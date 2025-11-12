В Ярославле пассажир попытался угнать автобус с людьми: видео

ООО «Стартранс» является перевозчиком на маршрутах № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184 в Ярославле и Ярославском районе.

По информации сервиса «Контур. Фокус», компания была образована в 2015 году. Зарегистрирована в Московской области.

Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Также он владелец еще одной московской транспортной компании «Стаффтранс». В 2020–2021 годах компания получила контракты на несколько миллиардов рублей от государственного казенного учреждения Москвы «Организатор Перевозок» на пассажирские перевозки в столице на срок от одного до пяти лет. А в 2022 году — несколько опять же многомиллиардных контрактов на оказание услуг по предоставлению транспортных средств для перевозки рабочих и грузов компании «Мосавтодор».

Чистая прибыль компании за 2024 год составила 7,4 миллиона рублей.