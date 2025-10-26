НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия В Ярославской области в ДТП пострадали пять человек, среди них — ребенок

Первые подробности произошедшего

497
Произошло ДТП на трассе в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПроизошло ДТП на трассе в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Произошло ДТП на трассе в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ростовском районе Ярославской области в ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров, среди них — ребенок.

Около 16:40 26 октября на автодороге Петровское — Караш — Заозерье водитель Skoda, по предварительной информации, не справился с управлением, въехал в дорожный знак, после чего машина съехала в кювет и перевернулась.

«В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Skoda получили травмы различной степени тяжести, в том числе несовершеннолетний», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего. В ведомстве призвали водителей быть особенно внимательными на дорогах.

Напомним, что рано утром 26 октября тоже в Ростовском районе произошло смертельное ДТП. Всё случилось на трассе М-8 «Холмогоры», недалеко от деревни Козлово. По предварительной информации, 57-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet, сбил 18-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
