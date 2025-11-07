Пилоты-герои или птицы-злодеи. «Чудо в кукурузном поле» разобрали по косточкам: отчет

15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321 сел в кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский Источник: Следком / Telegram

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет по «чуду в кукурузном поле» — инциденту, когда самолет Airbus A321 совершил аварийную посадку в Подмосковье.

Расследование длилось 3 года — с 2019 по 2022-й. Причиной аварии указано столкновение с большими чайками. В отчете проанализированы повреждения в двигателе, а также перья птиц, найденные в обломках.

«Сразу после отрыва самолета от ВПП произошло столкновение с птицами. Дальнейший полет продолжался около полутора минут, после чего самолет приземлился на поле, засеянное кукурузой. Самолет получил значительные повреждения, 27 пассажиров и 1 член экипажа получили травмы различной степени тяжести», — сказано в отчете.

Источник: МАК

Источник: МАК

В отчете указано, что сотрудники аэропорта в Раменском недостаточно хорошо осматривал летное поле и отпугивали птиц. При этом эксперты признали: предупреждение пилотов о птицах давно стало для них «фоновым шумом». Признали они и тот факт, что экипаж попал в нестандартную ситуацию, которую не отрабатывали на тренажерах.

Поведение экипажа разобрано детально.

«Таким образом, с самого начала развития особой ситуации действия экипажа, в первую очередь КВС (капитана воздушного судна — Прим. ред.), имеют явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности, то есть частичной потери работоспособности в психологическом плане. Сложившаяся ситуация превышала психоэмоциональные возможности членов экипажа, хотя и не вызвала у них психологического ступора», — пишут эксперты.

Важно, что продолжение полета признано «невозможным» — из-за неубранного положения шасси. В целом, сложившаяся ситуация «выходила за пределы ожидаемых условий эксплуатации, установленных при сертификации типа воздушного судна». А сохранение тяги тяги в случае продолжения полета «не гарантировалось».

Наконец, признана проблема с законодательством. По данным экспертов, в России сейчас нет действующего документа, который на должном уровне регулировал бы «орнитологическое обеспечение» полетов». Говоря проще — безопасность самолетов от птиц.

Мы подробно разобрали отчет МАК, опубликованный ранее в телеграм-каналах. Так, экс-конструктор опытно-конструкторского бюро Вадим Лукашевич отметил, что пилоты наделали ошибок. Позднее пилот Дмитрий Паловкин еще раз разобрал их полет и рассказал, были ли другие варианты у экипажа «Уральских авиалиний» и можно ли было избежать столкновения с птицами.