Загорелся двигатель? Самолет, вылетевший рейсом Москва — Пхукет, подал сигнал бедствия

Самолет больше часа сжигал топливо в небе над Московской областью

По данным источника, самолет вылетел из Домодедово в 21:19, хотя по расписанию должен был сделать это на 26 минут раньше. Спустя несколько минут пилоты подали сигнал под кодом 7700, что означает «тревога».

В среду, 3 декабря, самолет, вылетевший рейсом Москва — Пхукет, совершает аварийную посадку в аэропорту Домодедово. Информацию об этом сообщил РЕН ТВ. На лайнере загорелся двигатель.

Известно, что борт Boing-777-200 сейчас нарезает круги над аэропортом Домодедово и готовится к посадке. На его борту могут находиться 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

По данным ТАСС, самолет Москва — Пхукет, у которого после взлета загорелся двигатель, готовится сесть в Домодедово.

Также в издании уточнили, что сам аэропорт продолжает штатно работать, несмотря на инцидент с авиалайнером.

На данный момент самолет больше часа сжигает топливо в небе над Московской областью, он готовится к посадке.

Из данных Flightradar следует, что в ближайшее время он должен будет пойти на снижение. По текущему запасу топлива самолет не провел в небе и четверти времени, которое предполагалось изначально.