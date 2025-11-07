НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 752мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,23
EUR 93,84
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Сгорел дом многодетных
«Умные решения» в недвижимости
Построят новую трассу к аэропорту
Построят офисный центр
Нашелся музейный кот Василий
Где лечиться этой осенью
Отработки для выпускников
Тренер «Спартака» — о провальном матче против «Локо»
Происшествия Самолет сел в поле Пилоты-герои или птицы-злодеи. «Чудо в кукурузном поле» разобрали по косточкам: отчет

Пилоты-герои или птицы-злодеи. «Чудо в кукурузном поле» разобрали по косточкам: отчет

Публикуем главные выводы экспертов

15
15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321 сел в кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский | Источник: Следком / Telegram15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321 сел в кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский | Источник: Следком / Telegram
15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321 сел в кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский
Источник:

Следком / Telegram

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет по «чуду в кукурузном поле» — инциденту, когда самолет Airbus A321 совершил аварийную посадку в Подмосковье.

Расследование длилось 3 года — с 2019 по 2022-й. Причиной аварии указано столкновение с большими чайками. В отчете проанализированы повреждения в двигателе, а также перья птиц, найденные в обломках.

«Сразу после отрыва самолета от ВПП произошло столкновение с птицами. Дальнейший полет продолжался около полутора минут, после чего самолет приземлился на поле, засеянное кукурузой. Самолет получил значительные повреждения, 27 пассажиров и 1 член экипажа получили травмы различной степени тяжести», — сказано в отчете.

Источник: МАКИсточник: МАК
Источник:

МАК

Источник: МАКИсточник: МАК
Источник:

МАК

В отчете указано, что сотрудники аэропорта в Раменском недостаточно хорошо осматривал летное поле и отпугивали птиц. При этом эксперты признали: предупреждение пилотов о птицах давно стало для них «фоновым шумом». Признали они и тот факт, что экипаж попал в нестандартную ситуацию, которую не отрабатывали на тренажерах.

Поведение экипажа разобрано детально.

«Таким образом, с самого начала развития особой ситуации действия экипажа, в первую очередь КВС (капитана воздушного судна — Прим. ред.), имеют явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности, то есть частичной потери работоспособности в психологическом плане. Сложившаяся ситуация превышала психоэмоциональные возможности членов экипажа, хотя и не вызвала у них психологического ступора», — пишут эксперты.

Важно, что продолжение полета признано «невозможным» — из-за неубранного положения шасси. В целом, сложившаяся ситуация «выходила за пределы ожидаемых условий эксплуатации, установленных при сертификации типа воздушного судна». А сохранение тяги тяги в случае продолжения полета «не гарантировалось».

Наконец, признана проблема с законодательством. По данным экспертов, в России сейчас нет действующего документа, который на должном уровне регулировал бы «орнитологическое обеспечение» полетов». Говоря проще — безопасность самолетов от птиц.

Мы подробно разобрали отчет МАК, опубликованный ранее в телеграм-каналах. Так, экс-конструктор опытно-конструкторского бюро Вадим Лукашевич отметил, что пилоты наделали ошибок. Позднее пилот Дмитрий Паловкин еще раз разобрал их полет и рассказал, были ли другие варианты у экипажа «Уральских авиалиний» и можно ли было избежать столкновения с птицами.

Спустя пять лет после легендарного рейса весь экипаж продолжает работать в «Уральских авиалиниях». Посмотрите, как изменилась их жизнь, а также как сложилась судьба пассажиров.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Самолет Поле Кукурузное поле Мак Отчет Пилот
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление