В Ярославской области в ДТП пострадали пять человек, среди них — ребенок

Произошло ДТП на трассе в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ростовском районе Ярославской области в ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров, среди них — ребенок.

Около 16:40 26 октября на автодороге Петровское — Караш — Заозерье водитель Skoda, по предварительной информации, не справился с управлением, въехал в дорожный знак, после чего машина съехала в кювет и перевернулась.

«В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Skoda получили травмы различной степени тяжести, в том числе несовершеннолетний», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего. В ведомстве призвали водителей быть особенно внимательными на дорогах.