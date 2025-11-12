В Ярославле пассажир попытался угнать автобус с людьми: видео

В Ярославле неадекватный пассажир попытался угнать автобус. Происшествие случилось на маршруте № 17 еще 21 октября 2025 года. Но известно о нем стало только сейчас.
О случившемся 12 ноября в своих соцсетях рассказал перевозчик «Стартранс».
«Около 21:00 на маршруте № 17 в пути следования от ЯШЗ до поселка Творогово неизвестный молодой человек закурил в общественном транспорте в присутствии всех пассажиров. Водитель автобуса была вынуждена остановиться и вызвать помощь. В момент вызова полиции мужчина незаконно проник в кабину автобуса, после чего попытался тронуться с места. То есть совершить угон! Довести свои преступные действия он не смог, по независящим от него обстоятельствам», — сообщили в «Стартрансе».
Перевозчик добавил, что пассажиры помогли вытащить неадекватного мужчину из-за руля.
«Тем самым спасли жизнь тем, кто находился в автобусе, а также другим участникам дорожного движения», — отметили в «Стартрансе».
По информации перевозчика, по данному факту было направлено сообщение в полицию. Личность молодого человека установлена. Проводится проверка.
В компании сообщили, что ищут свидетелей, оказавших помощь во время происшествия.
Редакция 76.RU обратилась за комментарием по ситуации в УМВД России по Ярославской области. Ответ готовится.
Что это за перевозчик
ООО «Стартранс» является перевозчиком на маршрутах № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184 в Ярославле и Ярославском районе.
По информации сервиса «Контур. Фокус», компания была образована в 2015 году. Зарегистрирована в Московской области.
Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Также он владелец еще одной московской транспортной компании «Стаффтранс». В 2020–2021 годах компания получила контракты на несколько миллиардов рублей от государственного казенного учреждения Москвы «Организатор Перевозок» на пассажирские перевозки в столице на срок от одного до пяти лет. А в 2022 году — несколько опять же многомиллиардных контрактов на оказание услуг по предоставлению транспортных средств для перевозки рабочих и грузов компании «Мосавтодор».
Чистая прибыль компании за 2024 год составила 7,4 миллиона рублей.