете“ некорректны», — сообщили в Red Wings.

Как отметили в авиакомпании, пассажирам предоставят питание и напитки, а также разместят в гостинице. Red Wings вынужденно скорректирует расписание нескольких рейсов, о чем заблаговременно предупредит пассажиров.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий БондаревДмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Самолет Возгорание двигателя Рейс
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление