RU76
Беспилотники массово атаковали Волгоград: в одном из домов произошел пожар — есть пострадавшие

Беспилотники массово атаковали Волгоград: в одном из домов произошел пожар — есть пострадавшие

Для жителей организовали пункты временного размещения

362
БПЛА ударили по двум районам города

БПЛА ударили по двум районам города

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Украинские БПЛА массово атаковали Волгоград. В городе повреждено несколько многоэтажных домов в Дзержинском и Тракторозаводском районах. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«По адресу ул. им. 51-й Гвардейской дивизии, 42 отмечены повреждения остекления в квартирах. Также террористической атаке подверглись дома по адресам Восточно-Казахстанская, 12; Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 2а», — пояснил губернатор.

В доме на Кропоткина, 1 после удара произошло возгорание, сейчас его тушат пожарные. Кроме того, во время налета беспилотников пострадали три человека. Им оказывается медицинская помощь.

«Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. Мною даны поручения администрации Волгограда подготовить пункт временного размещения в школе № 51 и лицее № 7 для обеспечения безопасности жителей на время работы саперов», — пояснил Бочаров.

Обновлено:

Одна из трех пострадавших при налете беспилотников на Волгоград, женщина 1954 года рождения, доставлена в больницу с переломом плеча и ранениями от осколков стекла, передает РИА Новости. Еще двое пострадавших от госпитализации отказались.

По информации прокуратуры региона, в результате атаки БПЛА в Волгограде повреждены фасады и стекла многоквартирных жилых домов, прилегающая территория. Сообщается, что в пунктах временного размещения находятся 50 человек. Пожар, возникший в одном из домов, потушен.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Беспилотник Волгоград Дом Пострадавший
Гость
