НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 751мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,29
EUR 94,19
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
На машину рухнул столб с проводами
«Умные решения»
Где хоронить домашних животных
Распродажа иномарок по дешевке
Угон автобуса: видео
Расширение платных парковок
Схема пешеходного центра
Происшествия В Ярославле пассажир попытался угнать автобус с людьми: видео

В Ярославле пассажир попытался угнать автобус с людьми: видео

Подробности рассказали в компании-перевозчике

5 543
Ярославец попытался угнать автобус | Источник: Стартранс в Ярославской области / Vk.comЯрославец попытался угнать автобус | Источник: Стартранс в Ярославской области / Vk.com

Ярославец попытался угнать автобус

Источник:

Стартранс в Ярославской области / Vk.com

В Ярославле неадекватный пассажир попытался угнать автобус. Происшествие случилось на маршруте № 17 еще 21 октября 2025 года. Но известно о нем стало только сейчас.

О случившемся 12 ноября в своих соцсетях рассказал перевозчик «Стартранс».

«Около 21:00 на маршруте № 17 в пути следования от ЯШЗ до поселка Творогово неизвестный молодой человек закурил в общественном транспорте в присутствии всех пассажиров. Водитель автобуса была вынуждена остановиться и вызвать помощь. В момент вызова полиции мужчина незаконно проник в кабину автобуса, после чего попытался тронуться с места. То есть совершить угон! Довести свои преступные действия он не смог, по независящим от него обстоятельствам», — сообщили в «Стартрансе».

Перевозчик добавил, что пассажиры помогли вытащить неадекватного мужчину из-за руля.

«Тем самым спасли жизнь тем, кто находился в автобусе, а также другим участникам дорожного движения», — отметили в «Стартрансе».

Происшествие попало на видео

Источник:

Стартранс в Ярославской области / Vk.com

По информации перевозчика, по данному факту было направлено сообщение в полицию. Личность молодого человека установлена. Проводится проверка.

В компании сообщили, что ищут свидетелей, оказавших помощь во время происшествия.

Редакция 76.RU обратилась за комментарием по ситуации в УМВД России по Ярославской области. Ответ готовится.

Что это за перевозчик

ООО «Стартранс» является перевозчиком на маршрутах № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184 в Ярославле и Ярославском районе.

По информации сервиса «Контур. Фокус», компания была образована в 2015 году. Зарегистрирована в Московской области.

Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Также он владелец еще одной московской транспортной компании «Стаффтранс». В 2020–2021 годах компания получила контракты на несколько миллиардов рублей от государственного казенного учреждения Москвы «Организатор Перевозок» на пассажирские перевозки в столице на срок от одного до пяти лет. А в 2022 году — несколько опять же многомиллиардных контрактов на оказание услуг по предоставлению транспортных средств для перевозки рабочих и грузов компании «Мосавтодор».

Чистая прибыль компании за 2024 год составила 7,4 миллиона рублей.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Угон Автобус
Лайк
TYPE_LIKE6
Смех
TYPE_HAPPY7
Удивление
TYPE_SURPRISED5
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
Гость
6 часов
Сколько вокруг идиотов! Теперь у них будет место для сборищ - пешеходно-плиточная зона в центре города. Пусть туда все катятся.
Гость
20 часов
интернет скоро отключат и ничего не узнаем а так наверное это не алкоголь а что-то потяжелее будет
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление